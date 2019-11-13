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Радио Sputnik 11.11.2019

09:48. 13 ноября 2019 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман: Увы, экономическому кризису снова быть

О чем говорит предсмертная записка выпавшей из окна с детьми женщины? Почему Россия сокращает расходы на оборону? Чем капитализм хуже социализма? Эти темы в подкасте “Слышали новость?”

Своим мнением поделился публицист Анатолий Вассерман.

  • – Можно ли удержать человека от суицида? Человек, который не нравится сам себе, будет самоизолироваться, когда хочет покончить жизнь самоубийством. Ничего с этим не сделать.
  • – Нас ждет очередной цикл экономических потрясений.
  • – В гонке вооружений наша страна всегда была и есть впереди всех других стран.
  • – Чем умней человек, тем больше он в состоянии придумать большую глупость. Увы, борода еще не делает философа.
  • – Общество должно добиваться, чтобы человек был здоров. И возраст здесь вообще не имеет значения.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-sputnik-11-11-2019/

Метки: видео блог

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