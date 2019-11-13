Какой план реализуют наши чиновники
22:13. 13 ноября 2019 69 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Что о положении дел в обществе говорят недавние данные статистики. К чему приведёт принятие нашумевшего законопроекта. Кому в элите он выгоден. В студии канала День семейный юрист Антон Сорвачев.
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Этот “юрист” больше похож на мусчину с большим опытом.