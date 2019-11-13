Единство времени и календарей. Юлия Тотьмянина
Что такое время и календарь.
Алексей Орлов и Юлия Тотьмянина
У разных людей образ времени разный. Каждый понимает его по-своему. А что же такое время? Как оно течет. И как мы зависим от него. Как от восприятия времени может измениться наша жизнь.
В этой передаче Юлия познакомит нас с некоторыми календарями, в том числе славянским. Также узнаем, что же объединяет эти календари.
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