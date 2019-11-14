Двоевластие в Боливии

Боливийский парламент большинством голосов при наличии кворума избрал нового руководителя нижней палаты Серхио Чоке. Как и Моралес, Чоке является представителем коренных народов Боливии, составляющих большинство населения.Последний заявил, что Эво Моралес является конституционным президентом страны, после чего издал указ, требующий от армии покинуть улицы боливийских городов и вернуться в казармы. Парламент также отказывается считать Аньес законным президентом Боливии.Де-юре образовалось двоевластие – поддерживающий Моралеса парламент и путчисты во главе с Аньес. В ближайшие дни очевидно будет идти консолидация сил сторон для последующей борьбы за власть.Документ об утверждении Серхио Чоке.Новая демократия в Боливии.В стране продолжаются столкновения, сторонники Моралеса перекрывают дороги в столицу, часть мэров и чиновников публично отказались признавать переворот.Путчисты сменили верхушку армии. Свеженазначенные генералы заявили, что подчиняются Аньес.PS. МИД РФ объявил о том, что в Боливии произошел переворот, но вместе с тем признал Аньес как "временного руководителя Боливии" до выборов, в то время как парламент страны отрицает ее легитимности.Де-факто, признание Аньес в любом виде текущей ситуации играет на руку путчистам.Стоит отметить, что Аньес отметилась публичными заявлениям о том, что местные индейцы являются сатанистами и их нельзя пускать в города. В стране, где до 70% населения являются представителями коренных народов.Консолидация сторонников Моралеса:

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5424767.html