Новости Украины и Новороссии 13 ноября 2019

На Украине утверждают, что разведение сил состоялось. Якобы возле села Петровского больше не осталось ни одного вооруженного украинского подразделения. Свежо предание, а верится с трудом.

Так или иначе, но в ОБСЕ утверждают, что действительно Киев выполнил условия договоренностей. Однако согласно последним республиканским сводкам, территории ДНР и ЛНР этой ночью были обстреляны не менее двадцати раз.

То, что разведение сил у Петровского якобы состоялось, говорит о том, что Украина выполнила комплекс мер и теперь готова приступить к следующему этапу — встрече в «нормандском формате». Украинские СМИ уже наперебой твердят о скорых переговорах глав государств — участников саммита по урегулированию конфликта в Донбассе. Но они могут твердить и рассказывать все, что угодно. Мероприятия такого формата за один день не организуются.

На Украине должны понять, чего они хотят от грядущей встречи. Заранее подготовить темы и решения. Предыдущие переговоры в «нормандском формате» ни к чему не привели, они не имели успеха. В прошлый раз стороны договорились, что экономическая блокада Донбасса будет снята, возобновятся выплаты пенсий и социальных пособий жителям Республик, произойдет обмен пленными. Но где это все? Украиной правят радикалы, именно они диктуют политическую повестку. Как показала практика, президент страны — сугубо номинальное лицо.

Особый статус Донбассу так и не предоставили. В Киеве утверждают, что для выполнения данного условия Республики должны ввести в обращение украинскую гривну, а также вернуть все предприятия собственникам. Эти требования невыполнимы, потому что ЛДНР неоткуда брать гривну, ведь украинское командование давно заблокировало ее поступление в регион. Возвращать предприятия собственникам тоже не резон. Донбассу нужно за счет чего-то жить.

Недавно в Сети появились слухи, что господин Зеленский подготовил закон собственного «производства» об особом статусе Донбасса. Но глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия их в скором времени опроверг.

Так с чем в итоге Зеленский поедет на встречу? Что готов предложить? Шутки?

Господин украинский президент наивно думал, что обратит на себя внимание природной харизмой и чувством юмора. Но когда в стране идет война — не до шуток.

Все чаще украинские политики говорят о необходимости отпустить Донбасс в свободное плавание. Раньше за такие слова доблестная СБУ тут же бы пришила дело «за сепаратизм». Сейчас и там поутихли. Возможно, это зрада? И все эти годы противостояния были тщетны. Украина проиграла. Тогда, за что все эти годы гибли украинские военные? Вопрос риторический, ответить на него может каждый украинец. Но не будет, потому что там давно это не принято, лучше помолчать, себе дороже….

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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»