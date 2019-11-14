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Смешные сказки и важные цифры о газовом рынке. Борис Марцинкевич

23:07. 14 ноября 2019 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Какие мифы о газовой отрасли активно и постоянно рассказывают СМИ. Как устроены энергетические отрасли экспортёров газа, чей рынок устроен совсем иначе. Об этом и не только в новом выпуске программы Геоэнергетика расссказывает её автор и ведущий Борис Марцинкевич.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2LenWyM9TsI

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