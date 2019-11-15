Стечкин, имя нарицательное: конструктор и его оружие

В день рождения известного конструктора Игоря Стечкина АиФ.ru рассказывает историю его самого прославленного образца — пистолета АПС.

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На пьедестале славы советских оружейников Игорь Яковлевич Стечкин всегда располагался словно бы в тени своих коллег — Н. Ф. Макарова, М. Т. Калашникова и Е. Ф. Драгунова. Отчасти это справедливо: образцы Стечкина никогда не выпускались столь массово, как ПМ, АК или СВД. Но в большей степени в этом виновата специфика его работы — бесшумное и специальное оружие. «Деликатность» подобного рода изделий не способствует громкой славе конструктора. Например, стреляющую табакерку Стечкина, выпускавшуюся по заказу КГБ, рассекретили совсем недавно. И всё же конструктору удалось оставить заметный след в истории оружия, причём там, где другие особого успеха ни снискали — он создал автоматический пистолет (АПС).

Что же тут такого? — спросите вы. В самом деле: на вооружении советской армии уже находились пистолеты ТТ и ПМ. Однако при всех достоинствах их не назовёшь выдающимися, скорее, середнячками. По ряду причин СССР не испытывал необходимости в передовом короткоствольном оружии. Отсутствие гражданского рынка и низкий уровень преступности сформировали отношение к пистолету, как к «офицерскому символу». Есть — и ладно, на роль оружия в Третьей мировой он всё равно не годился.

Это привело к тому, что западные образцы вскоре стали совершеннее отечественных — за одним исключением: пистолет Стечкина. Если бы не АПС, советские пистолеты смотрелись бы блёкло на фоне «беретт», «вальтеров» и «зиг-зауэров». Что интересно, в СССР АПС долгое время считался бесполезным оружием… впрочем, обо всём по порядку.

Пистолет вместо чертежа

Игорь Стечкин родился в 1922 году в городе Алексине Тульской области в семье врача. С детства интересуясь оружием, по окончании школы он подал документы в Тульский механический институт (ТМИ) на оружейно-пулемётный факультет. Начавшаяся война внесла свои коррективы: в 1941 году Стечкин оказался в Ижевске, где был зачислен в эвакуированный Московский институт имени Баумана. Однако год спустя молодой конструктор принял решение вернуться в Тулу — он перевёлся в ТМИ, где проучился до 1948 года. Темой его дипломной работы был самозарядный пистолет калибра 7,65 мм.

Это было злободневно, так как Советская армия как раз объявила конкурс на разработку нового образца личного оружия; прошедшая война выявила недостатки стоящего на вооружении пистолета ТТ — например, склонность к случайным выстрелам из-за отсутствия полноценного предохранителя. На Главное артиллерийское управление (ГАУ) явно произвели впечатление немецкие «Вальтер ПП» и «Зауэр»; от советских конструкторов требовалось такое же компактное, удобное в повседневной носке оружие.

За основу дипломного проекта Стечкин взял схему Браунинга 1897 года и браунинговский же патрон. Однако конструкция пистолета была им усовершенствована: в частности, оригинальной компоновкой с курком, расположенным внутри кожуха-затвора. По тем временам вполне новаторский ход. Что особенно примечательно, некоторые другие решения совпали с идеями Макарова, трудившегося над своим ПМ. А ведь Стечкин был ещё студентом, а не опытным оружейником. Словом, дипломная работа произвела впечатление на квалификационную комиссию.

Но ещё больший эффект оказало «приложение» к дипломной работе: работающий пистолет, выточенный Стечкиным по собственным чертежам! Председатель квалификационный комиссии И. Ф. Дмитриев тут же зачислил выпускника в своё конструкторское бюро. Правда, об этом своём образце Стечкину велено было забыть, в конкурсе на новый армейский пистолет уже победил ПМ. Зато перед 26-летним конструктором поставили другую задачу — сконструировать оружие, которое бы сочетало функции пистолета и пистолета-пулемёта.

Рождение и смерть «стечкина»

Подобная идея давно будоражила умы оружейников по всему миру. Казалось, что «пистолет-трансформер», превращающийся в лёгкий карабин путём примыкания приклада, — лучший вариант для тех, кому полноценная винтовка избыточна. Связисты, танкисты, артиллеристы и лётчики не так часто вступают с врагом в перестрелку, чтобы заставлять их носить автоматы, тем более что в технике может не оказаться места для громоздкого оружия. Но оставлять военнослужащих с одними пистолетами — значит, обрекать на верную смерть в экстренной ситуации. Вот если бы пистолет мог вести эффективный огонь на 100–200 метров! Попыток создать такой образец было множество.

Пожалуй, дальше всех в этом направлении продвинулись немцы: знаменитый «Маузер С96» поучаствовал в обеих мировых войнах, а также бесчисленном количестве конфликтов по всему земному шару. Удачная конструкция и мощный боеприпас действительно позволяли пистолету поражать цели до 150 метров. В 30-х годах испанская фирма Unceta y Cia добавила «Маузеру» автоогонь и 20-зарядный магазин, создав поистине культовую модель «Астра 903». Это был первый «конкурент», которого Стечкину необходимо было превзойти.

Вторым был советский пистолет-пулемёт Судаева (ППС-43); молодой конструктор должен был разработать оружие, которое бы «обстреляло» оба образца. Стечкин трудился не покладая рук — первый вариант был воплощён в металле спустя всего несколько месяцев. Но полюбившаяся браунинговская схема оказалась малопригодной: пистолет получился тяжёлым, ненадёжным, непрочным и… некрасивым (конкурсная комиссия специально отметила этот факт). Список замечаний занял несколько страниц технической документации; стало ясно, что оружие нужно не дорабатывать, а делать с нуля.

За основу Стечкин взял схему работы автоматики на базе отката свободного затвора. Это, пожалуй, наиболее простое решение, которое может быть использовано в самозарядном оружии. Как правило, оно применяется на маломощных боеприпасах; для энергетики советского патрона 9Х18, что называется, «впритык». Но простота — это всегда надёжность.

Была пересмотрена и компоновка оружия: возвратная пружина «переехала» из-под ствола непосредственно на сам ствол. Это позволило уменьшить габариты, вес и, что самое главное, избавиться от лишних деталей, что упростило сборку-разборку. «Похудевший» пистолет визуально похорошел. Введённый в конструкцию замедлитель темпа стрельбы сделал режим автоогоня управляемым; а предохранительный разобщитель ударника и курка значительно повысил безопасность оружия.

Новый вариант пистолета был представлен комиссии в 1949 году: на полигоне из него было сделано свыше 20 тысяч выстрелов. Испытатели пришли к выводу, что «стечкин» значительно превосходит «Астру 903» во всех режимах стрельбы и не уступает пистолету-пулемёту ППС-43. Последовавшие войсковые испытания подтвердили выводы комиссии ГРАУ. В 1951 году образец принимается на вооружение под обозначением «Автоматический пистолет Стечкина», сокращённо — АПС (индекс ГРАУ 56-А-126).

Однако звезда «стечкина» потухла, не успев разгореться — несмотря на то, что в 1952 году конструктор получает Сталинскую премию, буквально через пару лет пистолет снимают с производства. Как и немецкий «Маузер», АПС оказался чрезвычайно дорогим и сложным в производстве. «Роллс-ройс» от мира стрелкового оружия, «стечкин» требовал мастеров высокой квалификации, точной подгонки и обработки деталей, а конкурировал с образцами уже уходящей эпохи. В итоге танкистов и лётчиков оказалось разумнее вооружить укороченными автоматами Калашникова; дёшево и сердито.

Воскрешение

Если бы не феноменальная запасливость СССР в отношении оружия (на складах хранились даже трофейные немецкие винтовки), АПС за пару десятилетий вполне мог попасть в переплавку — и остаться в истории малоизвестной и малоудачной конструкцией. Но ему суждено было пережить второе рождение и прославиться. В 1979 году в Афганистан вводится Ограниченный контингент советских войск, среди которых — отряды специального назначения ГРУ.

Для спецназа СССР Афганистан стал своеобразным «звёздным часом»: обладающие превосходной подготовкой, включая специальную горную, эти подразделения могли эффективно действовать там, куда линейные части попросту «не дотягивались»; созданная для глобального противостояния армия была плохо приспособлена для «ловли блох», то есть борьбы с партизанами. Однако тактика действий в отрыве от бронетехники и артиллерии повышала требования к экипировке бойцов, возрастала роль стрелкового оружия. То, что подходило всем, спецназу зачастую не годилось.

На узких улочках кишлаков, стиснутых глинобитными дувалами, или внутри помещений автоматы и пулемёты зачастую оказывались недостаточно разворотистыми; а пистолет Макарова в условиях огневого противостояния зарекомендовал себя сущей игрушкой: маломощный, малозарядный, с короткой прицельной линией. Вот тут бойцы особого назначения и вспомнили о пылящихся на хранении 20-зарядных автоматических «стечкинах». Вскоре эти пистолеты, снабжённые глушителями, стали одним из символов спецназа.

Сложившийся ореол «крутости» сделал АПС сверхпопулярным оружием, настоящим героем боевиков — как на экране, так и в жизни. После развала Союза стрёкот «стечкиных» раздавался во всех горячих точках бывшего СССР. Не только превосходные характеристики, но и высокое качество отделки превратили его в «шикарную», статусную вещь, обладать которой желали все: армейские офицеры, полевые командиры, сотрудники правоохранительных органов, бандиты и просто сильные мира сего, изыскивавшие возможность получить «стечкин» в качестве наградного оружия.

АПС сегодня

После тридцати лет непрерывной эксплуатации парк пистолетов существенно износился. К сожалению, после распада СССР большое количество «стечкиных» оказалось за пределами России; множество было утеряно в смуте 90-х годов. Какое-то количество «стволов» ушло на Запад — АПС является украшением любой стрелковой коллекции. Оставшиеся пистолеты не раз проходили арсенальный ремонт, и можно сказать, что «стечкин» постепенно переходит в разряд исчезающих видов; ресурс оружия подходит к концу.

Незадолго до смерти И. Я. Стечкина в 2001 году под его руководством были разработаны образцы для замены АПС — ОЦ-27 «Бердыш» и ОЦ-23 «Дротик». Однако по ряду причин (в том числе экономических, а также из-за нехватки квалифицированных кадров) они не пошли в серию. Так что вопрос, чем заменить один из самых востребованных советских пистолетов, на сегодняшний день открыт.

Источник: https://nstarikov.ru/stechkin-imja-naricatelnoe-konstruktor-i-ego-oruzhie-110342