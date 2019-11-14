Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 ноября 2019

Более тридцати мигрантов из Турции сбежали на остров Лесбос

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Получится ли у Трампа подкупить Эрдогана?

После покупки Анкарой С-400 у России Дональд Трамп, кажется, решил предложить своему турецкому коллеге более выгодную сделку на 100 миллиардов долларов. О чем со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации сообщила The Washington Post. Разговоры о заманчивом предложении лидера США появились незадолго до двухдневного визита Эрдогана в Америку. Чего добивается Трамп, объясняет политический консультант Анатолий Вассерман.

Оксана Морозова: Анатолий Александрович, по сообщениям прессы, Дональд Трамп якобы предложил турецкому лидеру торговую сделку на 100 миллиардов долларов и «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести против Турции за покупку российских С-400. Как вы считаете, каковы шансы, что подобная сделка может состояться?

Анатолий Вассерман: Трамп любит предлагать торговые сделки, но есть одно ограничение. Он избран президентом за обещание покончить с нынешним форматом международного разделения труда, основанным на узкой специализации целых стран. Надо отдать ему должное, он делает все от него зависящее, чтобы исполнить обещание, поэтому сделки, которые предлагает американский лидер, предусматривают значительно больший объем экспорта из США, чем импорта в них. Он пытается возродить внутриамериканское производство. Думаю, что эта сделка, о которой пишут некоторые СМИ, подразумевает аналогичный формат, что приведет к ухудшению торгового баланса самой Турции. В этой связи она, скорей всего, не будет принята. Все-таки Эрдоган заинтересован в увеличении объема внутритурецкого производства. Сделка хоть и выглядит желательной, но только на первый взгляд. Я уже не говорю о том, что значительная часть американской экономической и политической верхушки, в том числе и многие формальные однопартийцы Трампа, не заинтересована в наращивании внутриамериканского производства. А посему, даже если бы Эрдоган по каким-то своим соображениям принял сделку, не факт, что ее утвердили бы в Сенате США.

— Можно ли говорить о том, что Трамп сейчас попытается вернуть себе лояльность Турции после всего того, что произошло между этими странами в последние месяцы?

— Несомненно, Трамп хочет вернуть былое политическое влияние США. Когда-то оно опиралось на легенду о злых и агрессивных коммунистах, сейчас уже видно, что никаких оснований под этой легендой нет. Следовательно, единственным притягательным фактором для США оставался колоссальный объем их рынка, куда выгодно было экспортировать все подряд. Трамп стремится этот рынок по возможности закрыть. Получается, что средств наращивания политического влияния США у него практически нет, но его это устраивает на нынешнем этапе. Американский лидер исходит из того, что когда Штаты достаточно нарастят экспортный потенциал, они вновь станут привлекательными для всего мира в качестве поставщика того, чего больше ни у кого не будет. Поэтому он готов что-то потерять в политическом влиянии сейчас в надежде на будущее. Он вряд ли будет сейчас предоставлять Эрдогану большие возможности в продаже турецкой продукции внутрь США.

— Как вы считаете, Турция на сегодняшний день больше обращена к России или к Америке? С учетом закупки российских С-400 против воли Вашингтона.

— До недавнего времени для Турции США были ближе, хотя бы потому, что с ними турки не воевали, в отличие от России, с которой довольно регулярно вступали в конфликты на протяжении последних 3-4 веков. Но после того, как американцы поспособствовали очередному военному перевороту в Турции, вряд ли Эрдогана волнует эта предыстория. Судя по всему, теперь у него на них такой большой зуб, что он вряд ли согласится на политическое сближение. Его даже не волнует, что переворот случился при Обаме, поскольку он прекрасно знает, что значительная часть американских политиков при Трампе придерживается тех же позиций, которые были актуальны при Обаме, т. е. они склонны к экспорту американской демократии любой ценой, причем демократии в своем собственном понимании.

— Зачем тогда Эрдоган поехал в Америку, ведь сегодня начинается его визит в США? Какие вопросы он хочет решить?

— Думаю, что он все-таки надеется добиться формата невмешательства в турецкие дела. Самое интересное, что Эрдоган вполне может договориться об этом с самим Трампом, но вряд ли сможет договориться с сотрудниками аппарата Министерства иностранных дел США. Там большая часть аппарата набрана Демократической партией, и, соответственно, они в основном разделяют идеи подконтрольности всего мира Америке в политическом, а не только в экономическом смысле. Переговоры, скорее всего, будут выглядеть формально удачными, а неформально все останется практически по-прежнему.

— Почему Турция так важна для Трампа?

— Турция — незаменимая опора для вооруженных сил США в регионе, где постоянно что-то происходит в силу внутренней неустойчивости и где находятся крупнейшие в мире залежи нефти. А нефть Америке нужна даже сейчас, когда они раскочегарили собственные запасы и активизируют экспорт. Штаты считают необходимым контролировать основные запасы черного золота просто потому, что с его помощью контролируют львиную долю мировой экономики. Именно поэтому они от Турции в полной мере не отступятся и будут так или иначе за нее держаться, по крайней мере пока это не вредит основным интересам США.

— Будет ли Трамп пытаться нарушить тот баланс, который сегодня есть в российско-турецких отношениях? И может ли Эрдоган пойти у него на поводу?

— Скорей всего, Эрдоган предпочтет оставить все как есть. Безусловно, сотрудничество с США его тоже интересует, но если нельзя будет усидеть на двух стульях одновременно, он, на мой взгляд, предпочтет расширять взаимодействие с Россией, поскольку мы за несколько веков показали себя достаточно надежными союзниками, а главное — достаточно честными врагами.

Источник – https://aif.ru/

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В США оценили шансы столкновения с российскими военными в Сирии

Столкновение американских военных с сирийскими и российскими военными в Сирии маловероятно, заявил РИА Новости бывший командующий силами специальных операций Центрального командования США генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата. В среду появились сообщения, что колонна американских военных пересекла сирийско-иракскую границу и остановилась в районе нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. По информации сирийского государственного телеканала Al-Ikhbariya, в составе колонны 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха. Ранее в Пентагоне заявляли о планах сохранить в Сирии 500–600 военных. «Единственный вариант, при котором может быть такое столкновение, это если сирийцы или россияне или кто-то еще, кроме ИГИЛ, решат напасть на американцев… Заявленная миссия (США) по-прежнему заключается в борьбе с ИГИЛ. Я был бы удивлен, если бы миссия заключалась в противостоянии кому-то еще в регионе. Но, как и везде, у них (военных США — ред.) есть право на самооборону в случае нападения», — сказал Нагата. Говоря о возможных сроках пребывания военных США в Сирии, бывший командующий затруднился сказать, когда войска будут выведены. По его мнению, в Сирии благодаря сотрудничеству с курдскими «Сирийскими демократическими силами» группировке ИГИЛ* был нанесен серьезный урон, но она еще не побеждена. «Сейчас эти отношения (с курдами) ослабли, а американское военное присутствие уменьшилось. Сколько займет борьба с ИГИЛ? Теперь это займет гораздо больше времени», — сказал он. При этом, по мнению эксперта, формирование нового правительства Сирии вряд ли само по себе повлияет на борьбу с ИГИЛ. «Каким бы ни было новое правительство Сирии, оно столкнется с угрозой ИГИЛ, потому что группировка имеет значительное присутствие на их территории. Это угроза не только для сирийского правительства, но и для всего региона. По моему мнению, вне зависимости от того, кто возглавит новое правительство, им придется этим заниматься. Будет ли это правительство считать военное присутствие США полезным, нельзя сказать, пока мы не узнаем, кто войдет в новое правительство», — полагает эксперт. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГИЛ, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении «террористического халифата», но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы «не допустить его возрождения», и для «охраны нефтяных месторождений». Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе. Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В начале ноября агентство Anadolu сообщило, что военнослужащие американской армии возобновили патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания близ сирийско-турецкой границы. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками. Читайте также: «Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (+ВИДЕО, ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Как проходит воздушное патрулирование границы с Турцией

Военкоры Anna News добравшиеся до Рожавы рассказывают и показывают, как осуществляется воздушное патрулирование сирийско-турецкой границы российскими военно-транспортными и ударными вертолетами.







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Эрдоган вернул Трампу его письмо с призывом «не валять дурака»

Сейчас в Вашингтоне проходит американо-турецкая встреча на высшем уровне. Отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, Реджеп Эрдоган рассказал о судьбе письма, в котором глава Белого дома призывал его «не валять дурака». «Это письмо я вернул уважаемому президенту», — лаконично пояснил турецкий президент. Ранее СNN опубликовал письмо, в котором Трамп призвал турецкого коллегу «не валять дурака» и отказаться от операции против курдов в Сирии. В противном случае президент США угрожал «разрушить турецкую экономику» санкциями. Подлинность письма впоследствии подтвердил Белый дом. Британская ВВС утверждала, что Эрдоган выбросил это письмо в корзину для мусора. Письмо Трампа датировано 9 октября. В этот день армия Турции пересекла турецко-сирийскую границу и начала операцию «Источник мира» в северо-восточных районах САР. Главной задачей операции было вытеснение курдских формирований, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов и формирование так называемой приграничной зоны. Читайте также: Москва направила Лондону ноту из-за слов главы генштаба о России

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Куда исчезают люди в Идлибе: похитители нарвались не на того и жестоко поплатились

Заработок на похищении людей всегда являлся актуальным и высокоприбыльным бизнесом, тем более в зоне действий различных незаконных воинских формирований, как это происходит в Идлибе, где царит терроризм и безнаказанность. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. Основными жертвами являются состоятельные граждане такие как инженеры, врачи и местные бизнесмены, а также боевики других группировок. Их привозят в специальные места, где все подготовлено для максимального быстрого получения денежных средств: комнаты оборудованы различными орудиями пыток, а все «кровавые» видео пишутся на камеру и отсылаются родным. В среднем, требуют от 50 до 200 тысяч долларов. Итогом является то, что выкуп находится в кротчайшие сроки, но это все-равно не является гарантом возвращения жертвы домой, либо деньги боевикам не поступают и человека убивают, записав все на камеру. Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая сейчас контролирует значительную часть Идлибской зоны деэскалации, 11 ноября направила две бандгруппы службы безопасности в район Телль-Хадия на поиски протурецких боевиков из группировки «Нур аль-Дин аль-Зенки», которые стали промышлять «кражей людей». В очередной раз похитив несколько торговцев, боевики «прихватили» с собой племянника одного из полевых командиров ХТШ, на что последовал незамедлительный ответ. По иронии судьбы, протурецкии боевики сами попали в плен и теперь за них требуют выкуп. К сожалению, ситуация в зоне деэскалации Идлиб не меняется, а только усугубляется. С каждым днем уровень накала нарастает, противостояние группировок усиливается в результате чего страдает и мирное население. Читайте также: Жуткие кадры: террористы убивают детей в крупнейшем городе Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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«Святой Крест» против турецкой оккупации Сирии: армянское духовенство сделало заявление (ДОКУМЕНТ)

В последнее время протурецкие силы в пропагандистских целях оправдывают военную операцию Турции на территории Сирии и выдумывают небылицы о захваченном храме Армянской Апостольской церкви. Как сообщала «Русская Весна», церковь «Святого Креста» (по-армянски «Сурб Хач») еще в 2013 году была разграблена боевиками-исламистами из так называемой «Свободной сирийской армии» и союзными её террористами «Джебхат Ан-Нусры»*. Часть из них затем влилась в ряды ИГИЛ*, а другие оказались в группировке «Ахрар Шаркия» и других бандах из состава «Сирийской национальной армии» (СНА), подчиняющейся напрямую турецкому Генштабу. Именно бандгруппы СНА, совместно с подразделениями армии Турции, захватили курдский город Телль-Абъяд в ходе операции «Источник мира» в десятых числах октября этого года. При этом город подвергся серьезным разрушениям, в результате артиллерийского обстрела пострадала и церковь «Святого Креста». При этом протурецкие боевики выпустили лживый сюжет о том, что во всём якобы виноваты курды. Представитель Армянской апостольсой церкви Сирии священник Масис Зубуян сделал заявление. В связи с этими событиями хотим сообщить нашему народу следующее: 1. Турецкая сторона категорически отвергает армянскую епархию Берии по инициативе Тель-Апиати. 2. Между Турцией и нашим народом существует один неразрешенный вопрос — это Геноцид армянского народа. 3. На территории Турции в настоящее время находится более тысячи армянских церквей, однако за 100 лет их нахождения там, от турок не было ни одного предложения об оказании помощи в ремонте и реставрации. 4. В Сирии существуют и другие армянские церкви на территориях, которые были заняты Турцией в ходе операции «Источник Мира». Причина интереса к армянской церкви со стороны Турции именно в Тель-Абъяде не понятна. 5. Тель-Абъяд — сирийская земля, ныне захвачена Турцией. До полного освобождения Тель-Абъяда не может быть организован ни один обряд в армянской церкви 6. Принадлежащая армянской епархии Берио Св. Григория Просветителя Церковь Святого Креста в Сирии может быть освещена только после ухода всех террористических группировок из города Тель-Абъяд и возвращения туда верующих. Все остальные действия по освещению церкви считаем только пропагандистскими целями турок. Читайте также: «Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (ФОТО, ВИДЕО)

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