А.И. Белов: Окаменелости против эволюции

... насколько сходна эволюция акул с эволюцией высших наземных ... перед обычной маленькой белой мышкой. Напротив, ...отдаленными предками. Первооткрыватель окаменелых остатков австралопитека Раймонд ...мне доводилось слышать против широкого применения карманных ...
...поначалу из маститых приверженцев прогрессивной эволюции, против чего восстал Ефремов. Ефремов ...такие палеонтологи из будущего, разглядывая окаменелости глубоководных жителей? Что в ... великого, чем время! А. Белов, 2014 Источник Источник: www.kramola...
... и их деформаций, ход человеческой эволюции приведет к вымиранию. Факты говорят..., группа местных жителей, протестуя против попыток создать "белое" поселение и сахарные плантации..., очень похожего на процесс получения окаменелого дерева. Зуб состоит из четырех...
Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями;