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Норвежский шпион Фруде Берг отпущен

16:29. 15 ноября 2019 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Как и ожидалось, норвежский шпион Фруде Берг, собиравший информацию об атомных подводных лодках Северного Флота, был отпущен.
В свое время правозащитники изрядно сели в лужу, когда вопили, что Кровавая Гэбня схватила мирного новержского пенсионера, но после того, как Берг сам сознался, что работал с норвежскими спецслужбами, наступил острый когнитивный диссонанс.

С очень большой долей вероятности он стал частью обмена, включавшего в себя освобождение Бутиной. Иных причин отпускать Берга, кроме как поменять на кого-то из наших, не просматривается.
Берг в октябре написал прошение о помиловании, а сегодня он был передан норвежцам на территории Литвы.
Таким образом, вслед за историей Бутиной завершилась и история Берга. Разница лишь в том, что вина Берга в шпионаже была доказана и он сам в этом признался, а Бутину смогли обвинить только в незаконном лоббизме, а обвинения в шпионских действиях рассыпались, хотя ее очень хотели представить как российского агента.

Кроме того, в Литве вчера помиловали супружескую пару обвиненную в шпионаже в пользу России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5426868.html

Метки: бутина шпионаж, Европа, контрразведка, нато, норвегия, спецслужбы

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