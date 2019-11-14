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ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

11:46. 14 ноября 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Погранслужба ФСБ начала публиковать оценку числа иностранцев, прибывающих в Россию ради работы. Более 900 тыс. мигрантов приехали из Узбекистана, с Украины — около 165 тыс.



Пограничная служба Федеральной службы безопасности России с 2019 года начала учитывать количество иностранных граждан, въезжающих в страну в целях работы. В ноябре прошлого года впервые почти за 20 лет Росстат обновил приказ, утверждающий статистический инструментарий для организации ФСБ наблюдения за количеством иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Модернизация пограничной статистики

Действовавший до 2019 года перечень целей въезда в Россию, который фиксировала ФСБ, определялся постановлением Госкомстата от 2000 года. Он стал «морально устаревшим», а пограничная статистика была недостаточно информативна, поскольку в ней отсутствовал очень значимый учет потока прибытий в Россию в целях работы, сказала РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. В обновленном документе перечень целей въезда в Россию был расширен — теперь в нем появились графы «работа» и «учеба».


Включение работы в перечень целей въезда ФСБ повысит качество статистической информации, уверена Чудиновских. В то же время интерпретировать данные, полученные от пограничной службы ФСБ, следует осторожно, отметила она. Пограничная статистика учитывает факт въезда и выезда иностранного гражданина, поэтому для учета трудовой миграции она «крайне уязвима», объяснила она. Если трудовой мигрант, к примеру, живет в приграничной зоне и в течение года ездит туда и обратно десять раз, то это будет учтено пограничниками как десять единиц, объяснила Чудиновских. В то время как Главное управление по вопросам миграции МВД учтет его как одного человека, потому что каждый раз трудовой мигрант приезжал с одной и той же целью.

Что раскрыла погранслужба ФСБ

  • За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ». Всего за январь—июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).

  • Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, — из стран СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 918 тыс. человек. На втором месте Таджикистан — 523,9 тыс. человек, затем следуют Киргизия — 265 тыс., Украина — 164,6 тыс., а также Казахстан — 105,3 тыс. человек.

  • Масштабы притока иностранцев из стран дальнего зарубежья в целях работы намного скромнее. За январь—июнь из Китая прибыли 50,2 тыс. человек, на втором месте — Германия (10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.). Кроме того, в Россию в целях работы прибыли 3,7 тыс. граждан США за первую половину текущего года, а также 4,3 тыс. граждан Великобритании.




Как Росстат считает миграцию

Росстат получает данные о миграции на основании учета территориальных органов МВД. Листки статучета мигрантов составляются при их регистрации и снятии с учета по месту жительства, а также при регистрации по месту пребывания на срок девять месяцев и более.

Согласно Росстату, общее число прибывших в Россию иностранных граждан составило 4,9 млн человек в 2018 году, а число выбывших — 4,8 млн.

Статистика ФСБ в разы больше — 32,6 млн человек приезжали в Россию, а выезжали 32 млн человек, следует из бюллетеня «Численность и миграция населения РФ» за 2018 год.

Миграционный прирост, то есть разница между числом прибывших и выбывших, по итогам 2018 года составил всего 124,9 тыс. человек. Он не смог компенсировать естественную убыль населения, из-за чего общая численность населения России в прошлом году сократилась впервые за десятилетие.

За январь—май 2019 года миграционный прирост составил уже 115,5 тыс. человек. Этот результат демографы назвали аномально высоким, но резкий рост притока мигрантов связан с их недоучетом в прошлом году, а не с повышением привлекательности России для иностранных граждан.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9417159.html

Метки: мигранты, работа, росстат, фсб

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