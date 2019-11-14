Форум «Ливадия – 2019»: Управление с заботой о будущем

Какую бы общественную сферу мы не затронули, везде вопросы будут упираться в качество управления. Будь то экономика страны, вопросы экологии или даже ситуация в массовой культуре и медиапространстве. Часто у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что работа кипит, задействованы огромные ресурсы, вовлечены сотни людей в решение конкретного вопроса, а на выходе получаем результат, который можно охарактеризовать одной печально-известной фразой: «хотели как лучше – получилось как всегда».

И так как этот результат повторяется с завидной регулярностью, то впору задуматься: в чём причина такой ситуации? Почему раз за разом общество наступает на одни и те же грабли?

Кто-то предпочитает найти крайнего, обвинить его во всех бедах и на этом закончить обсуждение вопроса. Позиция достаточно удобная с точки зрения экономии ресурсов своей мыслительной деятельности, так как не надо утруждать себя длительным анализом причин и следствий, тратить время на формирование целостного понимания проблемы – сказал коронную фразу «виноват начальник / правительство / Президент», и на этом успокоился.

Но рано или поздно начинаешь замечать, что многими процессами занимаются десятки специалистов, и они искренне радеют за своё дело, а итог всё тот же – гордиться нечем. Далеко за примером ходить не надо – обратим внимание на ситуацию в российском кинематографе, который сегодня кто только не ругает.

Читаем на сайте Счётной палаты Российской Федерации новый отчёт с результатами проверки госфинансирования отечественного кинематографа за 2017-2019 гг. Речь идёт о большой сумме – 22,7 млрд рублей.

«Оценить эффективность государственной поддержки в области кинематографии сложно из-за отсутствия стратегического документа федерального уровня, устанавливающего цели и направления развития кинематографии на среднесрочный и долгосрочный периоды», – говорится в выводах комиссии.

После прочтения такой формулировки следует спросить: зачем в Министерстве культуры существует Департамент кинематографии, и как можно управлять каким-либо процессом, не определив цели управления? Ведь если нет целей, то не может быть и критериев оценки эффективности. Если на карте не обозначить место, куда вы хотите прийти, то вы не сможете сопоставлять своё движение с тем, приближаетесь ли вы к заданной точке или удаляетесь. Сотрудники ведомства, конечно, будут получать зарплату, работа будет кипеть, госбюджет будет расходоваться, но со стороны всё это будет выглядеть как наглядная реализация басни Крылова про «Лебедя, рак и щуку», так как каждый исполнитель будет сам определять цели движения и тянуть одеяло в свою сторону. Результат мы сегодня прекрасно видим – выпускаемая при поддержке Фонда кино или Министерства культуры продукция вызывает всё больше раздражения в обществе по причине явной деградационной направленности. И явно проблема не в том, что в России вдруг исчезли талантливые актёры, режиссёры или сценаристы. Проблема в том, как организована система управления и как выстроены процессы достижения поставленных целей.

Теперь посмотрим на то, каким образом аналогичные механизмы работают на примере российского телевидения. Ведь это тоже огромная индустрия, в которой работают десятки тысяч человек, и большинство из них пришли в свою профессию, искренне желая принести пользу окружающим, чтобы их труд был значим и важен. Но на практике к современному телевизору уже детей подпускать страшно, так как они наберутся там такого, что потом перевоспитывать замучаешься. И как же так получилось, что множество благонамеренных людей оказались вовлечены в разрушительные процессы?

Если вы побеседуете с любым тележурналистом, то он скажет вам, что для него главное – это погоня за рейтингами и за популярностью, которые обеспечивают рекламные бюджеты телеканалам. Но разве рекламный бюджет может стоять на первом месте по значимости? Ведь самые большие деньги можно заработать на различных пороках: продвижении наркотиков, проституции, азартных игр и прочего. И именно этим телевидение сегодня и занимается, потому что каждый думает о заработке, и не думает о деле. Зачем нужны такие телеканалы, на которых 90 процентов передач и фильмов идут с возрастным ограничением «16+» из-за постоянных скандалов, сцен насилия, пошлости и употребления алкоголя? Ведь общество, погруженное в наркоманию и разврат, не ждёт ничего хорошего. Кстати, эта перспектива в равной мере касается и большинства самих тележурналистов.

И опять дело в системе, в которой этика взаимоотношений между людьми и формат организации процессов управления позволяет ставить на первое место выгоду, подменяя ей содержание дела.

Мы рассмотрели два примера, близких тематике проекта «Научи хорошему». Но ведь аналогичный подход доминирует и во многих других сферах жизни общества. Возникает закономерный вопрос: будем и дальше думать о своём личном кошельке и гоняться за рейтингами, или процесс зарабатывания денег должен всегда быть неразрывно связан с пользой обществу?

Организаторы и участники уникального по сегодняшним меркам форума «Ливадия-2019» уже ответили для себя на этот вопрос, и четвёртый год подряд проводят мероприятие для экспертов науки, бизнеса, образования, общественников, идеологов и инвесторов, в ходе которого делятся опытом методологии и практики эффективного управления, основы которого лежат в истоках Северной Добронравной этики взаимоотношений.

Так как в центре внимания форума всегда находятся вопросы формирования созидательного вектора будущего России и мира, то проблемы бизнеса, менеджмента и экономики рассматриваются в тесной взаимосвязи с темой образования и воспитания новых поколений, задачей создания благоприятных условия для укрепления института семьи, физического и психического здоровья общества.

Если вы разделяете предлагаемый подход к делу, приглашаем вас принять участие в Северном Деловом Форуме «Ливадия-2019», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 6 по 8 декабря под девизом «Управление в интересах всех». В мероприятии будут участвовать многие эксперты-практики, они поделятся своим передовым опытом и уникальными знаниями. Соратники проекта «Научи хорошему» выступят с докладом на тему «Как изменить ситуацию в массовой культуре».

Сайт Форума «Ливадия-2019»: https://форумливадия.рф

Дмитрий Раевский

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/forum-livadiya-2019/