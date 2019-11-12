Свободная Боливия будущего
18:33. 12 ноября 2019 134 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Путчисты расстреливают сторонников Моралеса с вертолета.
Вот здесь https://twitter.com/dnrpress/status/1194270306027950080 жертвы обстрела
Свобода и демократия пришли в Боливию.
Террор в Ла-Пасе – https://twitter.com/redfishstream/status/1194241731811794952
Кроме того, были опубликованы расшифровки аудиозаписей путчистов с американским посольством и сенаторами США, где обсуждалась подготовка к государственному перевороту.
Серия из 16 аудиозаписей с участием лидеров оппозиции, организовавших планы дестабилизации до и после выборов 20 октября, нацеленных на то, чтобы помешать президенту Эво Моралесу остаться у власти, показала, что планы дестабилизации были скоординированы с посольством США в стране.
Они были раскрыты Erbol, боливийским цифровым СМИ. На этом новостном сайте цитировалось сообщение США о противодействии Боливии от 8 октября, в котором на основе аудиозаписей описывается заговор оппозиции при поддержке США для дестабилизации страны и получения поддержки вооруженных сил, чтобы игнорировать президента коренного населения.
В ходе переговоров, даты которых не были указаны, был выявлен бывший префект виллы Кочабамбы Манфред Рейес; бывший депутат Кочабамбы Маурисио Муньос, а также бывшие военные офицеры Оскар Пачелло Агирре, Ремберто Силес, Хулио Сезар Мальдонадо и Теобальдо Кардосо, заявил Эрбол в своем докладе, опубликованном 3 ноября, но в свете вчерашнего переворота против Моралеса он набрал силу в соцсетях Рейес Вилла, беседуя с людьми, которых не удалось идентифицировать, говорит, что сенаторы США Марко Рубио, Боб Менендес и Тед Крус обязались продвигать экономические санкции против Боливии на случай, если Моралес останется у власти.
«Эти три названий упоминаются в нашем agendita, являются ключом , который является движущей силой интереса , что боливийский народ имеет справедливость для голосования 21 февраля, 2016 (дня референдума по президентскоим выборам, где Моралес не получил нужного результата) », – говорит Рейес Вилла, находящийся в Соединенных Штатах.
В другой записи оппонент из Боливии, который не назвал себя, выдвинул стратегию, согласно которой следует придерживаться предпосылки, которая сделает недействительными выборы 20 октября, приведет к военно-гражданскому восстанию и организует национальную забастовку. Кроме того, он отметил, что есть элементы вооруженных сил и полиции, которые будут поддерживать такие действия.
Якобы неизвестные бывшие военные предупреждают о риске преждевременно засвета гражданских комитетов Ла-Паса и Санта-Круса, чтобы правительство не обвинило их в связях с заговорщиками. Затем человек говорит: г-н экс-президент, мы находимся на стадии эскалации, которая в какой-то момент должна достичь своего апогея на основе мобилизации, потому что вооруженные силы будут реагировать в соответствии с действиями народных движений. Если есть поддержка большинства, в какой-то момент кто-то скажет вам, пожалуйста, президент, соблюдайте закон, и это то, к чему мы должны обратиться .
Согласно стратегиям, они соглашаются атаковать дома сторонников партии «Движение за социализм», чтобы внушить страх населению и повлиять на них позже, чтобы поддержать переворот, согласно записям.
Рейес Вилья в беседе с активистом Мириам Перейрой и журналистами Карлосом и Шане Блакут рассказал о планах свергнуть президента. Перейра связывает план с представителем оппозиции и жителем Соединенных Штатов Карлосом Санчесом Берзейном, который хочет разжечь гражданскую войну в Боливии и имеет финансирование в размере полумиллиона долларов.
Перейра сказал, что чулупи хочет крови, он работает над этим, финансирование для его расходов составляет полмиллиона долларов .
В другом аудио, в котором слышится Рейес Вилла, упоминается поддержка, которую оппозиция получила от Евангелической церкви и правительства Бразилии, в частности, предполагаемый доверенный человек президента Бразилии Жаира Больсонаро.
В другом разговоре президент Национального военного комитета бывший полковник Боливии Хулио Сезар Мальдонадо Леони распорядился предпринять всевозможные действия против кубинского посольства и его дипломатов, чтобы внушая страх и ненависть к кубинцам, заставить их покинуть страну. Более подробная информация на https://bit.ly/2CBEXxm .
Ко всему этому портал First Line упоминает, что в отчете разведки говорится, что боливийская избирательная кибер-система подверглась хакерской атаке со стороны Соединенных Штатов в ночь на 20 октября, чтобы вмешаться в результаты.
По его словам, выборы были взломаны с целью создания пробела в системе Верховного избирательного суда и искажения результатов, проверки достоверности сообщения о предполагаемом мошенничестве и возникновения путаницы и хаоса
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/11/12/revelan-audios-que-ligan-a-la-oposicion-y-a-eu-en-la-asonada-6709.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5419642.html
Латиноамериканские страны тем и отличаются от Европы, что там каждые 3 месяца революция. Пожелаем им успехов.