Сводки от ополчения Новороссии 14 ноября 2019
- 10:17 Военный склад 59-й ОМПБр ВСУ сгорел под Винницей.
- 10:10 Отряд “Новоазовск” Народной милиции ДНР готов к защите рубежей Республики.
- 10:10 Специалистами МЧС ЛНР разминировано свыше полукилометра территории на участке разведения №2 Золотое.
- 08:56 Командование ДНР запретило журналистам выезжать на линию фронта.
- 03:00 Ряды карателей существенно редеют: свежие потери и аресты военных ВСУ на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 21:38 Жительница Горловки: “Сейчас снова сижу в подвале, как в 2014-м”.
Военный склад 59-й ОМПБр ВСУ сгорел под Винницей
Вечером 13 ноября в Винницкой области загорелись военные склады 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) ВСУ.
Пресс-центр 59-й ОМПБр на своей официальной странице в социальной сети сообщил, что возгорание началось около 17:00 по местному времени (16:00 Мск).
Спасатели Госслужбы по ЧС смогли справиться с огнём к 20:40 (19:40 Мск).
«Травмирований и гибели личного состава воинской части в результате пожара нет. Убытки, причинённые в результате пожара, на боеспособность воинской части не влияют», — утверждают в пресс-службе бригады.
Причины пожара устанавливаются. По факту ЧП назначено служебное расследование
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Отряд “Новоазовск” Народной милиции ДНР готов к защите рубежей Республики
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Специалистами МЧС ЛНР разминировано свыше полукилометра территории на участке разведения №2 Золотое
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Командование ДНР запретило журналистам выезжать на линию фронта
С 13 ноября 2019 года выезд представителей СМИ на передовые позиции Народной милиции ДНР запрещен. Это указание распространяется и на российских военкоров.
Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков.
«Представитель пресс-службы Народной милиции ДНР сегодня (12 ноября — прим. РВ) в 09:45 сообщил, что с 13 ноября 2019 года выезд журналистов в подразделения НМ ДНР запрещен. Всю видеоинформацию будет представлять сама пресс-служба.
Формальная причина — опасение за безопасность сотрудников СМИ.
Два дня назад пресс-служба заявила о попадании под обстрел украинской артиллерии съёмочной группы ВГТРК. В Москве эту информацию не подтвердили», — написал он на своей странице в соцсети.
Прокомментировал это решение и знаменитый военкор Александр Коц.
«По-моему, это несусветная глупость, ведущая к информационной изоляции. Самоизоляции, если быть до конца точным.
Я не очень представляю, как пресс-служба НМ ДНР, при всем уважении, будет делать репортажи уровня Сладкова, Поддубного или Долгачева. С нервом, с эмоцией, с живыми людьми, а не говорящими головами.
Странное решение, учитывая, что откровенно вражеских журналистов в ДНР нет. Объяснять его заботой о безопасности на шестой год войны — слишком очевидное лукавство».
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Ряды карателей существенно редеют: свежие потери и аресты военных ВСУ на Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
В 16.30 12 ноября и в 00:55 13 ноября боевики 59 бригады ВСУ по приказу военного преступника Шаповалова выпустили четырнадцать мин калибром 82 мм по району н. п. Калиновка.
Военнослужащие Народной милиции не поддались на провокации противника, продолжая соблюдать режим прекращения огня. Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать влияние на ВСУ для сохранения достигнутого перемирия.
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Морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ в зоне «ООС» остаётся на низком уровне.
Так, по данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в подразделения 59 бригады прибыла очередная комиссия военной службы правопорядка.
В ходе работы комиссии задержаны пять военнослужащих 10 отдельного батальона 59 бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения, обнаружены две закладки с наркосодержащими веществами.
Сотрудниками военной службы правопорядка проводится расследование по выявлению каналов доставки наркотических средств военнослужащим.
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На фоне снижения уровня воинской дисциплины ВСУ продолжают нести небоевые потери в результате подрыва на собственных минах.
От нашего источника стало известно, что в связи с отсутствием карт минных полей и несогласованности действий командования в районе н. п. Новозвановка подорвались на своих минах двое военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады.
В результате подрыва боевики получили минно-взрывные травмы и в тяжёлом состоянии доставлены в военный госпиталь н. п. Северодонецк.
С целью уклонения от наказания за потери в результате своей преступной безответственности командир 72 бригады Богомолов доложил в вышестоящий штаб как о потерях, понесенных в результате обстрелов.
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12 ноября, в результате употребления алкоголя, от интоксикации скончался военнослужащий самоходно-артиллерийского дивизиона 72 ОМБр прапорщик Лайчук, 1968 г.р. Тело военнослужащего обнаружил старший караульной смены при обходе постов на вверенной его подразделению территории. Командование бригады представило причину смерти подчинённого в вышестоящий штаб как результат острой сердечной недостаточности.
Кроме того, в подразделениях 72 бригады отмечены факты продажи боеприпасов.
Так, 11 ноября в районе н. п. Попасная сотрудниками СБУ были задержаны двое военнослужащих 72 бригады при попытке продажи двух тысяч патронов калибра 5,45 мм и двадцати гранат РГД-5.
Боевики находятся под следствием, возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли оружием. С целью проверки наличия имущества РАВ, а также пресечения попыток продажи оружия и боеприпасов, в подразделениях бригады работает инспекционная комиссия службы РАВ.
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Жительница Горловки: “Сейчас снова сижу в подвале, как в 2014-м”
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