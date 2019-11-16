Дело Соколова-Наполеона. Чубайс о советском прошлом

Дело Соколова-Наполеона. Чубайс о советском прошлом
В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали две последние новости: дело Соколова-Наполеона и откровения Чубайса о советском прошлом.
Хронометраж:
00:32 — Об yбийcтве студентки в Петербурге
07:20 — Нужен ли в России закон о семейно-бытовом нaсилии
12:42 — О речи Чубайса об СССР
17:20 — Как люди оценивают жизнь в Советском Союзе
27:16 — В чем причина «политической активности» Чубайса
P.S. Предыдущие выпуски «По сути дела»:
- «Русский марш» нужно проводить в Донецке или Луганске
- Почему национализм вреден для России. Ювенальный бизнес
- Политик сравнил истории ликвидации аль-Багдади и бен Ладена
- «Проклятие бен Ладена» может настигнуть спецназовцев, ликвидировавших аль-Багдади
- Бесславный конец аль-Багдади. Мария Бутина вернулась в Россию
- У нас партия срослась с государством, и внешние враги этим пользуются
- Медведев против Росстата. Спецслужбы и стабильность
- Наш период в истории может стать «эпохой попытки прорыва»
- Курды и Эрдоган, Сталин и Хрущев, путинизм
- Оттепели не будет
Источник: https://nstarikov.ru/delo-sokolova-napoleona-chubais-o-sovetskom-proshlom-110400