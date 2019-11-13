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Единство времени и календарей. Юлия Тотьмянина

13:29. 13 ноября 2019 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что такое время и календарь.

Алексей Орлов и Юлия Тотьмянина

У разных людей образ времени разный. Каждый понимает его по-своему. А что же такое время? Как оно течет. И как мы зависим от него. Как от восприятия времени может измениться наша жизнь.
В этой передаче Юлия познакомит нас с некоторыми календарями, в том числе славянским. Также узнаем, что же объединяет эти календари.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ok2D78NSLB4

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