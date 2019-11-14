Что скрывается за арестом руководства ростовского ФСИН

В Ростове-на-Дону задержан второй подряд — с разницей всего в два года — начальник регионального главка ФСИН России. Муслима Даххаева, по официальной версии, подозревают в разглашении гостайны.

Но, как сообщает источник Царьграда в силовых структурах, к этому обвинению могут добавиться ещё два — коррупционной направленности.

В отношении задержанного главы ростовского ГУ ФСИН велась разработка

Судя по всему, спецоперация, которую провели в среду, 13 ноября, рано утром оперативники ФСБ, готовилась и планировалась на очень высоком уровне.

По информации источника, накануне, за день до задержания, генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев должен был отправиться на малую родину в Дагестан, где ему собирались вручить медаль «20 лет разгрома международных бандформирований». А начальник ГУ ФСИН по Ростовской области — на минутку, кавалер ордена Мужества — был одним из главных героев событий осени 1999 года. Когда боевики Хаттаба и Басаева вошли в Дагестан, захватив несколько населённых пунктов, Даххаев, тогда ещё майор и начальник Новолакского РОВД, отражал атаки террористов и спасал ребят из Липецкого ОМОНа. И вот 12 ноября глава республики Владимир Васильев награждал дагестанцев, отличившихся в те тяжёлые дни. И Даххаев вроде как был в списках представленных к медали. Но ему неожиданно поступил звонок из Москвы с личным поручением в Ростовской области. Поэтому поехать он не мог.

Задерживали начальника ростовского главка ФСИН, а также трёх его замов (полковников Сенокосова и Любовина, а также подполковника Коротеева) ранним утром каждого по месту жительства. Генерала — на ведомственной базе «Ветерок» на левом берегу Дона, где он проживал после перевода из Дагестана (там он служил тоже руководителем республиканского главного управления).

Одновременно обыски прошли в самом административном здании ГУ ФСИН по Ростовской области.

Затем всех доставили в управление ФСБ по Ростовской области, развели по разным кабинетам и заводили на допрос по одному.

«Это была совместная спецоперация ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, — подтвердил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. — В отношении Даххаева велась разработка. Ему инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну. Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте».

«Дело будет раскручиваться дальше»

Новость, как сообщают источники, вызвала настоящий шок в учреждениях пенитенциарной системы Ростовской области: сейчас все колонии переведены, образно говоря, в «режим ожидания».

«Категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами (это и так запрещено, в принципе, но мы же помним, как сидел на зоне строгого режима один из членов кровавой банды Цапка, обедая кальмарами, да? — прим. ред.), — рассказал нам экс-сотрудник одной из колоний, передав слова бывшего сослуживца. — Все предупреждены, что любое нарушение режима будет караться по всей строгости, без исключений. Такое условие поставила администрация, передав зекам через авторитетов».

Вероятно, некоторым действительно есть смысл опасаться проблем. Появилась информация о проведении обысков у ряда руководителей колоний. У одного якобы нашли в сейфе крупную сумму денег наличными.

«По всей видимости, дело будет непременно раскручиваться, — уверен ещё один источник в силовых структурах. — Никто и никогда бы не дал бы добро на задержание такого человека, как Даххаев, без серьёзных оснований. Значит, действительно была разработка».

Еще летом, говорит он, в Ростовской области проходила комплексная проверка уголовно-исправительной системы, в ходе которой опрашивались и заключённые, и сотрудники ведомства.

Однако потом, вроде как, все вопросы были урегулированы. Но, как видится сейчас, не до конца.

Не исключено, полагает собеседник, что речь идёт об утечке агентурных данных или сливе важной документации.

«Гостайна — это не только, условно говоря, военные секреты или разведданные, — объясняет он. — Как и любая силовая структура, ФСИН сама устанавливает список документации, относящейся к грифу «секретно», по нумерации уровня — «1», «2» или «особой важности». Если бы, допустим, была потеряна какая-нибудь флешка с совсекретной информацией — это одно, вопрос решался бы в индивидуальном порядке, но раз «дёрнули» все руководство главка, то разговор уже идёт о некоей системности».

Практически все документы — от движения «этапов» с заключёнными до списка агентурной сети — проходят под указанием «для служебной пользования» (ДСП).

«Федеральная служба исполнения наказаний ведёт оперативную работу — и в СИЗО, и в колониях, а некоторые «сидельцы», что называется, на вес золота — коррупционеры, воры в законе, авторитеты, плюс их контакты на воле, — продолжает источник. — И все прекрасно понимают, что обладание информацией о стукачах или секретных сотрудниках — это просто топовые знания».

Иначе говоря, если бы слив произошёл в угоду кому-нибудь из спецконтингента, а это стало известно органам, ведущим контроль за работой ФСИН (будь то служба собственной безопасности, или ФСБ), никакой иммунитет в виде статуса и былых заслуг не смог бы оградить от задержания.

«Как правило, возникновение дела по подобной статье («Разглашение гостайны» — прим. ред.) происходит параллельно с возбуждением по статьям «Превышение должностных полномочий» и (или) «Получение взятки», — добавил инсайдер. — Так что, вполне возможно, сейчас мы видим только начало всего».

Два года назад на коррупции поймали предшественника Даххаева в Ростове-на-Дону

Примечательно, что Даххаев, прослуживший в должности меньше полутора лет, стал вторым начальником ГУ ФСИН по Ростовской области, который попал под уголовное преследование.

Его предшественник, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов, занимавший пост руководителя регионального главка ФСИН по Ростовской области в течение четырёх лет, также был задержан оперативниками ФСБ спустя пару недель после увольнения по указу президента и помещён в специзолятор этого ведомства.

Ему, как и его заму, инкриминировалось участие в коррупционной схеме по предоставлению госконтрактов для уголовно-исправительной системы в регионе.

А спустя год Смирнов предпринял попытку самоубийства в СИЗО, после чего был доставлен в больницу, однако спасти его не сумели, он скончался.

«После той громкой истории было решено перетряхнуть всю верхушку главка, а также основных учреждений, поэтому-то и был назначен Даххаев — из Дагестана, и замов ему подыскали из других регионов, — утверждает ещё один источник, знакомый с ситуацией. — Оттого и выглядит странной эта история с задержанием: сам генерал всего чуть больше года на посту, а взяли не только его, но и замов».

Он связывает такой жёсткий подход с недавним (8 октября) назначением нового директора ФСИН России — Александра Калашникова, экс-начальника управления ФСБ по Красноярскому краю. Ранее он трудился в руководстве управления «М» Федеральной службы безопасности (занимается контрразведывательным обеспечением правоохранительных органов), а затем возглавлял УФСБ по республике Коми: как раз при нём были арестованы глава республики Вячеслав Гайзер, а затем и начальник республиканского УФСИН Александр Протопопов.

Александр Степанов

Источник: http://voicesevas.ru/news/48315-chto-skryvaetsya-za-arestom-rukovodstva-rostovskogo-fsin.html