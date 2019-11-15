В конце прошлой недели в Крыму состоялась конференция «Крым в современном международном контексте», на которую приехали гости из 22 стран, в том числе из Греции, Израиля, Италии, Китая, США, Украины, Франции, Финляндии, Японии

Любопытно, что накануне встречи украинские официальные лица призывали иностранцев игнорировать данное мероприятие, угрожая в противном случае ввести против её участников различные санкции, вплоть до уголовной ответственности. Соответствующее обращение было опубликовано на официальной странице «представительства президента Украины в Автономной Республики Крым» в соцсети Facebook. Однако гостей форума это не остановило.

Стратегической целью подобных мероприятий, в том числе и конференции «Крым в современном международном контексте», является окончательный прорыв информационной и экономической блокады полуострова, которая ослабевает с каждым днём, но ещё действует. Тема этого уже пятого, юбилейного сбора — «Общественная дипломатия в укреплении международных связей Республики Крым». В рамках форума в 2017 году была создана «Ассоциация друзей Крыма», куда вошли многие политические и общественные деятели из разных стран, а клубы «Друзей Крыма» ныне функционируют уже в 36 странах. По итогам нынешней встречи её участники приняли обращение к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором стремятся привлечь её внимание к вопросу нарушения прав крымчан из-за западных санкций.

Участники форума предлагают направить на полуостров полномочную международную миссию для оценки ситуации с правами человека и верификации выбора крымчан в 2014 году. «Госпожа Бачелет должна — чтобы объективно оценить ситуацию, а не руководствоваться тем, что написано из Киева и Вашингтона — направить сюда международную миссию объективно настроенных представителей», — комментируя данный документ, заявил заместитель председателя Совета министров Крыма и постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Впрочем, важные достижения по результатам прошедшей встречи имеются уже сегодня. Так представители Израиля подтвердили своё намерение принять участие в строительстве современного диагностического и реабилитационного кардиоцентра в Евпатории. Член координационного совета «Ассоциации друзей Крыма» и руководитель клуба «Друзья Крыма» в Израиле Александр Лихштейн уточнил некоторые детали проекта: «Мы заключили договор с очень крупным всемирно известным медицинским центром, нашли внутри региона инвестора и вместе с израильтянами начинаем делать замечательный проект — кардиореабилитационный диагностический центр по лекалам одной из самых крупных клиник с возможностью обучения крымских специалистов».

Подобных мероприятий и проектов на полуострове реализуется немало, и количество гостей из дальнего зарубежья исчисляется десятками тысяч, однако стоит обратить внимание и ещё на одно направление приложения усилий «народной дипломатии». В этом году Крым посетило около миллиона граждан Украины — воистину неисчерпаемый человеческой потенциал для расширения движения «народной дипломатии». Для украинцев Крым — живое отражение как достижений, так и проблем последних пяти лет. Став свидетелями возрождения региона, сотни тысяч из них в будущем могут стать истинными сторонниками сближения двух стран, а значит, и мира между народами.

Потенциал «народной дипломатии» на украинском направлении, оживление экономических связей, устранение враждебности в отношениях с Украиной не менее важны, нежели, скажем, налаживание связей с далёкой Канадой. Как справедливо заметил один из участников форума, известный политолог Николай Стариков, «ключ к быстрому решению сегодняшней санкционной проблемы вокруг Крыма — это признание со стороны Украины сложившихся реалий». А для этого, возможно, необходимо задействовать несколько иные инструменты, чем те, которые за пять лет показали свою неэффективность.

Среди различных путей и вариантов всегда есть место для сотрудничества рядовых граждан. Более того, детский отдых, лечение ветеранов, деловое сотрудничество, обучение в вузах, приглашение на работу квалифицированных специалистов и многое другое, чем может быть интересен Крым, надо задействовать со всеми странами ближнего зарубежья. И уделять своим близким не меньшее внимание, чем заморским гостям.