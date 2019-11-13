Радио Sputnik 11.11.2019
Анатолий Вассерман: Увы, экономическому кризису снова быть
О чем говорит предсмертная записка выпавшей из окна с детьми женщины? Почему Россия сокращает расходы на оборону? Чем капитализм хуже социализма? Эти темы в подкасте “Слышали новость?”
Своим мнением поделился публицист Анатолий Вассерман.
- – Можно ли удержать человека от суицида? Человек, который не нравится сам себе, будет самоизолироваться, когда хочет покончить жизнь самоубийством. Ничего с этим не сделать.
- – Нас ждет очередной цикл экономических потрясений.
- – В гонке вооружений наша страна всегда была и есть впереди всех других стран.
- – Чем умней человек, тем больше он в состоянии придумать большую глупость. Увы, борода еще не делает философа.
- – Общество должно добиваться, чтобы человек был здоров. И возраст здесь вообще не имеет значения.
Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-sputnik-11-11-2019/