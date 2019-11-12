Сводки от ополчения Новороссии 12 ноября 2019
- 10:30 «Великому народу посвящается»: 5 лет на страже Донбасса.
- 10:28 В МЧС ДНР прошел брифинг о ЧС, пожарах и происшествиях, произошедших за истекшую неделю.
- 08:25 ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха» (ФОТО).
- 04:30 Порошенко на Донбассе бросает в бой боевиков и готовит свержение Зеленского (ВИДЕО).
- 03:11 На Донбассе сбита «Фурия» ВСУ, армия ЛНР изучает полученные сведения — сводка (ВИДЕО).
«Великому народу посвящается»: 5 лет на страже Донбасса
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В МЧС ДНР прошел брифинг о ЧС, пожарах и происшествиях, произошедших за истекшую неделю
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ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха» (ФОТО)
Вооруженные силы Украины получили первую партию ракет для систем реактивного залпового огня «Ольха», пока это сто штук.
О начале поставок сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины «АрмияInform».
Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак заявил, что уже в этом году в армию начали поступать первые серийные ракеты «Ольха», а в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки.
Также он отчитался о закупке 152-мм снарядов под имеющихся запасов пороха для нужд тяжелой артиллерии.
«Ольха» до боли напоминает советскую РСЗО 9К58 «Смерч», хотя на Украине и заверяют, что разработка полностью «незалежная». Дальность полета ракет заявлена в пределах 70–130 км.
Летом этого года на юге Одесской области, в районе населенного пункта Лебедевка были проведены испытания модернизированных ракет РСЗО «Ольха-М». Об этом в своё время сообщал СНБО, называя испытания успешными.
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РСЗО Ольха на военном параде в Киеве
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Ukrainian tactical missile system Vilkha / Cropped image
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Порошенко на Донбассе бросает в бой боевиков и готовит свержение Зеленского (ВИДЕО)
Бывший украинский президент Петр Порошенко даже и не думает о том, чтобы покидать страну в связи с тем, что против него заведено несколько уголовных дел. Этот человек планирует вновь возглавить страну.
Порошенко сотрудничает с радикальными группировками. Имеется информация, что сторонники олигарха выделили 100 тысяч долларов для мобилизационных мероприятий «Правого сектора»*. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
«Подразделения „Правого сектора“, дислоцированные в Киевской области, активизировали проведение агитационных мероприятий, направленных на вовлечение местного населения в свои ряды», — заявили в ведомстве.
Там также добавили, что новые бойцы будут подготавливаться для дальнейшего участия в боевых действиях на Донбассе. По сути, именно эти люди будут ответственны за невыполнение Минских соглашений, так как их главная цель — сорвать развод войск.
Также известно, что доверенные лица Петра Порошенко заплатили 500 тысяч долларов националистам за подрывную деятельность против Владимира Зеленского и его окружения.
Важно отметить, что «Правый сектор» воюет не против ополчения. Накануне боевики обстреляли грузовик с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел вблизи пилотного участка разведения сил «Петровское-Богдановка». Один человек погиб, еще четверо пострадали.
Нет никаких сомнений, что за этими провокациями стоит Порошенко. Именно ему выгодно подорвать доверие к Зеленскому и путем переворота убрать его из президентского кресла.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
*Запрещённая в России экстремистская организация
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На Донбассе сбита «Фурия» ВСУ, армия ЛНР изучает полученные сведения — сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
С начала текущих суток украинские боевики два раза обстреляли территорию Республики.
На славяносербском направлении каратели 14 бригады ВСУ по приказу Войченко произвели четыре выстрела из вооружения БМП-1 по району н.п. Желобок.
На дебальцевском направлении подчиненные военного преступника, командира 59 бригады ВСУ Шаповалова обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия район н.п. Калиновка.
Всего за прошедшие сутки по территории Республики противник выпустил двадцать пять различных боеприпасов. Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет.
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Украинские боевики активизировали применение беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать Минские договоренности.
Так, 10 ноября в районе н.п. Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника «Фурия», выполняющий задачи по ведению воздушной разведки.
Материалы, изъятые с беспилотника, изучаются нашими специалистами. За прошедшую неделю это уже второй беспилотный летательный аппарат ВСУ, сбитый нашими военнослужащими.
Обращаюсь к представителям Миссии ОБСЕ с призывом отразить данные нарушения в своих отчетах и обязать украинскую сторону соблюдать принятые соглашения.
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В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне карательной операции, отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние личного состава.
Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер, командный состав повлиять на ситуацию не в состоянии.
Так, 10 ноября в 72 механизированной бригаде самовольно оставил расположение части со штатным оружием — автоматом АК-74 — рядовой Кольченко, 1980 г.р., но, находясь под действием наркотических средств, далеко от расположения части не ушёл.
Военным патрулем нарушитель был задержан. По факту совершения СОЧ проводится разбирательство, доклад о происшествии в вышестоящий штаб не поступал.
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Наряду с неудовлетворительным морально-психологическим состоянием военнослужащих, боевая готовность украинских подразделений в зоне карательной операции также на низком уровне. Этому способствуют многочисленные факты хищений оружия и военного имущества.
По-прежнему имеют место инциденты, связанные с продажей горюче-смазочных материалов мирному населению.
Так, должностными лицами 39 зенитного ракетного полка ВСУ с начала текущего месяца продано 3 тонны бензина и 5 тонн дизтоплива, которые впоследствии были списаны как использованные при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии.
Очередной случай продажи ГСМ отмечен 9 ноября в н. п. Старобельск, где сотрудниками полиции был задержан офицер 2-го дивизиона зенитного ракетного полка при попытке продажи гражданским лицам 400 литров дизельного топлива.
В связи со вскрытием данного факта в подразделения 39 полка ожидается прибытие комиссии службы ГСМ и автомобильной службы штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства.
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