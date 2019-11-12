Стать “властелином мира ” . Госфинансирование науки в РФ и США

Стать "властелином мира" .

В.В. Путин потребовал обеспечить "суверенитет" России в области искусственного интеллекта .

На заседании комитета по образованию и науке Госдумы, состоявшемся 7 ноября, было заложено будущее науки и образования в проекте бюджета нашей замечательной страны на ближайшую трехлетку......

И ....госфинансирование науки в США превысило заложенное в проекте бюджета российского государства в 33 раза

А госбюджет российского образования лишь в 1,5 раза больше бюджета одного только Гарвардского университета

В отечественной науке скоро не останется ученых. Преподаватели вузов так и будут прозябать со своими нищенскими зарплатами в не отремонтированных зданиях с допотопным учебным оборудованием. А 2-ю и даже 3-ю смену в наших школах ликвидируют лишь к концу XXI века, причем, кое-где дети в ожидании обещанных улучшений начали учиться и в 4-ю.

Диалог депутатов с чиновниками от финансов, просвещения, образования и науки окончательно подтвердил: наши госструктуры, включая профильные, живут в своем, особом мире, не имеющим ничего общего с тем, где их стараниями процветаем все мы. Так, к примеру, Минфин, Минпросвет и Минобрнауки с гордостью сообщают, что финансирование науки растет, что впервые за последние десятилетия выделены средства на капремонт вузов, что в регионы пошли деньги на строительство новых школ и детских садов, а заработки вузовских преподавателей достигли указанных Путиным 200% средних зарплат по региону. На деле же...

- Два года назад по объемам государственного финансирования науки Россия отставала от США в 28 раз, а сейчас уже в 33 раза. От Китая мы отставали в 18 раз, а сейчас в 22 раза, от Германии в 5 раз, а сейчас в 8, - сообщил глава комитета по науке.- Да что там США! Общий объем госфинансирования науки в нашей стране в 4 раза меньше, чем в крохотной Южной Корее!

Последствия такого отношения к ученым не заставили себя ждать: «Это резкое отставание отечественной науки даже по параметрам, являющимся для нас ключевыми. Число ученых неуклонно сокращается. Продолжается утечка мозгов: которые теперь будут обеспечивать прогресс не у нас,- констатировал он.- Взять, к примеру, такие важнейшие отрасли науки будущего, как искусственный интеллект и G-5. Как сказал президент, кто создаст искусственный интеллект, тот будет владеть миром. А сколько средств выделено на его разработку у нас? В США или в Китае эти цифры известны. А в России?

Ни в Минфине, ни в Минобрнауки ответить не смогли. Равно, как и на вопрос о том, почему президентский указ 2012 года предусматривал увеличение расходов на науку до 1,77% ВВП еще к 2015 году, а они и по сей день не дотягивают до 1,1%. Финансисты лишь заявили, что выделили ученым дополнительные 5,6 млрд руб. - по сути, ничто в масштабах нашей страны, даже с учетом того, что ряды людей науки тают на глазах.

В высшей школе тоже полное безденежье. Официальные отчеты о том, что средняя зарплата преподов достигла 84 тыс. руб. - чистое лукавство, отметил зампред комитета Олег Смолин: на самом деле эта цифра втрое меньше. Ряды студентов, несмотря на заверения чиновников, тают почти так же быстро, как ученых: количество мест в магистратуре, например, сократилось на 40%, напомнил Никонов. Да и как иначе, если госрасходы на все наше образование составляют лишь полтора бюджета одного Гарвардского университета, подсчитал он.

Понятно, что при таких масштабах финансирования ни одной проблемы отечественного образования не решить. Так, скажем, на создание дополнительных мест в школах на следующий год выделено лишь 46 млрд руб., а надо (если, конечно, окончательно не наплевать на другой указ президента — о ликвидации в наших школах 2-й и 3-й смены) — 300 млрд! С такими темпами перевести школу на одну смену удастся лишь к концу XXI века, отметили депутаты. Тем более, что в территорих с самой напряженной ситуацией, как, скажем, в Дагестане, из-за переполненности школ дети, по словам депутата Гаджимета Сафаралиева, стали учиться уже и в 4-ю смену.

- Как будет развиваться образование и наука в России при таком финансировании , не совсем понятно. О каких то прорывных технологиях в части искусственного интеллекта ... Это вообще из области фантастики . В такой ситуации я вообще не понимаю, как мы будем развивать дальше систему образования и куда придем ,- подытожила зампред комитета Алена Аршинова.

Источник: https://www.mk.ru/economics/2019/11/08/gosfinansirova..