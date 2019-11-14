Сводки от ополчения Новороссии 14 ноября 2019

Вечером 13 ноября в Винницкой области загорелись военные склады 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ.

Пресс-центр 59-й ОМПБр на своей официальной странице в социальной сети сообщил, что возгорание началось около 17:00 по местному времени (16:00 Мск).

Спасатели Госслужбы по ЧС смогли справиться с огнём к 20:40 (19:40 Мск).

«Травмирований и гибели личного состава воинской части в результате пожара нет. Убытки, причинённые в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют», — утверждают в пресс-службе бригады.

Причины пожара устанавливаются. По факту ЧП назначено служебное расследование

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