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А.И. Белов: Окаменелости против эволюции

17:45. 13 ноября 2019 301 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Достаточно убедительное изложение, подкреплённое чёткими фактами.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4743686.html

Метки: археология, Белов, биология, геология, Ефремов, наука, эволюция

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