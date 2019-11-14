Путинизм на международной арене

Зарубежные авторы и издания продолжают обсуждать путинизм как на уровне смыслов и идей, так и применительно к конкретным событиям в мире, используя его как оптику для трактовки причин и следствий тех или иных событий. «Актуальные комментарии» продолжают развивать недавно открытую рубрику и публикуют новый обзор наиболее интересных текстов западных медиа.

Изоляция безразлична

Одним из наиболее ярких событий последних дней стало обсуждение того, что Путин пригласил Дональда Трампа посетить военный парад, посвященный годовщине Великой отечественной войны, А Трамп пообещал рассмотреть это предложение. Помимо того, что CNN снова использует тему сближения Трампа с Россией для его критики, западные издания отмечают, что посещение мировыми лидерами подобных мероприятий, выводит Россию из искусственной изоляции, созданной мировым сообществом в 2014 году.

Тактические союзы и консолидация

Также западные медиа уделили много внимания визиту Путина в Венгрию. По словам журналистов CNN, Путин укрепляет консолидированную позицию по отношению к Украине: «Трамп, Путин и Орбан — все разделяют презрение к Украине. Это поднимает тревогу», — пишут в издании. «Многие внешнеполитические аналитики вызывают тревогу по поводу искреннего одобрения Трампа Орбана, особенно учитывая его отношения с Путиным. Особую обеспокоенность вызывают тесные отношения Орбана с Путиным», — отмечают журналисты.

Как мы уже отмечали в предыдущим обзоре, тон западных авторов во время обсуждения путинизма, как правило, опосредован общим дискурсом вокруг России. Однако даже в довольно критических материалах авторы вынуждены признавать явные достижения и плюсы системы, выстроенной Путиным.

Зарубежные эксперты отмечают, что после явных достижений в Сирии и Африки Путин продолжает укреплять отношения с Китаем, об этом в Forbes пишет Зак Доффман.

Он напоминает, что в июне Путин встретился с президентом Китая Си Цзиньпином на Петербургском международном экономическом форуме, чтобы укрепить «стратегические отношения» между двумя странами, которые представляют наибольшую угрозу для США и их союзников. Лидеры подписали совместное заявление, в котором говорится, что «китайско-российские отношения вступили в новую эру и сталкиваются с новыми возможностями для дальнейшего развития». Согласно государственным СМИ Китая, «цель такого нового вида партнерства заключается в достижении обеих сторон». оказывать больше поддержки друг другу, когда они стремятся идти по собственному пути развития, сохранять соответствующие основные интересы и защищать суверенитет и территориальную целостность».

Таким образом, отстаивая интересы собственной страны, Путин готов заключать ситуативные союзы для выстраивания систему сдержек и противовесов. При этом Доффман опасается, что излишняя близость с Китаем может в итоге негативно сказаться и на российских интернет-пользователях, так как РФ будет копировать китайский технологический опыт.

В немецком издании MOPO разбирают, как Путину удалось добиться успеха на Ближнем Востоке: «Владимир Путин — классный тактик. Путин — полная противоположность президенту США 73-летнему Дональду Трампу, который пишет в Twitter о своих собственных сообщениях и размерах Америки, путая друзей и врагов с запутанными решениями», — пишут авторы.

Технологические аспекты и вооружение

Серьезный резонанс вызвала статья Роберта Сервайса в Financial Times, который раскритиковал российский режим за отсутствие прорывных технологий, строек и развития. В RT не согласились и рассказали о строительном буме последних лет и новых проектах РФ.

Издание Newsweek сообщает о том, что «Россия готовится к внедрению новейшего оружия, которого нет ни у одной другой стороны». При этом действия РФ представляются как агрессивные, несмотря на то, что сам Путин неоднократно отмечал значимость нового оружия для обеспечения независимости и суверенитета России. «Этот новый арсенал включал межконтинентальную баллистическую ракету RS-28 Sarmat, а также гиперзвуковое глиссирующее средство „Авангард«, способное доставлять МБР на скоростях, превышающих скорость звука в 20 раз. Также в гиперзвуковой области находилась баллистическая ракета К-22М2 „Кинжал« с воздушным запуском и внедренная позднее крылатая ракета 3М22 „Циркон«», — отмечают журналисты.

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Методы ведения переговоров, способность заключения тактических и стратегических союзов с различными государствами позволяют Путину сохранять значимое место России в современной системе международных отношений, а также играть лидирующую роль не только на уровне региональной державы, но и по целому ряду общемировых вопросов.

Источник: https://nstarikov.ru/putinizm-na-mezhdunarodnoj-arene-110317