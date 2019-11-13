Новости Украины и Новороссии 13 ноября 2019
- 08:36 В Кабмине рассказали, сколько будет стоить гектар украинской земли.
- 08:15 Буду останавливать «русский мир», — триумфальное возвращение русофоба Вятровича.
- 07:42 Хрен вам, а не земля Украины! — в Раде снова шоу (ВИДЕО).
- 04:56 Отпустить Донбасс в свободное плавание: на Украине готовятся к встрече в «нормандском формате».
- 01:56 Военные ВСУ нанесли авиаудар по боевикам.
- Вчера 19:58 Генпрокурор Рябошапка. Месть импотента.
- Вчера 19:06 Почему нельзя продавать землю.
В Кабмине рассказали, сколько будет стоить гектар украинской земли
Один гектар украинской земли будет стоить около 2200 долларов после снятия моратория на ее продажу.
Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
Минимальная же стоимость, по его словам будет не ниже 1 500 долларов за гектар.
«Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует — это будет в среднем 2 200 долларов эквивалент за гектар.
Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1 500. Вот цена ограничений (то, что называется „только украинцы покупают“)», — сказал Высоцкий.
Он отметил, что данная сума относится только к покупке земли украинцами.
Как сообщала «Русская Весна», глава одной из политсил в Раде вчера заявил с трибуны, что Зеленский и его правительство не дождутся продажи земли.
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Буду останавливать «русский мир», — триумфальное возвращение русофоба Вятровича
Только все адекватные граждане Украины (и сопредельных государств) порадовались, что по результатам последних парламентских выборов Владимир Вятрович не прошёл в Раду, вскоре лишившись и должности директора так называемого института нацпамяти, как вновь наступила зрада.
Итак, Вятрович вновь проскользнёт в Раду, заняв место Ирины Луценко, которая сложила депутатские полномочия 12 ноября.
Об этом Вятрович сам радостно сообщил на своей странице в соцсети.
«Спасибо команде „Европейская солидарность“ и особенно Наталии Бойко за решение. Буду делать всё, чтобы оправдать ваше доверие», — написал он.
По словам Вятровича, он идет в политику, чтобы «строить украинский мир и останавливать “русский мир”».
«Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не игнорируя иностранные языки, знали бы нашу историю, не искаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрели в своё будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны», — подчеркнул он.
Вятрович также уверил, что не пойдет ни на какие компромиссы относительно национальных интересов: «Пусть изменения будут украинскими!»
Следующей в партийном списке была Наталья Бойко, но она стала советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Вот как комментируют это событие авторы Telegram-канала «Разведчик»:
«Причина такой рокировки — вывести из-под удара Вятровича. Есть информация о том, что по Институту национальной памяти активно работали правоохранительные органы, выявлены факты нецелевого использования денежных средств — речь идёт о сумме в размере 200 млн грн, однако дело тормозится, пока Вятрович не зайдёт в Верховную Раду, после чего делу дадут ход, но оно будет переведено в политическое преследование».
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Хрен вам, а не земля Украины! — в Раде снова шоу (ВИДЕО)
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал не верить словам Зеленского, который пообещал провести всеукраинский референдум, если законопроект об открытии рынка земли на Украине примут в первом чтении.
Саму инициативу снятия моратория на продажу земли Рабинович назвал одной из «креативных заморочек» новой власти.
«Мало того, что они хотят распродать украинскую землю, так еще и рассказать, как хорошо мы заживём, когда наша земля станет собственностью иностранцев», — картинно возмущается Рабинович с трибуны парламента.
«Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?», — заявил он, подчеркнув, что в принятии этого документа заинтересованы представители Международного валютного фонда, а также американского финансиста Джорджа Сороса, чьи «руки тянутся к земле Украины».
«Вчера президент настаивал, чтобы мы (депутаты — прим. РВ) проголосовали в первом слушании, а потом мы обязательно внесем правки и проведём референдум. Гениально! Просто поверьте на слово новой власти и продайте свою землю», — продолжает он.
Было предложено сперва провести всеобщий референдум и только после этого выносить законопроект на рассмотрение в Раду. Он призвал депутатов забыть все распри и разногласия не позволить «продавать землю» страны иностранцам.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую так и не провела клика Порошенко.
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Отпустить Донбасс в свободное плавание: на Украине готовятся к встрече в «нормандском формате»
На Украине утверждают, что разведение сил состоялось. Якобы возле села Петровского больше не осталось ни одного вооруженного украинского подразделения. Свежо предание, а верится с трудом.
Так или иначе, но в ОБСЕ утверждают, что действительно Киев выполнил условия договоренностей. Однако согласно последним республиканским сводкам, территории ДНР и ЛНР этой ночью были обстреляны не менее двадцати раз.
То, что разведение сил у Петровского якобы состоялось, говорит о том, что Украина выполнила комплекс мер и теперь готова приступить к следующему этапу — встрече в «нормандском формате». Украинские СМИ уже наперебой твердят о скорых переговорах глав государств — участников саммита по урегулированию конфликта в Донбассе. Но они могут твердить и рассказывать все, что угодно. Мероприятия такого формата за один день не организуются.
На Украине должны понять, чего они хотят от грядущей встречи. Заранее подготовить темы и решения. Предыдущие переговоры в «нормандском формате» ни к чему не привели, они не имели успеха. В прошлый раз стороны договорились, что экономическая блокада Донбасса будет снята, возобновятся выплаты пенсий и социальных пособий жителям Республик, произойдет обмен пленными. Но где это все? Украиной правят радикалы, именно они диктуют политическую повестку. Как показала практика, президент страны — сугубо номинальное лицо.
Особый статус Донбассу так и не предоставили. В Киеве утверждают, что для выполнения данного условия Республики должны ввести в обращение украинскую гривну, а также вернуть все предприятия собственникам. Эти требования невыполнимы, потому что ЛДНР неоткуда брать гривну, ведь украинское командование давно заблокировало ее поступление в регион. Возвращать предприятия собственникам тоже не резон. Донбассу нужно за счет чего-то жить.
Недавно в Сети появились слухи, что господин Зеленский подготовил закон собственного «производства» об особом статусе Донбасса. Но глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия их в скором времени опроверг.
Так с чем в итоге Зеленский поедет на встречу? Что готов предложить? Шутки?
Господин украинский президент наивно думал, что обратит на себя внимание природной харизмой и чувством юмора. Но когда в стране идет война — не до шуток.
Все чаще украинские политики говорят о необходимости отпустить Донбасс в свободное плавание. Раньше за такие слова доблестная СБУ тут же бы пришила дело «за сепаратизм». Сейчас и там поутихли. Возможно, это зрада? И все эти годы противостояния были тщетны. Украина проиграла. Тогда, за что все эти годы гибли украинские военные? Вопрос риторический, ответить на него может каждый украинец. Но не будет, потому что там давно это не принято, лучше помолчать, себе дороже….
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Военные ВСУ нанесли авиаудар по боевикам
Украинские военные лётчики из состава миротворческих сил нанесли авиаудар советскими ударными вертолётами Ми-24 по повстанцам в Конго, передаёт Министерство обороны Украины.
«Инцидент произошёл на днях в районе Семулике, провинция Северное Киву, ДР Конго. Члены бандформирования ADF (Allied Democratic Forses — “Альянс демократических сил”) открыли огонь по одной из военных баз Миссии ООН», — рассказали в ведомстве. В этом районе экипажи украинских Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолётного отряда миротворческих сил ООН сопровождали южноафриканский транспортный вертолёт TP-1 Oryx.
«В ответ на наглые действия боевиков командованием Миссии ООН по стабилизации в Республике Конго было принято решение о немедленном открытии огня в ответ. Получив соответствующий приказ об огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты украинских Ми-24 нанесли авиационный удар с использованием штатного вооружения», — уточнили в Минобороны Украины.
После удара Ми-24 бандгруппы НВФ прекратили обстрел и отступили вглубь джунглей. Также сообщается, что в ходе атаки бандформирования ни один миротворец не пострадал.
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Несколько месяцев назад ВСУ опубликовали видео авиаударов по террористам в Конго (см. видео ниже).
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Генпрокурор Рябошапка. Месть импотента
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Почему нельзя продавать землю
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