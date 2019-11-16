Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Действие, а не плод

17:02. 16 ноября 2019 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Цитаты на тему сосредоточенности на действиях, а не плодах.

Текст цитат:

Истинное удовлетворение даёт не само достижение цели, а преодоление препятствий на пути к ней.
— Фёдор Филиппович Конюхов

Раздуваться от восхищения собою самим после всякого полезного, но ничем не выдающегося поступка пристало лишь тем, для кого и такой поступок — нечто редкое и необычное и которые норовят получить за него цену, в какую он им самим обошёлся.
— Мишель Монтень

Важно само действие, а не его плоды. Вы должны творить добрые дела. Может, не в вашей власти или не пришло время получить какие-то плоды. Но это не означает, что вы не должны творить добро. Вы можете никогда не узнать, к каким результатам привели ваши действия. Но если вы ничего не сделаете, результатов не будет.
— Махатма Ганди

Тот, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры ещё не изваянной статуи. Только любовь направляет резец её творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.
— Антуан де Сент-Экзюпери

Величайшее из известных мне удовольствий — совершить доброе дело украдкой и увидеть, как случайно обнаружатся его плоды.
— Чарлз Лэм

Где пролил пот усердья человек, пожнёт плоды бессмертья человек.
— Захир-ад-дин Мухаммад Бабур

Итак, да будет у тебя устремлённость к делу, но никогда к его плодам, да не будет плод
действия твоим побуждением, и да не будет у тебя привязанности к бездействию.
Пребывая в йоге, совершай дела, оставив привязанность, Дхананджая, равный в успехе и
неудаче. Равновесием именуется йога.
Ибо действия значительно ниже йоги мудрости, Дхананджая; в мудрости ищи прибежище,
жалки побуждаемые плодами.

— БХАГАВАТГИТА, буквальный перевод Б.Л.Смирнова.

Текст читает Павел Емельянов.

Эти и другие цитаты вы можете прочесть на сайте https://citatnic.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ac2rklFYzzE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Здрава. Целебные сборы из плодов и трав.
...от чаев пищевых определенной направленностью действия. Например. противосклеротические, противоспазматические ...зеленый или черный - 2 Рябина , плоды - 2 Земляника , листья - 1... , плоды - 1 Малина ,плоды - 1 Смородина черная ,плоды - 1 Брусника , плоды - ...
Плоды дерева познания
... них образы можно называть «плодами дерева познания». 16 раз...сборки образов, это уже «плоды дерева познания». Не всегда ... это процесс «вкушания» им «плодов дерева познания». В Библии, в... головы образ и им «действовать». Действовать можно способом или приёмом....
Магические свойства трав
... свойства: мак успокоительно действует на нервную систему, имеет...семян мака обнаруживают противоопухолевое действие. Плоды мака используют при ..., спазмолитическую и обезболивающее действие, успокоительно действует на центральную нервную систему...
Законы Действия
... Мы уже рассмотрели как действует энергия Распада (невежество). ...человека, который находится под действием энергии Движения, посвящена добыванию...делаю, а другие пожинают плоды. И начинается поиск «врагов... а ты только пожинаешь плоды. Родители, друзья тоже ...
Гранат! Невероятно, на что способен этот чудо-плод
... не что иное, как гранат!Плод декоративного растения гранатника, созревающий поздней..., не оказывая побочных действий на организм. А перепонки из плодов граната, высушенные... сок.Средство от диареиКожура и плоды граната обладают вяжущим свойством, поэтому...
Результат Служения Лейви. (Продолжение 53 из 90) (Это не религия и не философия)
... Невежества Души и Действий в Ней Плодов - Навыков и... Привычек Греховного Поведения - от Влияния и Действий... Душу с (Некоторыми) временно ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЧЕРТАМИ СОВЕРШЕННОГО ХАРАКТЕРА - после...) о Наличии (Как Действиях) Плодов и Даров СВЫШЕ в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)