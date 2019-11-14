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Кудрин против социалки. Переворот в Боливии. Друзья коррупционеров

09:18. 14 ноября 2019 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге обсуждали вопросы, присланные на vlog@nstarikov.ru, которые были посвящены последним новостям и актуальной повестке дня.

Хронометраж:
00:03 — Об отставке президента Боливии Эво Моралеса
05:49 — Про реализацию инициативы выдачи российских паспортов гражданам Украины с целью признания Кpыма
12:20 — О шумовом фоне в некоторых роликах
13:27 — О разрешении КС изымать имущество друзей кoррупционерoв
16:60 — Про роспуск Правительства Молдавии местным Парламентом
19:58 — О безвременном уходе лидера «Белых Касок» в Стамбуле
25:48 — Почему Кудрин хочет сократить социальные выплаты

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/kudrin-protiv-socialki-perevorot-v-bolivii-druzja-korrupcionerov-110310

Метки: блог, Видео

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