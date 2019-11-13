Разведение сил в Донбассе — просто информационный наркоз

Редакция портала «Караулов Лайф» обратилась к Николаю Старикову, известному политологу и автору книг по новейшей истории, экономике и геополитике, с просьбой прокомментировать предстоящее разведение войск у н.п. Петровское.

На 9 ноября в Петровском планируется провести вторую часть разведения сил и средств. Киев пока соблюдает режим тишины в данном районе, но что может означать это «затишье»? Стоит ли ожидать очередных неожиданностей со стороны Украины?

— Если Вы садитесь играть в карты с шулерами, то неожиданностей и стоит ожидать. Я бы сказал даже, что ничего, кроме неожиданностей, случиться не может. Но есть и методы противодействия. Только в карточной игре – подсвечником по голове, а в ситуации с сегодняшней попыткой прекращения гражданской войны на Украине нужно действовать более дипломатичными методами, хотя подсвечник убирать далеко все-таки не стоит. Украинский «лидер» не хочет прекращать гражданскую войну в своей собственной стране. Почему? Потому что она объясняет все экономические и политические сложности, потому что она является рычагом воздействия на Россию и, самое главное, является рычагом воздействия на Европу. Но, конечно, рычаг этот находится не в руках украинских олигархов, которые являются лишь пешками в игре заокеанских «хозяев». Так если никто не хочет прекращения войны, кроме мирных жителей, живущих под обстрелом, то она прекращаться и не будет. Так что в этом нет ничего удивительного.

Давайте просто подумаем. Несколько месяцев мы смотрим отвод войск из двух маленьких населенных пунктов. Мне кажется, что операция по окружению и уничтожению украинской группировки в Дебальцево заняла меньше времени, чем отвод из Петровского и Золотого. Цирк с конями да и все, ну что тут говорить.

Армия – это четко организованный организм. Есть приказ – приказ выполняется. Есть приказ «занять позиции» — их занимают. Есть приказ «оставить позиции» и перейти на другие – переходят. А что месяцами не могут выполнить приказы, какие-то там гражданские активисты с оружием находятся в этой зоне – ну это же махновщина какая-то.

Можно говорить о том, что «лидер» Зеленский не способен будет до конца выполнить формулу Штайнмайера и минские соглашения, соответственно, тоже.

— Можно сказать одно: до тех пор, пока в каком-либо государстве непонятно кто ходит непонятно зачем с оружием, это не государство, а что-то другое. И государственная власть слабая и беспомощная. Напомню, что большевики тоже были поначалу большими демократами и революционерами, у них были разные союзники и попутчики, начиная от левых эсеров и заканчивая анархистами. Но как только большевики решили стать настоящей государственной властью, все очаги иных вооруженных формирований были жестко пресечены и ликвидированы. В Москве были уничтожены анархистские отряды, в Петрограде был взят штурмом дом, в котором они свили свое гнездо. Никто, кроме законных представителей власти, не имеет права на ношение оружия. Это понимали большевики, это понимает любой здравомыслящий человек. Но Зеленский почему-то этого понять не может.

Скажу точнее. Неважно, каких политических взглядов придерживается тот, кто носит оружие, не имея на это оснований и разрешения, не будучи представителем государства. Неважно, за что он выступает, сам факт такого его поведения является коррозией для всего государственного механизма. Поэтому все эти люди должны быть разоружены. Если же они оказывают сопротивление, они должны быть уничтожены или посажены. Смешно даже обсуждать такие вещи, мне кажется.

Как Вы думаете, Николай, в чем может быть выгода от возможного саботажа именно для украинской стороны?

— Украинской стороне, если такая вообще существует (я бы её назвал не «украинской стороной», а стороной «действующих в интересах США»), нужен процесс, а не результат. Выбрали Зеленского, он что-то пообещал, пять лет – туда-сюда, ничего не сделано, разочаровались. Выбрали ещё кого-то, ещё пять лет. А за это время вывозятся природные богатства, страна безлюдеет. Приведу один факт, о котором почему-то никто не говорит. В Херсонской области из-за хищнической вырубки леса уже фактически образовалась пустыня. Пока ещё небольшая… конечно, не Сахара. Но она находится на том месте, где её раньше не было. То есть, из-за вырубки леса начинается эрозия почвы со всеми печальными последствиями. Через десять лет это будет более заметно, а через сто лет на месте Херсонской области может находиться безлюдное место, потому что там просто невозможно будет заниматься сельским хозяйством.

И самое главное: знаете, во что превращается этот лес, итогом вырубки которого становится уничтожение прекрасных украинских черноземов? Этот лес превращается в угли для розжига костра, который вывозится на Запад. Украина вышла в передовики производства в этой сфере. Она экспортирует большое количество угля. Чтобы люди этого не замечали, их нужно отвлечь от реальных проблем. У них лес вырубили, земля уничтожается, но все смотрят, отошли ли националисты от Петровского и Золотого. Просто наркоз. Просто информационный наркоз.

А что же представители ОБСЕ, которые наблюдают за этой ситуацией?

— У них работа такая – наблюдать. Они за это получают заработную плату, вот они эту работу и выполняют. Но они не определяют процессы, они не направляют их, не стараются ускорить их или замедлить, они просто наблюдают.

Если заглянуть в телеграм-каналы, представители ДНР или ЛНР пишут, что «мы согласовали с ОБСЕ план по разведению сил и средств». То есть, по сути, это просто слова?

— Согласование процесса отвода войск происходит между двумя противоборствующими сторонами – Донбассом и украинскими войсками. А ОБСЕ является третьей, как мы все надеемся, нейтральной стороной, которая фиксирует договоренности и ход их выполнения.

Делаем вывод: не на те проблемы мы, люди, которые наблюдают за развитием ситуации, внимание обращаем?

— Для нас с вами это один из фактов. А для тех, кто живет на Донбассе, это жизнь. В этом весь ужас ситуации: война стала обыденностью и никто не собирается её прекращать. А надежд на того, кто говорил, что собирается её прекращать, остается все меньше. В этом и проблема.

Источник: https://nstarikov.ru/razvedenie-sil-v-donbasse-prosto-informacionnyj-narkoz-110260