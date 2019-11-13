Депутаты Госдумы внимательно выслушали В.В. Пякина и разрешили показ свастики
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.
Автором инициативы стала группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также главами комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.
Они предложили исключить административную ответственность из КоАП РФ для соответствующих случаев использования, передает РИА Новости.
По словам депутата Эрнеста Валеева, нацистскую символику можно будет использовать, когда произведение искусства формирует негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки ее пропаганды или оправдания.
Депутат Ямпольская сообщила, что в своих поправках комитет культуры предлагал разрешить использовать символику музеям, реконструкторам, а также в компьютерных и видеоиграх.
Однако в ходе обсуждения стало ясно, что "есть некий политический консенсус на разных уровнях". "Общими усилиями мы вышли на формулировку, когда уже никакой конкретизации нет", — сказала она.
Ранее авторы законопроекта указывали, что в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" есть расхождения.
Например, первым законом запрещается пропаганда, публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым — использование нацистской символики в любой форме. Это означает, что формально фильмы о войне должны быть запрещены.
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“Госдума разрешила свастику в просветительских целях”… Маятник качнулся? Свастика – “Сва” (Небеса) “С” (направление) “ТИКА” (движение). Многие помнят ”тикать” – бежать, движение в часах, когда они ”тикают”. Недалеко от созвездия Большой Медведицы (Макошь) расположено созвездие Свастики, на сегодняшний день не включённое ни в один астрономический атлас. Основные энергоцентры человека, называемые на востоке Чакрами, ранее у нас назывались Свастиками. Древнейший обереговый солнечный знак Славян и Ариев, символ Вечного круговорота Вселенной, символ движения света живатм. Она отображает Высший Небесный Закон, которому подвластно всё сущее. Этот огненный знак люди использовали как оберег, который охраняет существующий Порядок. Концы свастики могут быть загнуты как по часовой, так и против часовой стрелки. Свастика, закрученная концами влево (т.е. правосторонняя, когда крест вращается посолонь – по Солнцу, по часовой стрелке), – ведический и буддийский знак безконечного цикла существования живатмы, Ян энергии, мужского начала. Свастика с концами, загнутыми вправо (т.е. левосторонняя, когда крест вращается против хода Солнца и часовой стрелки), – знак порождающего начала Причинной материи, Инь энергии, женского начала. Право- и левосто-ронняя свастики означают познание Добра и Зла, они неразрывно связаны с почетанием Всевышнего. Это особенно характерно для славянской культуры (“славянин” – славящий Ян и Инь), где узоры из свастик используются как знаки Солнца и благополучия, движения времени и обереги, как образ животворящей силы Небесного огня. Свастика издревле использовалась всеми Славяно-Арийскими народами: она была символами ведических и индуистских богов – Брахмы, Вишну, Шивы, Сурьи, Агни и Ганеши; в Древней Греции – Зевса, Гелиоса, Геры и Артемиды; в скандинавских культурах – Тора, верховного бога грома (его молот иногда изображали в виде свастики с двумя зигзагообразными молниями); в Египте и Вавилоне крылатый диск на свастике был знаком солнечной энергии; свастика изображалась на стопе и на груди Будды, как неподвижная сердцевина Колеса Становления. Она была также эмблемой Христа в раннехристианских катакомбных церквях; в каноническом христианстве свастика изображалась на одеяниях светых и Богородицы, а до революции 1917 года изображалась на денежных знаках России. Человек может идти или по пути Ян, или по пути Инь, но может идти и по пути Славянина – славящего Всевышнего в Ян и Инь проявлениях, олицетворяющего Его в свастиках. Гитлер, великолепно владевший искусством манипуляции массовым сознанием, использовал присущую этому знаку силу для нужд своей партии и в августе 1920 года поместил свастику на нацистских знамёнах, присвоив тем самым её призывную энергию. “Эффект был как от разорвавшейся бомбы”, – писал Гитлер позднее. Ныне твари, боясь возрождения самосознания Русского народа, стараются опорочить древнюю Российскую свастику и запретить её использование. Запрет свастики начался в ноябре 1922, когда в газете “Известия” была опубликована заметка рекомендательно-запретительного характера наркома просвещения Луначарского-Баилиха: “На многих украшениях и плакатах в дни последнего празднества, как и вообще на разного рода изданиях и т.д., по недоразумению беспрестанно употребляется орнамент, называющий свастикой. Так как свастика представляет собою кокарду глубоко контрреволюционной немецкой организации ОРГЕШ, а в последнее время приобретает характер символического знака всего фашистского, реакционного движения, то предупреждаю, что художники ни в коем случае не должны пользоваться этим орнаментом, производящим, в особенности на иностранцев, глубоко-отрицательное впечатление”. Заметка Луначарского-Баилиха, несмотря на её директивный характер, всё таки не имела законодательного статуса, но свастика постепенно исчезла из наглядной агитации советской повседневности. До 1924 г. её всё ещё продолжали использовать в нарукавных знаках красноармейцев и краскомов ряда частей. Свастику изображали па первых советских бумажных деньгах, выпущенных по распоряжению Ленина После 1930 г. очень редко в научных работах встречается какое-либо упоминание о свастике. Это было время, когда занятие русской историей или же употребление понятий “русская история”, “краеведение”, “русская народная культура” в исследованиях считалось вредительством, а учёных, их использовавших, относили к врагам народа со всеми вытекающими последствиями. Учёные, чтобы не быть сосланными или расстрелянными, всячески избегали упоминаний слова “свастика”, употребляя вместо него “крест с загнутыми концами”, “солярный символ”, “крюковая фигура”, “вихревая розетка”, “вращающаяся розетка” и т.д.