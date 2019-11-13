Сводки от ополчения Новороссии 13 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

Украинская сторона активизировала обстрелы территории Республики с целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

За прошедшие сутки украинские боевики три раза обстреляли территорию Республики, в том числе с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На попаснянском направлении подчиненные военного преступника, командира 72 бригады Богомолова произвели шесть выстрелов из автоматического гранатомета по району н. п. Калиново.

На дебальцевском направлении боевики 59 бригады ВСУ по приказу Шаповалова выпустили шесть 120-мм мин по району н. п. Логвиново.

Позже военные преступники из 59 бригады выпустили десять мин из 120-мм минометов, четыре мины калибром 82 мм, произвели восемь выстрелов из СПГ по району н. п. Калиновка.

Всего за прошедшие сутки по территории Республики противник выпустил тридцать четыре различных боеприпаса. Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет.

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Украинские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в пределах населенных пунктов, из которых производят обстрелы территории нашей Республики.

Нашей разведкой зафиксировано наличие восьми буксируемых гаубиц 2A36 «Гиацинт-Б» на окраине н. п. Рубежное, а также по одной боевой машине пехоты в частном секторе н. п. Александрополье и Попасная.

В то время, когда на участке разведения сил и средств у Золотого ведутся работы по очистке местности от неразорвавшихся боеприпасов, украинские боевики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории.

У нас имеется информация о минировании подразделениями 46 бригады ВСУ асфальтированной дороги, ведущей к мосту, соединяющему н. п. Старый Айдар и Счастье, по которому ежедневно перемещаются мирные граждане.

При установке минно-взрывных заграждений преступники ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности как своих военнослужащих, так и мирное население.

Информация о наличии мин на указанной дороге также подтверждается наблюдателями миссии ОБСЕ.

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В конце октября в соединениях 92 отдельной механизированной бригады завершена замена миномётов «Молот» калибра 120 миллиметров на миномёты советского производства того же калибра — МТ-38 и миномётные комплексы 2С12 «Сани».

С 1 ноября аналогичные мероприятия проводятся в подразделениях 59 отдельной мотопехотной бригады, выполняющих задачи вблизи линии боевого соприкосновения, где, по данным источника, находится порядка 16 миномётов «Молот».

Напомню, что с момента принятия на вооружение и поставки в войска этих минометов (М120-15) украинского производства в 2016 году в результате разрыва боеприпасов в канале ствола погибло 20 и ранено 40 военнослужащих ВСУ, однако откаты от оборонного заказа представителям бывшего украинского руководства не позволяли всерьёз заняться проблемой гибели личного состава при использовании данного вооружения.

Необходимо отметить несколько важных моментов.

Во-первых, миномёты и комплексы вооружения калибра 120 миллиметров запрещены Минскими соглашениями, поэтому их поставка в части ВСУ, выполняющие задачи на ЛБС (линии боевого соприкосновения, — прим. ред.), недопустима и является грубым нарушением договорённостей о мирном урегулировании конфликта.

Во-вторых, мероприятия по замене миномётов М120-15 на другие системы, поставляемые со складов временного хранения в войска, очевидно, могут быть использованы с целью введения в заблуждение наблюдателей миссии ОБСЕ, т. к. формально верифицированное в 2015–2016 годах вооружение будет находиться на складах, а их место на позициях, с которых боевики обстреливают мирные населённые пункты Республики, займут расконсервированные миномёты, неучтённые в списках на отвод.

Обращаем внимание представителей Миссии ОБСЕ на данные факты и настаиваем на более детальной оценке действий военного руководства ВСУ.

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Командование «ООС» продолжает активно привлекать в зону карательной операции подконтрольные СМИ и зарубежные информагентства для подготовки материалов, компрометирующих подразделения НМ.

Так, по данным наших источников, на позиции 59 бригады ВСУ, с которых сегодня осуществлялись обстрелы территории Республики, прибыли группы журналистов телеканалов «ICTV» и «Украина», а также корреспонденты зарубежных информагентств: «Франс-Пресс», «Ньюз Ван», «Нью-Йорк Таймз», «Ассошиэйтед Пресс» в сопровождении офицеров 74 центра информационно-психологических операций.

Подразделения Народной милиции не реагируют на провокации противника и в полной мере выполняют условия перемирия.

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