Замечательная, казалось бы, организация…
20:07. 14 ноября 2019 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сегодня важно не допустить глобализации локальных и региональных кризисных явлений, продолжать шаги по либерализации экономики на основе ясных и единых для всех правил, развивать справедливую и эффективную торговую истему, укреплять многосторонние международные институты.
Мощный потенциал ВТО послужит решению этих вопросов и в целом будет способствовать обеспечению международной экономической стабильности. Россия готова вносить максимальный вклад в эту работу. (с) президент Медведев. 16.11.2011
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Всемирная торговая организация (ВТО) — не идеальный механизм. Но альтернативы ей нет (с) премьер-министр Д.Медведев. 04.11.2019
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«Если говорить прямым языком — правила ВТО сегодня просто не работают. Мы, конечно, вступили в 2012 году в эту замечательную, как казалось бы, организацию,… но никаких серьезных преференций или экономических результатов, к сожалению, не увидели (с) министр промышленности и торговли Д.Мантуров. 14.11.2019
Главное верить в мощный потенциал ВТО…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5425139.html