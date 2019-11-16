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Дело Соколова-Наполеона. Чубайс о советском прошлом

15:30. 16 ноября 2019 Нет просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали две последние новости: дело Соколова-Наполеона и откровения Чубайса о советском прошлом.

Хронометраж:
00:32 — Об yбийcтве студентки в Петербурге
07:20 — Нужен ли в России закон о семейно-бытовом нaсилии
12:42 — О речи Чубайса об СССР
17:20 — Как люди оценивают жизнь в Советском Союзе
27:16 — В чем причина «политической активности» Чубайса

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P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:

Источник: https://nstarikov.ru/delo-sokolova-napoleona-chubais-o-sovetskom-proshlom-110400

Метки: блог, Видео

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