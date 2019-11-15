1927. Уходящая натура. Карелия
01. Рыбачка Анна Васильевна Зайцева (18 лет). Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д. (Коткозеро)
02. Портрет девушки в праздничном платье. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д.
03. Портрет девушки. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (д. Гижино)
04. Портрет женщины в повойнике (головном уборе замужней женщины). Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Ташканцы Лоянской волости)
05. Портрет женщины на крыльце своего дома. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (дер. Палнаволок)
06. Портрет женщины с подогом. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок).
07. Портрет женщины у крыльца своего дома. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (дер. Палнаволок)
08. Портрет М. П. Фаддеевой. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д.
09. Портрет молодой женщины в домотканой одежде. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок)
10. Портрет женщины у своей избы. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он
11. Деревенский сапожник в праздничном костюме. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок)
12. Лесной объездчик-сторож. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (дер. Устьи)
13. Портрет мельника. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок, Карги)
14. Портрет Е. Е. Филатова. Карелы. Карелия (Дер. Ташканцы Лоянской волости)
15. На очистке пашни от поросли. Карелы. Пряжинский р-он (Дер. Коробий Наволок близ Ведлозерского волостного погоста)
16. Плетение рыболовных сетей. Карелы. Карелия (Дер. Яковлевка Лоянской волости)
17. Починка артельного невода. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Видлицы д.
18. Починка рыболовных сетей. Карелы. Карелия (Коткозерский волостной погост)
19. Починка рыболовных сетей. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д.
20. Рыбак за починкой рыболовных снастей. Карелы. Карелия, Пряжинский р-он, Палалахта д.