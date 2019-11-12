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“Союз марксистов”

16:31. 12 ноября 2019 107 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На прошлой неделе появилась новая коммунистическая организация (снова) – "Союз Марксистов".
О том, что за организация, рассказывают в ролике.



Выглядит пока как очередная попытка достаточно широкого объединения левых кружков расположенных левее КПРФ на левом фланге.
Последние крупные попытки такого рода наблюдались в начале 10-х, когда проходили попытки объединения на базе "Левого Фронта" и смешных заявлений Кургиняна, что он создаст "миллионную левую партию в пику КПРФ", но которые традиционно потонули в бесконечных дрязгах на тему того, кто более истинный марксист.
Посмотрим как будет на этот раз. Практика показывает, что жизнеспособность таких объединений проверяется не пафосным стартом с претензями на принадлежность к тезису "Есть такая партия!", а работой на длинной дистанции. Эксперимент на самом деле весьма интересный, так как он может показать, дозрели отечественные левые и марксистские кружки для перехода к базовому партийному строительству или же застряли на уровне враждующих друг с другом кружков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5419063.html

Метки: Видео, коммунизм, левые, союз марксистов

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