Сом в руку. Почему национальная валюта бедной Киргизии стабильнее рубля

Киргизия – крайне небогатая республика, миллион её жителей работает в России, нет месторождений нефти, зар­платы низкие. Тем не менее киргизский сом считается самой устойчивой валютой СНГ. Интересно, каким же образом?

В обменном пункте Бишкека тщательно рассматривают купюру в 1000 российских рублей – на просвет, трут пальцами и в конце концов пропускают через какую-то машинку. Затем девушка за окошком отсчитывает мне тысячу девяносто два киргизских сома, положив к бумажкам пару монеток. Киргизия – одна из беднейших бывших республик Советского Союза, 1 млн (из 6 млн) граждан страны вкалывает в России, Турции и Казахстане. Государство постоянно сотрясают бунты и революции. Однако киргизский сом с давних пор является самой устойчивой валютой на постсоветском пространстве. Например, в 2010 году наш рубль стоил в Киргизии полтора сома, а сейчас за целковый дают лишь 1 сом 9 тыйынов (местных копеек). Вот ей-богу удивительно. Ведь российские деньги охотно берут во всех обменниках экс-СССР, а киргизская валюта за пределами страны никому и даром не нужна. Обозреватель «АиФ» решил разобраться в удивительной ситуации: почему рубль падает, а сом растёт?





Принимают древние деньги

– У нас тоже это большинство граждан поражает – и у России, и соседнего Казахстана довольно мощные экономики, обеспеченные богатыми запасами нефти и газа, – рассказывает банковский специалист Ербол Батырбаев. – В Киргизии такого и в помине нет. В чём же наш плюс? Мы экспортируем большое количество золота: в основном оно добывается на крупнейшем в Центральной Азии горном руднике Кумтор. «Золотая подушка» поддерживает нашу валюту на плаву – драгоценный металл всегда в цене и охотно покупается за рубежом. Россия является третьей страной в мире по добыче золота, но предпочитает класть слитки в резервы, а не получать доллары взамен. Конечно, золотой запас очень важен, но, мне кажется, РФ могла бы поддер­жать рубль в киргизском стиле. Также сому помогает ежемесячный приток денег от гастарбайтеров из России – он составляет 25–35% (!) ВВП Киргизии.

В банке я вижу приличную очередь: посетители открывают счета в национальной валюте. Больше половины депозитов страны – в сомах, а затем уже идут доллары и российские рубли. Своим деньгам в Киргизии доверяют. Даже в девяностые здесь не было гиперинфляции и к ценникам в магазинах ежедневно не прибавлялись нули, как это происходило в России. «Видите купюру в двадцать сомов 1993 года выпуска? – говорит мне бизнесмен Саид Майербеков. – Я могу ей расплатиться сейчас в любом магазине. Неважно, когда напечатана банкнота в Киргизии, – по закону её обязаны принимать». Это да, у нас синенькие сотенные с российским флагом, выпущенные в том же 1993-м, или купюры в полмиллиона рублей от 1997-го даже в сумасшедшем доме не возьмут. Правда, у отдельных специалистов мнение по поводу киргизской валюты вовсе не такое радужное.

«Мы слишком бедные»

– Наша денежная единица поддерживается на плаву искусственно, – полагает гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток–Запад» Дмитрий Орлов (г. Бишкек). – Как считают многие финансисты, киргизский сом переоценён в 4 (!) раза. По их словам, если бы он упал по отношению к доллару, это оживило бы экономику, усилило отечественное производ­ство. Но перед выборами «ронять» сом не будут – политики Кыргызстана опасаются совершать резкие движения. Поэтому Национальный банк регулярно продаёт крупные суммы баксов на бирже, чтобы удержать курс нацвалюты. И у него это получается. Другое дело – работать по такой схеме вечно, наверное, не выйдет.

Таксист в Бишкеке спрашивает: можем ли мы по дороге заехать заправиться? После согласия заезжает на АЗС, и цены там поражают: 42 сома за литр бензина, то есть 38,5 рубля – дешевле, чем в России. Но почему? Ведь Киргизия не является нефтедобывающей республикой. Энергоресурсы покупаются за рубежом за валюту. «Цены на бензин тоже удерживает правительство, договаривается с ведущими поставщиками, не стесняется откровенно торговаться, упрашивать, – сообщает управляющий АЗС. – Если сделают среднюю мировую цену по доллару за литр – так тут революция начнётся».

Кстати, в Киргизии уже было две революции и одна (недавняя) попытка мятежа. Жить с тех пор лучше никто не стал – однако политики строго сохраняют стабильный курс национальной «денежки»: массовых демонстраций ни­кто не хочет. «Есть и ещё один забавный факт, – улыбается экономист Нурбек Самаганов

. – На Киргизию не влияют мировые финансовые катастрофы, поскольку мы слишком бедные и маленькие. Обычно денежная единица какой-либо республики падает, когда оттуда начинается бегство инвесторов, вложивших в её экономику валюту. А от нас кто убежит? Два главных богача, покупающих киргизские заводы и фабрики, – это Китай и Россия».

Курс держат шашлыки

В Бишкеке на каждом шагу жмутся друг к другу маленькие магазинчики, кафе, мастер­ские. На огромном Ошском базаре сотни палаток, в каждой работают по 2–3 человека. Жарят шашлык из баранины, варят супы, пекут пироги, торгуют китайским барахлом, ремонтируют разорванные кроссовки и туфли. Как ни странно, они тоже обеспечивают поддержку киргизской валюте. Огромный сектор малого и среднего бизнеса – то, чего нет в России и Казахстане. У нас давно уже места крохотных лавчонок и небольших кафе заняли громадные торговые центры и безликие сетевые рестораны. В Киргизии переняли систему соседнего Китая – поскольку в КНР 27% доходов в бюджет дают именно уличные кафе с тарелками копеечной лапши или магазины, где с трудом разминутся три покупателя. Киргизское правительство вовсю развивает туризм на знаменитом со времён СССР озере Иссык-Куль – как правило, туда приезжают ино­странцы (в основном казахи и турки), едут с долларами – вот и доход в валюте. В общем, рецепт поддержки сома довольно простой: как беднейшая республика Киргизия не отворачивается от любых заработков, старается получать деньги, откуда только может.

«Киргизский сом отпустили в «свободное плавание» в 1993 году, его никогда не дер­жали в рамках, – объясняет банковский специалист Ербол Батырбаев. – Он снижался, но медленно и плавно, как в танце. Сначала 1 доллар США стоил всего 4 сома, за 26 лет курс дополз до 70 сомов за 1 доллар. Посмотреть – так у-у-у как много. Но в соседнем Казахстане 1 доллар США сначала тоже покупался в обменниках за 4 казахские денежные единицы – тенге, зато сейчас – 389 тенге за бакс! » В России же (если верить статистике) курс доллара к рублю лишь с 1992 по 1999 год взлетел в… 137 раз! «Наши гастарбайтеры держат сом и заодно не дают рублю упасть, – шутит торговка сладостями на Ошском рынке. – Поскольку все ваши рубли киргизы отправляют домой, вам приходится печатать ещё! »

Как киргизские политики и финансисты всех мастей фантастически изворачиваются, удерживая от крушения курс национальной валюты, достойно восхищения. Думаю, и нам в России хочется, чтобы рубль поддерживали разными методами, люди в него верили, а в магазинах охотно принимали купюры, выпущенные давно, даже 26 лет назад. По крайней мере, ничего плохого я в этом не вижу.

Источник: https://nstarikov.ru/som-v-ruku-pochemu-nacionalnaja-valjuta-bednoj-kirgizii-stabilnee-rublja-110157