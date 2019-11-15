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1927. Уходящая натура. Карелия

17:51. 15 ноября 2019 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Рыбачка Анна Васильевна Зайцева (18 лет). Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д. (Коткозеро)


02. Портрет девушки в праздничном платье. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д.


03. Портрет девушки. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (д. Гижино)


04. Портрет женщины в повойнике (головном уборе замужней женщины). Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Ташканцы Лоянской волости)


05. Портрет женщины на крыльце своего дома. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (дер. Палнаволок)


06. Портрет женщины с подогом. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок).


07. Портрет женщины у крыльца своего дома. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (дер. Палнаволок)


08. Портрет М. П. Фаддеевой. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д.


09. Портрет молодой женщины в домотканой одежде. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок)


10. Портрет женщины у своей избы. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он


11. Деревенский сапожник в праздничном костюме. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок)


12. Лесной объездчик-сторож. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (дер. Устьи)


13. Портрет мельника. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он (Дер. Палнаволок, Карги)


14. Портрет Е. Е. Филатова. Карелы. Карелия (Дер. Ташканцы Лоянской волости)


15. На очистке пашни от поросли. Карелы. Пряжинский р-он (Дер. Коробий Наволок близ Ведлозерского волостного погоста)


16. Плетение рыболовных сетей. Карелы. Карелия (Дер. Яковлевка Лоянской волости)


17. Починка артельного невода. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Видлицы д.


18. Починка рыболовных сетей. Карелы. Карелия (Коткозерский волостной погост)


19. Починка рыболовных сетей. Карелы. Карелия, Олонецкий р-он, Коткозеро д.


20. Рыбак за починкой рыболовных снастей. Карелы. Карелия, Пряжинский р-он, Палалахта д.

Источник: https://humus.livejournal.com/6936714.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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