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Вассерман: в Боливии сейчас будет хлеще, чем на Украине

13:39. 12 ноября 2019 176 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке 10 ноября после трех недель массовых беспорядков. В отставку ушли также вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и другие руководители страны. Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес сообщила, что полномочия главы государства после отставки всего руководства страны переходят к ней.

Беспорядки начались после состоявшихся 20 октября президентских выборов, итоги которых не признала оппозиция.

“Сейчас в Боливии будет хлеще, чем на Украине”, – так прокомментировал события в латиноамериканской стране публицист Анатолий Вассерман. В эфире радио Sputnik он высказал мнение, что события в Боливии и переворот 2014 года на Украине строились по схожим планам.

“Я имею в виду, что организаторы боливийского государственного переворота действуют по точно той же методике, какая использовалась на Украине в конце 2013 – начале 2014 года. И поэтому можно ожидать, что и в дальнейшем они будут действовать так же. А поскольку в Латинской Америке опыт государственных переворотов побольше, чем на Украине, можно ожидать, что будет совершаться больше преступлений… Плюс к этому Украина до переворота была значительно благополучнее Боливии. Соответственно, там было на одну причину для ожесточения меньше”, – полагает Анатолий Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/vasserman-v-bolivii-sejchas-budet-xleshhe-chem-na-ukraine/

Метки: боливия, комментарий, моралес

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