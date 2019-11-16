Действие, а не плод

Цитаты на тему сосредоточенности на действиях, а не плодах.

Текст цитат:

Истинное удовлетворение даёт не само достижение цели, а преодоление препятствий на пути к ней.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Раздуваться от восхищения собою самим после всякого полезного, но ничем не выдающегося поступка пристало лишь тем, для кого и такой поступок — нечто редкое и необычное и которые норовят получить за него цену, в какую он им самим обошёлся.

— Мишель Монтень

Важно само действие, а не его плоды. Вы должны творить добрые дела. Может, не в вашей власти или не пришло время получить какие-то плоды. Но это не означает, что вы не должны творить добро. Вы можете никогда не узнать, к каким результатам привели ваши действия. Но если вы ничего не сделаете, результатов не будет.

— Махатма Ганди

Тот, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры ещё не изваянной статуи. Только любовь направляет резец её творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.

— Антуан де Сент-Экзюпери

Величайшее из известных мне удовольствий — совершить доброе дело украдкой и увидеть, как случайно обнаружатся его плоды.

— Чарлз Лэм

Где пролил пот усердья человек, пожнёт плоды бессмертья человек.

— Захир-ад-дин Мухаммад Бабур

Итак, да будет у тебя устремлённость к делу, но никогда к его плодам, да не будет плод

действия твоим побуждением, и да не будет у тебя привязанности к бездействию.

Пребывая в йоге, совершай дела, оставив привязанность, Дхананджая, равный в успехе и

неудаче. Равновесием именуется йога.

Ибо действия значительно ниже йоги мудрости, Дхананджая; в мудрости ищи прибежище,

жалки побуждаемые плодами.

— БХАГАВАТГИТА, буквальный перевод Б.Л.Смирнова.

Текст читает Павел Емельянов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ac2rklFYzzE