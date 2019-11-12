Сводки от ополчения Новороссии 12 ноября 2019

Вооруженные силы Украины получили первую партию ракет для систем реактивного залпового огня «Ольха», пока это сто штук.

О начале поставок сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины «АрмияInform».

Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак заявил, что уже в этом году в армию начали поступать первые серийные ракеты «Ольха», а в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки.

Также он отчитался о закупке 152-мм снарядов под имеющихся запасов пороха для нужд тяжелой артиллерии.

«Ольха» до боли напоминает советскую РСЗО 9К58 «Смерч», хотя на Украине и заверяют, что разработка полностью «незалежная». Дальность полета ракет заявлена в пределах 70–130 км.

Летом этого года на юге Одесской области, в районе населенного пункта Лебедевка были проведены испытания модернизированных ракет РСЗО «Ольха-М». Об этом в своё время сообщал СНБО, называя испытания успешными.

Читайте также: В Одессе уничтожили мемориальную доску боевику «Правого сектора», погибшему 2 мая 2014 года (ФОТО, ВИДЕО)



РСЗО Ольха на военном параде в Киеве

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Ukrainian tactical missile system Vilkha / Cropped image