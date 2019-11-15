Шаманы горного Алтая в современном мире. Алексей Орлов и Ольга Кырбыевна
Как живут алтайцы, какие у них традиции?
Алексей Орлов и Ольга Кырбыевна
Что связывает русских и алтайцев? Что общего в корнях этих народов, какие отличия?
Об этом и многом другом поведала хозяйка аила (традиционное жилище алтайцев) Ольга Кырбыевна команде «Народного Славянского радио».
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