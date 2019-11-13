Сейчас лучшее время, чтобы быть предпринимателем

Подчас я слышу рассуждения о том, что наш народ не слишком-то склонен к предпринимательству. Мол, вот в Америке – предпринимательский дух, а наши люди тушуются, неважно разбираются в реалиях рыночной экономики. И в этой связи я могу сказать коротко: чушь и словоблудие. В России люди подготовлены практически ко всему, в том числе к ведению своего дела. Одна из ключевых особенностей российской, русской цивилизации – та, что на протяжении всей своей истории она развивается в условиях крайнего дефицита людей, задач у нас всегда было гораздо больше, нежели исполнителей.

Эта нехватка людей привела к тому, что наши люди подготовлены к выполнению различных задач намного разнообразнее, чем люди любой другой цивилизации. К слову, именно по этой причине я бы не стал переводить российское образование на западный формат и добиваться ранней узкой специализации. Каждый из нас вынужден быть разносторонним. В связи с этим мне странно слышать о «боязни россиян организовывать собственный бизнес». Особенно сейчас, когда для организации своего дела или его развития условия весьма выгодные.

Поясню.

Малое и среднее предпринимательство (МСП), без сомнения, один из важнейших элементов современной экономики, один из его рычагов. Если тормозит развитие малого и среднего бизнеса – начинает тормозить и экономика в целом. Но я убежден: МСП может работать только в условиях эффективно развивающегося крупного хозяйства – как действенная и хорошо адаптирующаяся в рыночных реалиях система координат. С моей точки зрения, малым и средним предпринимателям по силам стать успешными, пока и поскольку они с кем-то сотрудничают и быстро осваивают новые технологии, реагируют на потребности времени. Например, на Западе большая часть малого и среднего бизнеса, который позиционируют как успешный и дающий серьезную прибыль, – это либо предприятия-партнеры каких-то крупных производств, выполняющие их узкоспециализированные задания, либо это бизнес, обслуживающий сотрудников этих крупных предприятий и т.п. В большинстве случаев это так.

Исходя из данного факта, я считаю, что лучшее время для формирования и развития МСП – когда в стране эффективно действует крупное производство. Что нужно для внедрения новых разработок на предприятиях? Формирование мощного рынка сбыта, удовлетворяющего потребности быстро. Малый и средний бизнес чутко воспринимает эти потребности, тем самым создавая и новые разработки, и новые рабочие места. Если же крупное хозяйство начинает замедлять свой рост, не говоря уже о его падении, то даже очень щедрые государственные вливания могут лишь смягчить экономическую обстановку, но качественно изменить ситуацию в таком случае не получится.

Нынешняя мощная поддержка государством малого и среднего предпринимательства – своевременна и, безусловно, очень благоприятна для развития деловой среды. Это во многом связано с тем, что потребности страны в оборонной сфере и курс на импортозамещение привели к серьезному развитию в стране крупного производства. Эти производства формируют большие запросы к малому и среднему бизнесу. Поэтому подобным моментом надо непременно воспользоваться. Сегодня нельзя ждать: уже не паровоз, а ракета технологического развития несется с бешеной скоростью. Найдите для себя место в этом процессе, только не надо вскакивать на подножку – так и свалиться недолго. Дерзайте, все получится.

Источник – https://www.spb.kp.ru/

Источник: https://vassermans.ru/mir/sejchas-luchshee-vremya-chtoby-byt-predprinimatelem/