Норвежский шпион Фруде Берг отпущен

Как и ожидалось, норвежский шпион Фруде Берг, собиравший информацию об атомных подводных лодках Северного Флота, был отпущен.В свое время правозащитники изрядно сели в лужу, когда вопили, что Кровавая Гэбня схватила мирного новержского пенсионера, но после того, как Берг сам сознался, что работал с норвежскими спецслужбами, наступил острый когнитивный диссонанс.С очень большой долей вероятности он стал частью обмена, включавшего в себя освобождение Бутиной. Иных причин отпускать Берга, кроме как поменять на кого-то из наших, не просматривается.Берг в октябре написал прошение о помиловании, а сегодня он был передан норвежцам на территории Литвы.Таким образом, вслед за историей Бутиной завершилась и история Берга. Разница лишь в том, что вина Берга в шпионаже была доказана и он сам в этом признался, а Бутину смогли обвинить только в незаконном лоббизме, а обвинения в шпионских действиях рассыпались, хотя ее очень хотели представить как российского агента.Кроме того, в Литве вчера помиловали супружескую пару обвиненную в шпионаже в пользу России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5426868.html