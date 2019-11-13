Особенности жилищного строительства в Австралии
10:43. 13 ноября 2019 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Переводная статья про треснувший дом в Австралии и последующие чудесные открытия про состояние жилищного строительства.
Владельцы 122 квартир в Башне Маскот около сиднейского аэропорта встретились в конце октября, чтобы одобрить коммерческий заем на 5 миллионов, для частичного покрытия расходов на ремонт дома. Сообщают, что до трети владельцев не могут позволить выплатить свою долю ни из каких источников.
Все жильцы из дома возле железнодорожной станции Маскот (построенного 10 лет назад) были эвакуированы в июне, после того, как в одной из главных опорных балок обнаружили трещины. Полагают, что строительство соседнего здания, законченное в этом году, повредило фундамент Башни Маскот. Строительство нового здания было одобрено местным муниципальным советом.
Во вторник на этой неделе владельцы квартир заседали 4 часа и «одобрили» коммерческий заем в 5 миллионов долларов на 15 лет. Небольшое число из них с трудом смогли заплатить свою долю – 60 тысяч – из 7 миллионов специального обложения, одобренного ранее. Один жилец рассказал газете Sydney Morning Herald: «нам предлагают такой выбор, что как будто бы выбираем, каким способом нас казнить». Другой сказал, что все варианты были «очень плохи» и добавил, что он уже обсуждал свое положение с адвокатом по банкротствам.
Отчет инженера-строителя, приглашенного собственниками квартир, опубликованный в ноябре, утверждает, что состояние фундамента оказалось «значительно хуже, чем предполагалось ранее», что означает, что его способность поддерживать здание «под значительной угрозой». Один владелец квартиры сказал газете: «Мы не знаем, 20 миллионов – окончательная сумма, или только начало».
В заявлении в парламент Нового Южного Уэльса с просьбой начать расследование, один из квартировладельцев заметил, что «мы в очень тяжелом положении, из-за гнилой системы, и правительства, которое теперь пытается умыть руки и не брать на себя ответственность за то, что позволило каким-то ковбоям дать разрешение на строительство и проверку зданий, и играет с деньгами инвесторов».
До эвакуации Башни Маскот была эвакуирована Башня Опал (30 этажей) в западном Сиднее в районе Хоумбуш (декабрь прошлого года).
Различные дефекты обнаружились в ряде других зданий.
В июле жильцам не позволили вселиться в новенький комплекс на 126 квартир в пригороде Сиднея Эрскинвиль, после того, как стало известно, что земля там все еще загрязнена от бывшего там ранее промышленного производства.
Недавно стало известно, что в декабре прошлого года был эвакуирован комплекс из 30 квартир из-за затопления. Жильцы до сих пор не могут вернуться.
В октябре владельцам 298 квартир в «Отто Розбери», построенном той же фирмой, что и Башня Опал, сказали, что они не могу пользоваться балконами, так как ограждения «недостаточно прочны».
Главный строительный инспектор Нового Южного Уэльса Дэвид Чендлер на прошлой неделе показал в парламентской комиссии, что еще у трех жилых башен есть «серьезные проблемы», включая комплекс на 200 квартир, в котором есть «значительные проблемы» и который оказался «недостроен», хотя и получил разрешение на заселение жильцов. Согласно опросам, до 97% квартир в Новом Южном Уэльсе были с каким-либо дефектом. В Квинсленде это 71% и в Виктории – 74%.
Потенциальные проблемы по всей Австралии обозначены в экономическом анализе, опубликованном в августе профсоюзом Строителей, Лесников, Моряков, Шахтеров и Энергетиков (CFMMEU). В нем общая стоимость ремонта и исправлений проблемных квартир в Австралии оценивается в 6,2 миллиарда долларов. Там сказано, что, в зависимости от вида исправлений, это может стоить 165 000 долларов за квартиру (облицовка) и 45 000 за квартиру (повреждения от воды).
В Австралии было два крупных пожара в высотных домах из-за легковоспламеняющейся облицовки. Несмотря на это, правительство Нового Южного Уэльса 31 октября объявило, что не опубликует список из 444 домов в штате, которые потенциально покрыты такой облицовкой, под тем предлогом, что публикация будет угрозой безопасности. Усугубляющиеся проблемы Башни Маскот – только наиболее яркое проявление систематического кризиса жилищного строительства в Австралии, вызванного торопливым возведением новых домов во время бума недвижимости прошлого десятилетия.
Этот кризис способствует значительному падению спроса на квартиры в новых домах и «на стадии проекта». Как пишет Australian Financial Review: «продажа участков под застройку жильем снизилась на 38% до 5,1 миллиарда в 2019 финансовом году», то есть вдвое с более чем 10 миллиардов в 2015 и 2016 годах.
1 октября правительство Нового Южного Уэльса опубликовало черновик законопроекта про «Планировщиков и застройщиков», в котором призывает к регистрации «планировщиков» – архитекторов и инженеров-строителей и «застройщиков». Речь не идет об уже построенных домах с дефектами. Этот черновик уже раскритиковали «Инженеры Австралии» за то, что он не требует регистрации всех инженеров (что рекомендовал отчет Shergold-Weir, на основании которого правительствоякобы и предлагает законопроект.
Кризис, в котором очутились и владельцы и съемщики жилья – результат политики правительств как лейбористов, так и либералов, в пользу бизнеса. Многие годы они ослабляли требования к безопасности жилья и к его сертификации, чтобы помочь нажиться крупным корпорациям. И профсоюзы, включая CFMMEU, им в этом охотно помогали, сотрудничая с фирмами-строителями жилья и правительством большого бизнеса.
Перевод с английского,
https://www.wsws.org/en/articles/2019/11/07/masc-n07.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5420988.html