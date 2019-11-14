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Воспитание мечты. Иван Бояринцев. Часть 2

11:41. 14 ноября 2019 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как научиться правильно мечтать.

Автор-сказитель – Иван Бояринцев
Часть 1 – https://youtu.be/FTkzF1ccPJc

Можно воспитать ребенка, можно воспитать жену и даже некоторым удавалось воспитать тёщу. Но можно ли воспитать под себя мечту? Или себя под мечту придется подгонять, воспитывать? Человек без мечты – покойник, иногда пока ещё не погребенный и даже подвижный, но уже покойник. Умер в 30, похоронили в 60. Не было мечты – не жил.
Мы все слышали фразы: “Пока ипотеку не отдадим, и не мечтай!”. “Нежили богато, не стоит и начинать”. “Это всё хрустальные замки, пустые мечты”. И так далее и тому подобное…

В ходе прямого эфира мы с вами будем торить дорожку мечты, убирая помехи с пути и воспитывая, образовывая свою Мечту.

Это не менее важно, чем выйти замуж или жениться, это часто поважнее и посложнее, чем нарожать детей, это гораздо приятнее, чем покупки в кредит.

Жизнь с Мечтой – жизнь сЧАСТЬливая.

По ходу эфира Иван Бояринцев даст три действующие методики очищения души. Заострит внимание на некоторых спорных моментах в современном миропонимании и мироустройстве.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uh--4rvHffI

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