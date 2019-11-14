Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров
В новом видеоблоге обсуждали вопросы, присланные на vlog@nstarikov.ru, которые были посвящены последним новостям и актуальной повестке дня.
Хронометраж:
00:03 — Об отставке президента Боливии Эво Моралеса
05:49 — Про реализацию инициативы выдачи российских паспортов гражданам Украины с целью признания Кpыма
12:20 — О шумовом фоне в некоторых роликах
13:27 — О разрешении КС изымать имущество друзей кoррупционерoв
16:60 — Про роспуск Правительства Молдавии местным Парламентом
19:58 — О безвременном уходе лидера «Белых Касок» в Стамбуле
25:48 — Почему Кудрин хочет сократить социальные выплаты
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
P.S. Предыдущие выпуски:
- Провал «реформы здравоохранения», 75 млн рублей от Санта Клауса и кулак Путина
- Рост тарифов ЖКХ, $20 млрд долга, «радиоактивная свалка» и «убогая клоака» ВШЭ
- Неизвестные снайперы в Гонконге. Перестановки в СПЧ
- Потребительская корзина Медведева, горящий небоскрёб в Чили
- Силуанов в Вашингтоне. Почему у госслужащих низкие зарплаты
- Курдистан — наш! Грета Соболь, демография России и «ключи шифрования»
- ФБК — иностранный агент, Трамп и Кеннеди, «бюджетное правило»
- «Рост доходов» в 1% по Орешкину, визы, танкеры и импичмент
- Атака дронов, Трамп против Болтона, Греф или Медведев?
- Либерал-коммунисты на выборах, обмен с Киевом, 14 млн. штраф Навальному
Источник: https://nstarikov.ru/kudrin-protiv-socialki-perevorot-v-bolivii-druzja-korrupcionerov-110310