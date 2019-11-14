Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров

В новом видеоблоге обсуждали вопросы, присланные на vlog@nstarikov.ru, которые были посвящены последним новостям и актуальной повестке дня.

Хронометраж:

00:03 — Об отставке президента Боливии Эво Моралеса

05:49 — Про реализацию инициативы выдачи российских паспортов гражданам Украины с целью признания Кpыма

12:20 — О шумовом фоне в некоторых роликах

13:27 — О разрешении КС изымать имущество друзей кoррупционерoв

16:60 — Про роспуск Правительства Молдавии местным Парламентом

19:58 — О безвременном уходе лидера «Белых Касок» в Стамбуле

25:48 — Почему Кудрин хочет сократить социальные выплаты

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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