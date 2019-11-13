Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Сейчас лучшее время, чтобы быть предпринимателем

13:28. 13 ноября 2019 142 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Подчас я слышу рассуждения о том, что наш народ не слишком-то склонен к предпринимательству. Мол, вот в Америке – предпринимательский дух, а наши люди тушуются, неважно разбираются в реалиях рыночной экономики. И в этой связи я могу сказать коротко: чушь и словоблудие. В России люди подготовлены практически ко всему, в том числе к ведению своего дела. Одна из ключевых особенностей российской, русской цивилизации – та, что на протяжении всей своей истории она развивается в условиях крайнего дефицита людей, задач у нас всегда было гораздо больше, нежели исполнителей.

Эта нехватка людей привела к тому, что наши люди подготовлены к выполнению различных задач намного разнообразнее, чем люди любой другой цивилизации. К слову, именно по этой причине я бы не стал переводить российское образование на западный формат и добиваться ранней узкой специализации. Каждый из нас вынужден быть разносторонним. В связи с этим мне странно слышать о «боязни россиян организовывать собственный бизнес». Особенно сейчас, когда для организации своего дела или его развития условия весьма выгодные.

Поясню.

Малое и среднее предпринимательство (МСП), без сомнения, один из важнейших элементов современной экономики, один из его рычагов. Если тормозит развитие малого и среднего бизнеса – начинает тормозить и экономика в целом. Но я убежден: МСП может работать только в условиях эффективно развивающегося крупного хозяйства – как действенная и хорошо адаптирующаяся в рыночных реалиях система координат. С моей точки зрения, малым и средним предпринимателям по силам стать успешными, пока и поскольку они с кем-то сотрудничают и быстро осваивают новые технологии, реагируют на потребности времени. Например, на Западе большая часть малого и среднего бизнеса, который позиционируют как успешный и дающий серьезную прибыль, – это либо предприятия-партнеры каких-то крупных производств, выполняющие их узкоспециализированные задания, либо это бизнес, обслуживающий сотрудников этих крупных предприятий и т.п. В большинстве случаев это так.

Исходя из данного факта, я считаю, что лучшее время для формирования и развития МСП – когда в стране эффективно действует крупное производство. Что нужно для внедрения новых разработок на предприятиях? Формирование мощного рынка сбыта, удовлетворяющего потребности быстро. Малый и средний бизнес чутко воспринимает эти потребности, тем самым создавая и новые разработки, и новые рабочие места. Если же крупное хозяйство начинает замедлять свой рост, не говоря уже о его падении, то даже очень щедрые государственные вливания могут лишь смягчить экономическую обстановку, но качественно изменить ситуацию в таком случае не получится.

Нынешняя мощная поддержка государством малого и среднего предпринимательства – своевременна и, безусловно, очень благоприятна для развития деловой среды. Это во многом связано с тем, что потребности страны в оборонной сфере и курс на импортозамещение привели к серьезному развитию в стране крупного производства. Эти производства формируют большие запросы к малому и среднему бизнесу. Поэтому подобным моментом надо непременно воспользоваться. Сегодня нельзя ждать: уже не паровоз, а ракета технологического развития несется с бешеной скоростью. Найдите для себя место в этом процессе, только не надо вскакивать на подножку – так и свалиться недолго. Дерзайте, все получится.

Источник – https://www.spb.kp.ru/

 

Источник: https://vassermans.ru/mir/sejchas-luchshee-vremya-chtoby-byt-predprinimatelem/

Метки: малый бизнес, мировоззрение, мсп, предприниматели, предпринимательство, средний бизнес

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что мешает сторонникам КОБ и сочувствующим им изменять себя и окружающий мир?
...сейчас, исправляя проблемы сегодняшнего дня, и закладываем фундамент для того, чтобы... никак не могут быть предпринимателями/организаторами дела, в...потребностей 3. Свободное время У многих создаётся ... происходящие события (это лучше всего получиться у человека...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... это будет способствовать лучшему развитию детей. Железным... жизнь, чтобы это личное время могло быть использовано на...их излюбленным стилем. Конкуренция предпринимателей, как правило, играет... общеобразовательные школы действуют сейчас совсем по‑другому....
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... доклад о крупнейших российских предпринимателях, связанных с Кремлем, ...в лаборатории других стран, чтобы обнаружить запрещённые препараты. ...составляют очень сильную конкуренцию лучшим атлетам мира. Во ... времена мог быть до 7 человек на место. Но сейчас ...
Богачи надеются, что выживут в элитных убежищах, если наступит конец света
... „всё это слишком хорошо, чтобы быть правдой“, и „что-то...время инвестировать в решение проблем, а не в попытки побега. «Сейчас...после Катрины, когда один предприниматель, бравший полётные уроки и...Мы считаем, что в будущем лучше быть здесь“, – сказал он. Первый...
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2016
...найдено. Поэтому нужно время, чтобы проверить, обзвонить все ...,чтоб людям на первых порах жилось лучше.... людям как быть?как быть допустим какой..., больше всего сейчас жителей Республики волнуют...уголовного законодательства для предпринимателей. В закрытой части...
Еще не вечер
... благотворительный фонд «Русский предприниматель», а это немалые ...их больше, тем лучше. Сейчас ведь СМИ им ... недостаточно для того, чтобы быть живым. Родительское движение ... акции. Сейчас пришло время законодательных инициатив, чтобы реализовывать предложения...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)