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Бетонные технологии или отпечаток сапога в камне?

11:44. 14 ноября 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
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Друзья! Такая новость: статей будет больше! Возможно, статьи будут выходить через день или даже каждый день. Но в первые 5-7 дней после размещения они будут неполные. Будет анонс и ссылка на нее на стороннюю площадку. Через неделю после опубликования статьи будут отредактированы до полного объема.


В Казахстане есть интересный культурный памятник, мавзолей имени поэта и философа Ходжи Ахмеда Ясави. Подробно про историю этого объекта писать не буду – официальную информацию можно прочесть в той же wikipedia.

А заострю я внимание на одной информации, появившейся в соцсети facebook:



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Источник: https://sibved.livejournal.com/306663.html

Метки: находки, окаменелости, пластичный камень, строительство, технологии, храмы

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