Сказанное Коломойским – не циничный бред, а перспективы Украины.

Смешно и одновременно грустно наблюдать за маленьким украинцем, который все еще думает, что управляет не только собственной судьбой, но и страной, в которой проживает.

Все плевки в адрес Коломойского, который внезапно решил продать Украину России за каких-то $100 млрд., и угрозы о том, что Беня рискует повторить судьбу Януковича, — не более, чем самообман.

Украинцы перестали на что-то влиять ровно тогда, когда поддались искушению и в ноябре 2013 года вышли на майдан. Именно тогда Аннушка разлила своё пресловутое масло. На котором и поскользнулась Украина.

И то, что происходит теперь, — лишь следствие тех событий.

Более того. Сегодня украинцы не смогут не то, что Беню в Ростов, но даже Вятровича на свалку отправить.

Потому что от них совершенно ничего не зависит. И их будут нагибать, обманывать, обирать, разменивать и продавать ровно столько, сколько того потребуют интересы той группы лиц, которой они сами, на блюдечке с голубой каёмочкой, отдали не только власть в стране, не только свое настоящее, но и будущее своих детей.

Потому возмущаться сейчас абсолютно бесполезно. Снявши голову по волосам не плачут. И не Беню сейчас нужно обсуждать, а думать, как жить, вернее, выживать, дальше.

Ибо сказанное Коломойским — это не его циничный бред, а ваши перспективы.

Он действительно развернётся к России. После того, как все распродаст. И он действительно наплюет на ваш дутый патриотизм, на вашу пресловутую гидность, на ваши жертвы, на ваших героев, на вашу войну, на все то, что вы культивировали и в чем дошли до шизофрении и абсурда за последние шесть лет.

Потому что вы для него — никто. И Украина для него лишь средство для приумножения личного капитала. Ничего личного, только бизнес.

Впрочем, есть и хорошая новость. Беня пока торгуется. И ждёт ответной реакции со стороны России. Которая его предложение может и не принять. Но это не значит, что в случае отказа он не предложит купить вас кому-нибудь ещё. Всех оптом, или частями.

И не надо делать лицо Пиноккио. Вас предупреждали. Все эти шесть лет вам твердили, что рано или поздно вас продадут. Но вы упорно талдычили и про весь мир, который с вами, и про SHIT Европы, и про последний форпост на пути у Путина, который готов ввести войска по самые Нидерланды.

В конечном же итоге вы, думая, что наконец-то ухватили Бога за бороду, оказались у пустого и разбитого корыта.

Залатать и наполнить которое может только одна страна. Та самая, ненависть к которой сейчас является едва ли не главной вашей национальной доктриной.

Собственно, в этом и заключается основной смысл всего, что наговорил Коломойский. Который сначала распродаст Украину, а потом, оставив после себя разоренное дикое поле, за $100 млрд даст России возможность не дать вам, украинцам, умереть от голода и окончательно скатиться до уровня Сомали…

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/540237-skazannoe-kolomoyskim-ne-cinichnyy-bred-a-perspektivy-ukrainy.html