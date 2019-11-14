Дмитрий Борисенко: Как США свергали Моралеса

Для путча нужен был повод, чтобы соблюсти внешнее приличие

Признаюсь, далекая и загадочная Боливия не является моим коньком если говорить о геополитике. Моя информированность об этой стране до последнего времени ограничивались знаниями из истории, да общими данными, которые доступны каждому в открытых источниках, и когда там произошел переворот, я не знал всех его нюансов. Но потом из Боливии стали приходить новости, которые указывали на то, что к делу имеют отношение ультраправые, или проще говоря – неонацисты, а я их на дух не переношу, при этом не важно, боливийские они, украинские или ещё какие. Кроме этого, я симпатизировал президенту Боливии Эво Моралесу. Этакому доброму индейцу из детских книжек, который немного наивно, но мечтал сделать всех боливийцев счастливыми. И я решил узнать, что привело Боливию к государственному перевороту? Тем более, когда из Вашингтона раздалось «удовлетворение от того, что в Боливию вернулась демократия», а наш доморощенный оппозиционер Леша Навальный начал буквально прыгать от радости, говоря о том, как «народ сверг тирана», я понял, что дело тут не чисто.

Южной Америке не привыкать к таким вещам как путч. Перевороты там случаются часто, в той же Боливии их было с момента обретения этой страной независимости в 1825 году аж почти 190 штук. Т.е. в среднем почти по одному в год. И само собой были в Южной Америке и откровенно фашистские режимы, которые приходили к власти через этот самый путч. Далеко ходить не надо. Аугусто Пиночет в Чили, Хорхе Видела в Аргентине, Умберто Бранко в Бразилии и т.д. и т.п. Были такие режимы и в Боливии. Там вообще с середины 70-х и до избрания президентом Эво Моралеса, у власти был несколько генералов и диктаторов. И на момент избрания Моралеса президентом Боливии, первого президента государства на Южноамериканском континенте, представителя коренного населения – индейцев, боливийцы уже порядком устали от чехарды во власти. Моралес дал Боливии то, чего там не было многие годы – стабильность политической системы. У него были свои удачи и свои промахи, но не ошибается тот, кто ничего не делает. И вдруг, как гром среди ясного неба – Моралес оставил пост президента после госпереворота. Он имел широкую поддержку в стране, и чтобы не говорили радетели демократии о каких-то фальсифицированных выборах и пресловутом админресурсе, это все байки, которые распространяли различные грантоедские НКО, чтобы создать нужный информационный фон для будущего путча.

Для путча нужен был повод, чтобы соблюсти внешнее приличие. И сначала его попробовали подкинуть официально. Организация американских государств, в которую входят все 35 стран континента, ссылаясь на установленные ею факты якобы доказывающие, что при подсчете голосов на последних президентских выборах в Боливии были допущены нарушения, призвала Моралеса отменить их результаты. И здесь организаторов переворота ждал сюрприз, так как Моралес пошел навстречу этим требованиям и объявил о том, что будут проведены новые выборы. Теперь следим за руками. Дело в том, что «факты», которые якобы были у Организации американских государств, весьма сомнительны – это раз. Второе. Основным конкурентом левого социалиста Моралеса на последних выборах был представитель правой партии Карлос Меса, ставленник США и крупного капитала, как говорили в советские времена. Т.е. на самом деле, когда Моралес согласился на новые выборы, он был уверен в своей победе снова, и тем самым нажал спусковой крючок госпереворота, т.к. его организаторам нужны были не честные выборы, а уход Моралеса как таковой.

Теперь пару слов о том, откуда в Боливии неонацизм. Исторически сложилось так, что в этой стране была заложена линия социальной напряженности между коренным населением – индейцами и потомками испанских колонизаторов. Этот конфликт незримо присутствовал все время. Когда Моралес, представитель как раз коренного населения, пришел к власти, это шибко не понравилось местным правым, тем самым потомкам испанских колонизаторов, для которых индейцы, давайте говорить откровенно, люди второго сорта. Когда Моралес ввел в обиход на официальном уровне флаг индейцев випхало, наравне с государственным, и дал Боливии новое название — «Многонациональное Государство Боливия», то я думаю, именно тогда правые и решили идти на крайние меры и начали готовить путч. Естественно, кроме этого была и экономическая составляющая, ведь после прихода Моралеса к власти, его экономическая политика, направленная на снижение зависимости от международных финансовых организаций, национализацию нефтегазовой индустрии, легализацию выращивания коки, которым занимаются крестьяне, а также снижение уровня бедности, была как кость в горле у местных олигархов. Но сейчас не будем подробно говорить об этом. А к кому надо обращаться в Южной Америке, если ты готовишь путч правых против левых? Конечно к США. Тем более, что Штаты тоже думали над этим вопросом. Короче пазл сложился и началась работа по подготовке возвращения «демократии» в отдельно взятую страну на «заднем дворе США», как называют Южную Америку.

Движущей силой очень многих государственных переворотов на южноамериканском континенте всегда была армия и полиция. Поэтому пошли проверенным путем. Моралеса начали обкладывать «нужными» людьми, занимающими высшие посты в армейской иерархии и в иерархии МВД.

И дальше я буду оперировать информацией, которую почерпнул от одного весьма разбирающегося в этом вопросе человека — Джеба Спрага — научного сотрудника Университета Калифорнии, выпустившего несколько работ по проблематике стран Южной Америки. Так вот он утверждает в одной из своих статей, что США сыграли ключевую роль в подготовке государственного переворота в Боливии, так как главными заговорщиками в боливийском путче были выпускники «Школы Америки» т.н. «Института сотрудничества в области безопасности Западного полушария», находящегося в США, а некоторые прослужили ко всему прочему в качестве атташе в полицейских программах ФБР. Ключевой фигурой в этой компании был Уильямс Калиман, главнокомандующий вооруженными силами Боливии. Именно он предложил Моралесу, за несколько дней до путча, покинуть пост президента страны, а когда Моралес отказался, начал мятеж.

Хотя Калиман, похоже, на протяжении многих лет притворялся верным Моралесу, его истинное лицо проявились, именно тогда, когда это стало нужно. Он сыграл не только главную роль в путче, он ещё отметился тем, что его деятельность давно курировали из Соединенных Штатов, где он некоторое время служил военным атташе посольства Боливии и где, судя по всему, был завербован спецслужбами.

Калиман отвечал за всю кадровую политику в руководящем составе силовых ведомств Боливии – армии и полиции, а кадры туда подбирались им из числа закончивших уже упомянутую выше «Школу Америки». По крайне мере шесть заговорщиков были выпускниками этого учебного заведения. Таким образом вопрос с силовиками был закрыт. Под боком у Моралеса собралась группа старших офицеров, которая по команде Калимана, была готова действовать.

Кроме того, в боливийской полиции часть высокопоставленных чинов, которые помогли начать переворот, прошли через американскую программу обмена полицейскими под названием APALA (организация латиноамериканских полицейских атташе). Эта структура выполняет функции по налаживанию отношений между властями США и полицейскими из стран Латинской Америки. Несмотря на столь значимый статус, организация эта очень закрытая. Она почти не представлена в публичном пространстве. Известно только, что она находится в Вашингтоне (округ Колумбия). Самое интересное, что в 2018 году президентом этой конторы стал полковник и будущий руководитель боливийской полиции с необычным полурусским именем Владимир Юрий Кальдерон Марискаль. Именно он впоследствии уговорил полицейских присоединиться к мятежу.

Но этого было недостаточно для гарантированного успеха. Кроме военных, нужны были и гражданские, которые должны были выражать тот самый «народный гнев и протест» по отношению к ненавистному Моралесу. И здесь в дело вступили уже другие структуры, знакомые нам по их деятельности и в нашей стране. Так называемые НКО. Прежде всего, ныне запрещенная в России, USAID – Агентство США по международному развитию. Кстати в госперевороте на Украине, различных цветных и оранжевых революциях по всему миру, это агентствотоже отметилось, подготовив тот самый протестный электорат, который потом выходил на улицы, где изображал мнение большинства. Точно также и в Боливии, на протяжении нескольких лет USAID подготавливало и взращивало будущих «протестувальников». Здесь, давайте немного вернемся назад. Я уже написал выше, что в Боливии есть линия острой социальной напряженности. Негласное противостояние коренного населения – индейцев с потомками испанских колонизаторов. И на этом также решили сыграть устроители путча, использовав тех самых ультраправых националистов, ненавидящих индейца Моралеса и индейцев вообще, но очень любящих западную демократию и США. Отличная платформа для создания боевого протестного кулака. Они, во-первых, глупы, во-вторых, они фанатики своих бредовых идей расового превосходства, в- третьих, они организованы и подчиняются дисциплине под руководством своих доморощенных фюреров. Добавить туда методички от USAID, денег и навыков организации уличных протестов и вот вам ещё один эффективный рычаг для свержения власти.

Теперь надо было все это соединить в одно целое. Армию. Полицию. Протестувальников из числа наци. И это было сделано с помощью, в том числе, политических эмигрантов, опять же из числа потомков тех самых испанских колонизаторов, которые находятся в США и в свое время покинули Боливию после прихода к власти товарища Моралеса (как он сам просил себя называть). Утечка аудиопереговоров, опубликованная на новостном сайте Боливии la época (и elperiodicocr.com), и в ряде национальных СМИ, показывает, что имела место скрытая координация между нынешними и бывшими руководителями боливийской полиции, вооруженными силами и оппозицией в ходе переворота.

Ставшие достоянием общественности, переговоры доказали, что бывший мэр одного из крупнейших городов Боливии Кочабамбы, он же бывший кандидат в президенты Манфред Рейес Вилла сыграл весьма важную роль как координатор заговорщиков. Рейес является выпускником все той же «Школы Америки», и в настоящее время проживает в США, так как при Моралесе он бежал из своей страны.

Остальные четыре, чьи голоса звучат на записи и которые представлены или представляются по имени, это бывшие военные армии Боливии: генерал Ремберто Силес Васкес, полковник Хулио Сезар Мальдонадо Леони, полковник Оскар Пачелло Агирре и полковник Теобальдо Кардосо Гевара . Все они тоже выпускники «Школы Америки». Из переговоров становится понятно, что координация путчистов в самой Боливии с представителями эмигрантских кругов из числа правых, была весьма плотной. Кардозо Гевара, в частности, во время общения хвастался своими связями среди действующих офицеров вооруженных сил Боливии. И ещё один нюанс. Именно в бывшей вотчине экс-мэра Кочабамбы Манфреда Рейеса Виллы, полиция первой перешла на сторону путчистов.

Вот вкратце и вся история с началом госпереворотом в Боливии, что было дальше, мы все уже знаем. Я не думаю, что сильно удивил читателя своим рассказом. Примерно это же произошло и у нашего соседа. Вывод? Да простой. Не надо быть наивными чукотскими юношами. Надо закручивать гайки со всеми этими играми в оппозицию, недвижимостью за рубежом у чиновников, культурным и деловым обменом госслужащих по различным программам с США и Западной Европой и либеральными телодвижениями в нашей системе образования (это камушек в огород ВШЭ и подобных заведений). Моралес подтвердит.

Дмитрий Борисенко, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/dmitrij-borisenko-kak-ssha-svergali-moralesa-110336