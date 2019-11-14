Смешные сказки и важные цифры о газовом рынке. Борис Марцинкевич

Какие мифы о газовой отрасли активно и постоянно рассказывают СМИ. Как устроены энергетические отрасли экспортёров газа, чей рынок устроен совсем иначе. Об этом и не только в новом выпуске программы Геоэнергетика расссказывает её автор и ведущий Борис Марцинкевич.



Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

Краудфандинговая площадка День https://tv-den.ru/



#ДеньТВ #экономика #энергетика #газ #сланцевыйгаз #СПГ #Газпром

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2LenWyM9TsI