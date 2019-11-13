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78 дней ада: как силы НАТО бомбили Югославию

14:02. 13 ноября 2019 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Тринадцать стран – членов Североатлантического альянса предоставили для военной операции свою авиацию, среди них Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания. На американский контингент пришлось 75% всех операций сил альянса.

Большинство американцев ничего не помнят или не знают об этих событиях двадцатилетней давности.

Старейшая компания IFop со 2 по 15 октября 2019 года провела в США опрос, в котором приняли участие 1001 респондент в возрасте старше 18 лет. Им задали вопрос: «Вы читали или слышали, что в 1999 году коалиция стран НАТО (США, Франция, Германия и т. д.) проводила воздушные бомбардировки Югославии, европейской страны, в течение примерно 80 дней?»

Отрицательный ответ на него дали 54% участников опроса, 20% затруднились ответить. И только 26% ответили утвердительно.


Тринадцать стран – членов Североатлантического альянса предоставили для военной операции свою авиацию, среди них Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания. На американский контингент пришлось 75% всех операций сил альянса.

Большинство американцев ничего не помнят или не знают об этих событиях двадцатилетней давности.

Старейшая компания IFop со 2 по 15 октября 2019 года провела в США опрос, в котором приняли участие 1001 респондент в возрасте старше 18 лет. Им задали вопрос: «Вы читали или слышали, что в 1999 году коалиция стран НАТО (США, Франция, Германия и т. д.) проводила воздушные бомбардировки Югославии, европейской страны, в течение примерно 80 дней?»

Отрицательный ответ на него дали 54% участников опроса, 20% затруднились ответить. И только 26% ответили утвердительно.

Что происходило в Югославии 20 лет назад

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибло около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

НАТО применяло в сутки для нанесения ударов порядка 500-700 самолетов и 20 кораблей. При ударах по военным целям НАТО активно использовало боеприпасы с обедненным ураном. Широко также применялись кассетные и фугасные авиационные бомбы, многие из которых не разорвались и до сих пор лежат в земле.

События двадцатилетней давности были радикальным нарушением и международного права, и Устава ООН, и Хельсинкского акта ОБСЕ, и Парижской хартии для новой Европы. Несмотря на это, НАТО и 20 лет спустя полагает, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были необходимыми.

Между тем ежегодно в Сербии с населением около 7 миллионов человек диагностируется до 40 тысяч онкологических больных. Заболеваемость детей Сербии раком спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года в 2,5 раза выше среднеевропейских показателей.

Конфликтный потенциал в регионе сохраняется по сей день, как и проблема с международным признанием Косово.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9413092.html

Метки: война, нато, югославия

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