Дело Соколова-Наполеона. Чубайс о советском прошлом

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали две последние новости: дело Соколова-Наполеона и откровения Чубайса о советском прошлом.

Хронометраж:

00:32 — Об yбийcтве студентки в Петербурге

07:20 — Нужен ли в России закон о семейно-бытовом нaсилии

12:42 — О речи Чубайса об СССР

17:20 — Как люди оценивают жизнь в Советском Союзе

27:16 — В чем причина «политической активности» Чубайса

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P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:

Источник: https://nstarikov.ru/delo-sokolova-napoleona-chubais-o-sovetskom-proshlom-110400