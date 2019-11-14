Е.Ю.Спицын. Школа Политпросвета “О диктатуре закона, антисовтчине и цензуре”

В Югославии была гражданская война. Ее развязали не сербы. Не они первыми применили оружие. Тем не менее, сербскому народу угрожало массовое уничтожение, прежде всего, в Герцеговине и в Боснии. И сербы доверили свою вооруженную защиту Ратко Младичу. Война...
...мышление во многом работает и школа. Детей заставляют читать книги.... Но на самом деле школа построена так, что учебники... образом, провозглашая чтение линейное, школа ориентируется на совсем другой принцип...между тем, что требует школа и что она реально ...
Почему Раиса Максимовна мечтала развалить собственную страну, и как она помогала мужу пробраться на вершины политического Олимпа.Со своими западными коллегами Горбачев начал общаться еще с конца 70-х, тогда, когда был всего лишь рядовым членом Верховного ...