Двоевластие в Боливии
17:22. 14 ноября 2019 112 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Боливийский парламент большинством голосов при наличии кворума избрал нового руководителя нижней палаты Серхио Чоке. Как и Моралес, Чоке является представителем коренных народов Боливии, составляющих большинство населения.
Последний заявил, что Эво Моралес является конституционным президентом страны, после чего издал указ, требующий от армии покинуть улицы боливийских городов и вернуться в казармы. Парламент также отказывается считать Аньес законным президентом Боливии.
Де-юре образовалось двоевластие – поддерживающий Моралеса парламент и путчисты во главе с Аньес. В ближайшие дни очевидно будет идти консолидация сил сторон для последующей борьбы за власть.
Документ об утверждении Серхио Чоке.
Новая демократия в Боливии.
В стране продолжаются столкновения, сторонники Моралеса перекрывают дороги в столицу, часть мэров и чиновников публично отказались признавать переворот.
Путчисты сменили верхушку армии. Свеженазначенные генералы заявили, что подчиняются Аньес.
PS. МИД РФ объявил о том, что в Боливии произошел переворот, но вместе с тем признал Аньес как "временного руководителя Боливии" до выборов, в то время как парламент страны отрицает ее легитимности.
Россия будет воспринимать госпожу Аньес как руководителя Боливии, но до выборов. Речь идет не о признании того, что случилось в Боливии, как некоего законного процесса, об этом речи, как вы понимаете, не идет. Своими оценками мы поделились с международной общественностью. Напомню, что высказали озабоченность тем, что произошло в Боливии. В течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота"
Де-факто, признание Аньес в любом виде текущей ситуации играет на руку путчистам.
Стоит отметить, что Аньес отметилась публичными заявлениям о том, что местные индейцы являются сатанистами и их нельзя пускать в города. В стране, где до 70% населения являются представителями коренных народов.
Консолидация сторонников Моралеса:
https://twitter.com/dnrpress/status/1194983368397664256
https://twitter.com/dnrpress/status/1194971921265364992
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5424767.html
Был же нормальный, опять свинью поставили на пост.