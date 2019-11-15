Новости Украины и Новороссии 15 ноября 2019
- 10:20 Украина уходит с молотка.
- 10:19 Азаров: Повестку дня Украине навязывают неонацисты.
- 07:50 Захарова отреагировала на внесение голландским следствием фамилии Шойгу в дело MH17.
- 06:58 Путин признал возможность прекращения транзита газа через Украину.
- 04:18 «Великий Путин и плохие США»: Зачем Коломойский решил «отдать» Украину России.
- 02:27 Нам надо учиться у Путина! — в Киеве нашли «способ вернуть» Донбасс (ВИДЕО).
- 00:00 «Бред какой-то»: Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к России.
- Вчера 23:52 Слуги Народа на защите Татьяны Черновол.
- Вчера 23:00 Путин рассказал, насколько Россия готова снизить цену на газ для Украины (+ФОТО).
- Вчера 20:47 Москва отреагировала на появление новых переговоров «ополченцев ДНР» в деле Boeing МН17 (+ВИДЕО).
- Вчера 18:47 Россиянам – об украинских проблемах.
Украина уходит с молотка
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Азаров: Повестку дня Украине навязывают неонацисты
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Захарова отреагировала на внесение голландским следствием фамилии Шойгу в дело MH17
Так называемая международная следственная группа, «работающая» в Нидерландах по делу о сбитом «Боинге», решила перейти на «новый уровень».
Явно не удовлетворив заказчиков этого псевдорасследования заявлениями о «причастности России», голландские следователи через 5,5 лет после событий над Донбассом вдруг объявили, что к делу могут быть причастны чуть ли не все главы российских силовых ведомств.
Так, в отчёт, который официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала полным абсурдом, голландское следствие решило внести и такие фамилии как Сергей Шойгу (министр обороны России) и Александр Бортников (директор ФСБ). Туда же, как сообщает ресурс The Bell, добавили и помощника президента РФ Владислава Суркова.
“Фамилия Шойгу есть в радиоперехватах с территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву”.
Якобы некий ополченец заявлял, что на Донбасс “прибывают люди с полномочиями от Шойгу”.
Значит ли это, что любое упоминание фамилий Шойгу, Сурков и Бортников автоматически делает этих людей фигурантами дела, по мнению голландской следственной группы?
А сколько раз украинские военные на Донбассе использовали в переговорах фамилии руководителей украинских силовых ведомств?
“Это же какой-то абсурд. Мы живём в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом спустя месяц-два получали должную экспертную оценку”.
Мария Захарова отметила, что не собирается давать политическую оценку заявлениям, потому что эти заявления сначала придётся изучить экспертам.
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Путин признал возможность прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транспортировки российского газа через территорию Украины существует, предъявление очередного иска “Нафтогаза” только усугубляет ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Россия готова обсуждать различные варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе по транзиту, а также по прямым поставкам газа на Украину по ценам ниже реверсных, заявил Путин.
При прямых поставках Россия будет готова снизить цену на газ для Украины на 25%, сказал президент РФ.
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«Великий Путин и плохие США»: Зачем Коломойский решил «отдать» Украину России
Как сообщалось, на днях украинский олигарх Игорь Коломойский дал скандальное интервью газете The New York Times. Его заявления были весьма неоднозначны и многих «патрiотив» Украины просто повергли в шок.
Хотя если вспомнить, о чем он говорил ранее, нынешние заявления не такие уж и сверхъестественные. Во время украинской президентской кампании, Коломойский намекал на то, что Украина готова начать снова дружить с Россией. Он называл Владимира Путина «великим политическим деятелем».
Олигарх утверждал, что конфликт в Донбассе — вина радикалов, которые никому не подчиняются и делают все, что захотят. Он также говорил, что США руками Украины воюет против России, и что украинцы этого не хотят.
Многие политологи еще тогда утверждали, что Коломойский воплощает некий план. Он рассчитывал, что его заметят в Москве и тут же начнется плодотворное сотрудничество, которое олигарху очень необходимо, чтобы вернуть былые позиции. Коломойский уже потирал руки и думал над воплощением бизнес-проектов коррупционного толка.
Но не так сталось, как гадалось. В России на заявление олигарха никто не обратил внимания. Еще свежи в памяти ужасные события в Одессе 2 мая. И все прекрасно знают, кто к этому причастен.
Коломойский понял, что его план провален, и запел по-другому: заявил, что Россия — оккупант, агрессор, и стал требовать вывода войск из Донбасса. Но, вернувшись на Украину, олигарх опять сменил пластинку, осознав, что нужно поскорей признаваться в любви России, иначе дело труба. Стравливание украинцев с россиянами США не приносит никакой пользы, в НАТО не берут, в ЕС и подавно. И нужно что-то делать, так как денег нет.
И опять-таки политологи пришли к весьма интересному выводу. По их мнению, Коломойский стремится заменить МВФ на Россию. Он надеется на дружбу с РФ, которая оплатит украинские долги.
«Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они бы с удовольствием дали нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — заявил Коломойский в своем последнем интервью.
Если проанализировать слова олигарха, выходит, что для нынешней Украины союзнические отношения — это предмет торга. А как же патриотизм? На протяжении пяти лет там твердили, что Россия — враг, и с ней не нужно иметь никаких отношений — и вот вам, пожалуйста, получите и распишитесь. Как — интересно, отреагируют на слова Коломойского националисты и радикалы? Пока они сделали лишь грозное заявление.
P. S. Коломойский может говорить всё что угодно. Сути дела это не изменит. Россия не станет связываться со страной, власти которой развалили экономику и на протяжении пяти лет убивают собственный народ.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Нам надо учиться у Путина! — в Киеве нашли «способ вернуть» Донбасс (ВИДЕО)
Киевский политолог Вадим Карасёв предложил, как сделать так, чтобы Донбасс вернулся на Украину. Для этого Украине необходимо не только изменить политический язык, но и идти на уступки. Чего большинству украинских политиков делать не хочется, но надо.
«Я как специалист по политическому дискурсу, анализирую, как политики говорят. Вот что политики говорят? „Необходимо“, „должны“, „наши условия“. Подождите, это желаемое, должное, но это не политический язык. Политический язык должен быть прагматичным. У вас должны быть другие слова как „сделать“, а не „мечтать“. Потому что это — язык мечтания.
Во-вторых, вы должны учитывать и мировой опыт, и вообще понимать, что политика — сложное дело.
Вот вы говорите по амнистии… Да, понятно, что вопрос сложный. А в политике не бывает простых вопросов. Может быть, надо пойти на какие-то уступки?» — рассказал Карасёв в эфире канала NewsOne.
Он отметил, что война и дальше будет продолжаться. Но его вопрос в другом: мы хотим дальше продолжать это всё, или когда-то надо остановиться?
«Больше жертв не надо!» — сказал политолог.
Способ, который предложил эксперт, большинству украинских политиков вряд ли придётся по душе. Тем не менее — в других странах это работает.
«Если не смогли удержать в своё время по тупости, по глупости, по жадности, по другим причинам, в том числе и внешним причинам, агрессии, то надо платить, чтобы вернуть.
В современном мире не разбрасываются территориями, их собирают!» — отметил политолог.
По его словам, это значит «пойти на какие-то уступки».
«Учитесь! Может быть и не надо учиться другому у Путина, но то, как он вернул Чечню в состав России — заплатил, да! Там-де-факто особый статус. И платят больше туда, — отметил Карасёв.
— Да, не нравится многим в России. Тоже говорят, хватит кормить Кавказ, там ходят эти местные националисты. Но платят — потому что цена такая!
Чтобы сохранить эту страну большую — Россию, чтоб Кавказ не полыхал — приходится платить. И нам надо так, чтобы жить в мире!
Чтобы поднять экономику, чтобы людям дать вздохнуть, нормально жить, надо платить. Откуда оно возьмётся? Поэтому надо и немножко понимать! Что прагматика, политика — это надо уступить там, где можно уступить и не уступать там, где ступать никак нельзя. А у вас всё наоборот.
Вы уступаете там, где уступать нельзя, а где можно уступить, пойти на компромисс — вы не идёте. Это антиполитика, она губительна для страны. Она пагубна для страны, она противоречит своей стране — Украине».
Он дал понять, что вернуть Донбасс «через пропаганду» не выйдет — «нужна хитрость».
«Как формировались централизованные, территориальные государства? Происходила территориализация власти, потом это стало государством. Покупали землю хитростью, династические браки — в Европе специально женили детей для того, чтобы присоединить, где-то войной, если можно силой. Но никто не разбрасывался землёй!» — поделился политолог.
В заключение он добавил, что воевать с Россией из-за Крыма нельзя. И пояснил, что Япония и Россия не имеют мирного договора по Курильским островам, но между ними есть акт о капитуляции.
«Премьер-министр Абэ приехал на могилу отца и сказал: „клянусь, я эти территории верну!“.
Ездит к Путину. Один раз, второй раз, третий раз. Инвестиции вкладывают — понимая, что силой они не заберут эти территории. Хотя в России Путин тоже понимает: отдай эти территории, скажут: разбрасывается территориями! Нельзя разбрасываться территориями!
У них нет мира в юридическом смысле слова, нет мирного договора. Они-де-юре находятся в состоянии войны.
Но никто не говорит, что они должны воевать с Россией. А говорят, торговать будем, — это выгодно. Будем работать с этими территориями, работать с властью!» — рассказал эксперт.
И добавил, что речь идёт не только о том, чтобы вернуть Донбасс, границу и так далее, а о том, «чтобы нормализовать отношения и заниматься экономикой».
«Поднимать!» — сказал Карасёв.
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На видео с 00:03:19
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«Бред какой-то»: Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к России
Предъявление очередного иска украинского «Нафтогаза» к России только обостряет ситуацию, связанную с переговорами по газу, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять „Нафтогаз” предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?» — сказал Путин.
Говоря о газовом вопросе с Украиной, президент напомнил о готовности российской стороны договариваться.
«Мы же говорим: мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам? Она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии», — добавил российский лидер.
Что касается обязательств по имплементации европейских норм в этой части, то они связаны с разделением генерирующих и транзитирующих компаний, пояснил он.
«Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран, пожалуйста… Смогут они это сделать в оставшийся период времени? Хорошо, они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому», — заверил Путин.
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Слуги Народа на защите Татьяны Черновол
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Путин рассказал, насколько Россия готова снизить цену на газ для Украины (+ФОТО)
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом он сообщил в ходе саммита БРИКС в Бразилии.
По словам российского лидера, Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25% при условии прямых поставок. Однако многочисленные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» лишь обостряют ситуацию.
Путин также назвал заявления украинской стороны о том, что они закупают газ по реверсу, чушью.
Он подчеркнул, что невозможен никакой реверс, «это как сапоги всмятку». При этом Россия знает об этом, но не реагирует на заявления Киева.
Споры «Газпрома» и «Нафтогаза»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит топлива.
По первому иску суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу «Нафтогаза», присудив ему около 4,7 миллиарда долларов.
В итоге был произведен зачет встречных требований, поэтому российская сторона осталась должна 2,56 миллиарда долларов. Однако «Газпром» оспорил это решение.
Кроме того, летом 2018 года украинская компания начала новый арбитраж и потребовала от «Газпрома» пересмотреть тарифы на транзит в 2018–2019 годах. Эти требования украинская компания оценила в 11,6 миллиарда долларов. При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допускал их пересмотр, если стороны достигнут нового долгосрочного соглашения.
Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, на которых обсуждается возможность заключения нового соглашения.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что Москве и Киеву необходимо обнулить взаимные претензии по газовым спорам. Он напомнил, что «Газпром» не занимается транзитом газа через Украину, поскольку за это отвечают местные компании. По словам Путина, необходимо «избавиться от абсурда».
Глава «Нафтогаза» в ответ на это заявил, что компания намерена взыскать с «Газпрома» 22 миллиарда долларов, но он не видит готовности со стороны российского концерна «обнулить» что бы то ни было на сопоставимую сумму.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Москва отреагировала на появление новых переговоров «ополченцев ДНР» в деле Boeing МН17 (+ВИДЕО)
МИД РФ заявил, что новые данные расследования Объединенной следственной группы в Нидерландах по крушению «Боинга» МН17 являются фальшивкой.
Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, следствие «подгоняет материалы в пользу выбранной тактики» обвинения.
«Произошла публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждена. Мы уже это проходили не раз», — заявила Захарова и добавила, что «приговор (России — ред.) был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов».
Речь идет о данных, которые Объединенная следственная группа JIT обнародовала сегодня, 14 ноября. В частности, приводится аудиозапись переговоров якобы ополченцев с «комендантом Макеевки».
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Россиянам – об украинских проблемах
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