10 типов людей, которые не берут на себя ответственность.

Каждый день человек делает выбор. Осознанный или нет, действие или бездействие – это все равно выбор. Способность и возможность отвечать за последствия этого выбора и называется ответственностью. Если человек счастлив, хорошо выглядит, прекрасно себя чувствует, чаще всего это его заслуга, выбор и ответственность. Если человек несчастен, плохо себя чувствует и не менее плохо выглядит, как ни парадоксально, это тоже чаще всего заслуга, результат выбора и ответственность этого человека. Но многие люди почему-то стремятся снять с себя вопрос выбора и ответственность за свою жизнь и свое здоровье. И в этой статье мы расскажем вам о 10 типах таких людей, как они выбирают свой путь в жизни и какие ошибки они при этом делают.

Тип 1. Отсутствие выбора

Этот тип людей не хочет категорически брать ответственность за себя и свою жизнь, не делает выбора о том, каким путем идти по этой самой жизни. Все на авось. Как пойдет. В результате их бросает по жизни как осенний лист на ветру. Поступают в институт, потому что посоветовал знакомый или поступал друг. Пошел в секцию, потому что хвалили. Устроился на работу, потому что рядом с домом. Женился, потому что положено. В результате работа скучная, жизнь бедная и тоскливая, семья несчастная. Поругался с начальником, сменил работу. Поругался с женой, сменил жену. Поругался с собой, сменил этот… свет на тот.

Зачем живет? Непонятно.

Тип 2. Ожидание чуда

Это распространённая вариация первого типа людей. Всё то же, но при этом упование на чудо. Завтра всё будет совершенно по - иному. В жизненном механизме что-то изменится и вокруг вдруг возникнет из ничего великолепный сад, наполненный цветущими розами. Может не сегодня, но очень скоро. Возможно, не так уж и скоро, но это обязательно произойдёт. Мысль о том, что: « Если желаете иметь сад, то его необходимо выращивать», как-то не приходит им в голову. Как в сказке о Золушке, вдруг придет фея и всё будет. И почему эти люди забывают, что сначала Золушке пришлось «пахать» 5 лет на мачеху со сводными сестрами?

Тип 3. Упорный труд

А этот тип людей вроде и не боится брать на себя ответственность. Он просто о ней не задумывается. Вся жизнь такого человека это аттракцион «Белка в колесе» .Человек готов трудиться днями и ночами, не задумываясь, чего же он хочет, кроме денег. Он берет сверхурочные, работает на двух работах. Своё здоровье и все силы вкладывает в постоянные «крысиные бега» - быстрее, ещё быстрее. Некогда отдыхать, некогда радоваться, любить и жить, некогда заниматься собой и своим здоровьем, даже некогда болеть. Сжигает всю энергию, суетится. А кому всё ЭТО нужно? Неизвестно. Заработал много денег, тянул лямку до пенсии, но ни любимого человека, ни здоровья, ни жизненных радостей.

Тип 4. Поиски удачной лазейки

Это мечтатели, постоянно бегущие от обязательств и верящие в свой придуманный мир. Мечты о том, что можно провернуть какую-то удачную аферу и сразу получить всё -славу, деньги и «полцарства в придачу». В итоге, люди постоянно бегают в поиске сногсшибательной идеи, принимают участие во всех «перспективных» проектах и ожидают, что именно сейчас они решат все свои проблемы одним махом. В результате не имеют ничего. А ведь могли бы «тихим сапом» продвигаясь к целям иметь и славу, и богатство, и полцарства. И что самое обидное: такие люди часто имеют отличный потенциал к движению вперед и вверх. Их бы энергию да в правильное направление…

Тип 5. Упёртая непоколебимость

Этот тип с застарелой ответственностью. Человек боится новой ответственности, сложностей и нового выбора. А потому закрывает глаза на реальность, живя прошлым, придумывая себе какую-то миссию, какой-то особенный путь. Например, быстро печатать на печатной машинке. И в этом такие люди достигают большого мастерства, думая: « Мало кто может делать это так быстро и умело». И не важно, что печатные машинки давным-давно устарели, и их талант оказывает никому не нужным.

Но нет, они всем ещё докажут! Они будут трудиться сутки через трое ночными сторожами, а в оставшиеся три дня будут совершенствовать собственное умение вставлять быстро бумагу в печатную машинку .

У них обязательно стоит где-то старенькая печатная машинка, а в сундуке отложены особо ценные инструкции как с ней работать, в строгом порядке, для передачи наследнику.

Их никто не понимает и да и не желает понимать и они обижены на весь мир, считая, что когда-то их умение ещё пригодится.

Тип 6. Я человек маленький

А этот тип людей вообще классический случай безответственности и инфантильности. В этом случае человек себя уверяет, что от него совершенно ничего не зависит. Поэтому то, что он делает и где он сидит - уже определено, и это никак нельзя изменить. Единственное, что остаётся – смиренно нести собственный крест до конца дней. Естественно такая политика редко приносит хорошие плоды.

Тип 7. Поиск виновных

Просто популярнейший тип безответственных в нашей стране. Чаще встречается у мужчин, но и у женщин случаются такие заскоки. Такие люди от ответственности бегут как от огня, попутно пытаясь найти виноватых в своих жизненных проблемах. И что интересно обязательно их находят. Ведь найти виновных в неудачно спроектированной траектории собственной жизни не просто легко, а очень даже легко. Тут есть, где развернуться!

По наследству родители не передали генов гениальности, а те, которые случайным образом были переданы, растоптал безжалостно школьный конвейер.

Трудное детство, не каждый день давали пирожные, а домашнее задание задавали ежедневно. Скверное влияние, оказываемое улицей, сбило окончательно с толку и неокрепшую душу приучило к вину, кину и домину. В довершение ко всему вышеперечисленному это всё происходило в стране с неадекватными правителями и неправильным режимом, который вместо того чтобы оказывать помощью в воспитании, только лишь ставил палки в колёса пытливому, молодому уму.

Возможно, и был шанс выбиться в люди, но он был украден вольными каменщиками/ франкмасонами/гугенотами (нужное подчеркнуть), которые окончательно поставили крест на всех жизненных радостях и осталось лишь материться, пить, курить и снова материться на тех, кто в очередной раз поднял цены.

Тип 8. Кто бы решил мои проблемы

Этот тип тоже часто встречается последнее время. В основном этим видом инфантильности страдают женщины, но и мужчины тоже попадаются. Прекрасная позиция для снятия полной ответственности за то, что с человеком происходит.

- Вы знаете, я так плохо запоминаю цифры и имена, что даже позабыла, сколько у меня было мужей.

- Искать работу? Да Вы что, я же ничего не умею делать, и потом, я что обязана целыми днями работать? Это очень странно.

- Вы меня напрягаете, лучше бы Вы вошли в моё положение, так как я натура тонкая и очень не люблю, когда меня грузят различными проблемами. Ну и что с того, что это мои проблемы, — решите уже их как-нибудь.

Тип 9. Все козлы

Вопрос ответственности даже не стоит у этих людей. Они в принципе не знают что это такое. Хотя сами они при этом считают себя очень ответственными, положительными. Но все неудачи в жизни приписываются тем людям, с которыми контактирует человек. Вот почему при начальнике-козле не сваришь каши, а уж с женщинами-козами вообще лучше никаких дел не иметь.

Таким духовно-продвинутым жить очень тяжело, выбирать тяжело. Ведь как можно жить, когда Один – просветлённый, а вокруг него сплошные козлы?

Тип 10. Жизнь беспощадна и бессмысленна

А этот тип людей боится ответственности, потому как боится ошибиться. Боязнь не справится с последствиями ошибки, ведет к позиции страуса. Но самое смешное что именно этот тип людей может попасться на самую нелепую ошибку. Сразу сунувшись в пекло и опалив перышки, человек может решить, что жизнь – это скверная штука и тут ловить нечего. А это вовсе не так.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/longliver/10-tipov-liudei-kotorye-ne-berut-na-sebia-otvetstvennost-5b20b5182f578ce65e7825d3