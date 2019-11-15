Новости Украины и Новороссии 15 ноября 2019

Киевский политолог Вадим Карасёв предложил, как сделать так, чтобы Донбасс вернулся на Украину. Для этого Украине необходимо не только изменить политический язык, но и идти на уступки. Чего большинству украинских политиков делать не хочется, но надо.

«Я как специалист по политическому дискурсу, анализирую, как политики говорят. Вот что политики говорят? „Необходимо“, „должны“, „наши условия“. Подождите, это желаемое, должное, но это не политический язык. Политический язык должен быть прагматичным. У вас должны быть другие слова как „сделать“, а не „мечтать“. Потому что это — язык мечтания.

Во-вторых, вы должны учитывать и мировой опыт, и вообще понимать, что политика — сложное дело.

Вот вы говорите по амнистии… Да, понятно, что вопрос сложный. А в политике не бывает простых вопросов. Может быть, надо пойти на какие-то уступки?» — рассказал Карасёв в эфире канала NewsOne.

Он отметил, что война и дальше будет продолжаться. Но его вопрос в другом: мы хотим дальше продолжать это всё, или когда-то надо остановиться?

«Больше жертв не надо!» — сказал политолог.

Способ, который предложил эксперт, большинству украинских политиков вряд ли придётся по душе. Тем не менее — в других странах это работает.

«Если не смогли удержать в своё время по тупости, по глупости, по жадности, по другим причинам, в том числе и внешним причинам, агрессии, то надо платить, чтобы вернуть.

В современном мире не разбрасываются территориями, их собирают!» — отметил политолог.

По его словам, это значит «пойти на какие-то уступки».

«Учитесь! Может быть и не надо учиться другому у Путина, но то, как он вернул Чечню в состав России — заплатил, да! Там-де-факто особый статус. И платят больше туда, — отметил Карасёв.

— Да, не нравится многим в России. Тоже говорят, хватит кормить Кавказ, там ходят эти местные националисты. Но платят — потому что цена такая!

Чтобы сохранить эту страну большую — Россию, чтоб Кавказ не полыхал — приходится платить. И нам надо так, чтобы жить в мире!

Чтобы поднять экономику, чтобы людям дать вздохнуть, нормально жить, надо платить. Откуда оно возьмётся? Поэтому надо и немножко понимать! Что прагматика, политика — это надо уступить там, где можно уступить и не уступать там, где ступать никак нельзя. А у вас всё наоборот.

Вы уступаете там, где уступать нельзя, а где можно уступить, пойти на компромисс — вы не идёте. Это антиполитика, она губительна для страны. Она пагубна для страны, она противоречит своей стране — Украине».

Он дал понять, что вернуть Донбасс «через пропаганду» не выйдет — «нужна хитрость».

«Как формировались централизованные, территориальные государства? Происходила территориализация власти, потом это стало государством. Покупали землю хитростью, династические браки — в Европе специально женили детей для того, чтобы присоединить, где-то войной, если можно силой. Но никто не разбрасывался землёй!» — поделился политолог.

В заключение он добавил, что воевать с Россией из-за Крыма нельзя. И пояснил, что Япония и Россия не имеют мирного договора по Курильским островам, но между ними есть акт о капитуляции.

«Премьер-министр Абэ приехал на могилу отца и сказал: „клянусь, я эти территории верну!“.

Ездит к Путину. Один раз, второй раз, третий раз. Инвестиции вкладывают — понимая, что силой они не заберут эти территории. Хотя в России Путин тоже понимает: отдай эти территории, скажут: разбрасывается территориями! Нельзя разбрасываться территориями!

У них нет мира в юридическом смысле слова, нет мирного договора. Они-де-юре находятся в состоянии войны.

Но никто не говорит, что они должны воевать с Россией. А говорят, торговать будем, — это выгодно. Будем работать с этими территориями, работать с властью!» — рассказал эксперт.

И добавил, что речь идёт не только о том, чтобы вернуть Донбасс, границу и так далее, а о том, «чтобы нормализовать отношения и заниматься экономикой».

«Поднимать!» — сказал Карасёв.

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