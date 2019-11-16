Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Е.Ю.Спицын на радио “Комсомольская правда” в программе “Итоги недели с Николаем Платошкиным”

14:43. 16 ноября 2019 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l4VbJVSB9kU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.Ю.Спицын на радио "Комсомольская правда" в программе "Простыми словами. Кто украл нашу победу?"
#МПГУ #Спицын #Норкин #ЭкспертыМПГУ #СМИ
Е.Ю.Спицын на радио "Комсомольская правда" в программе "Итоги недели с Николаем Платошкиным"
Чем на самом деле оказалась «Пражская весна»?
...Спицын на радио «Комсомольская правда» Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын в программе...Рекомендуем:Книги Евгения Спицына============================================================================ Комсомольская площадь 107140 Россия...
Е.Ю.Спицын на радио "Комсомольская правда" в программе "Гость в студии. Неизвестный Хрущев"
Е.Ю.Спицын на радио "Комсомольская правда" в программе "Радиорубка. Антисоветчик - всегда пациент"
Новости Украины и Новороссии 09 июля 2018
...Спицын Концептуал СМИ Выступление на канале «Россия-1» в программе...:Книги Евгения Спицына============================================================================ Комсомольская площадь 107140... Верховной рады сделал ... нескольких месяцев. Правда, теперь для...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)