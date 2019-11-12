Слет юных волонтеров организации Общее дело



С 29 по 31 октября в Подмосковье прошел Всероссийский слёт юных волонтёров Общероссийской общественной организации «Общее дело». Мероприятие проводилось при участии правительства Московской области, Главного управления региональной безопасности Московской области и проходило в подмосковных Мытищах.



Более двухсот школьников в сопровождении преподавателей приехали из 17 регионов России: от Калининградской области до Якутии.



Это ребята с активной жизненной позицией и лидерскими качествами, которые уже сейчас вносят свой вклад в общественную жизнь страны.



Цель слета – обучение молодых людей современным методам профилактической работы и методам по формированию основ здорового образа жизни среди молодежи.



Ребятам были представлены методические программы, разработанные Общественной организацией «Общее дело», включающие в себя специально созданные научно-познавательные фильмы и интерактивные занятия, которые направлены на развитие положительных качеств личности и профилактику аддиктивного поведения. Профилактические программы успешно прошли экспертизы и рекомендованы Министерством образования Российской Федерации.



Молодежь не хочет готовых и простых рецептов, которые предлагает ей традиционная профилактика, она хочет до всего «дойти» сама, переживая предложенную ей информацию.

Поэтому программы “Общего дела” направлены на расширение компетенции подростка в таких важных областях, как культура межличностных отношений, способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и, конечно, рассмотрение основных механизмов, вызывающих зависимость.



Половина ребят, приехавших на слет, уже проводит в своих школах профилактические занятия для подростков. Молодые люди делились своим опытом и вдохновляли друг друга интересными историями. Ребята понимают как важно им самим работать над собой, подавать правильный пример. Ведь подросток, проводящий такие занятия, становится ролевой моделью для своих сверстников.



Заметим, что образовательное воздействие разработанных программ направлено не только на слушателей, но и на ведущего. Проведение занятий становится для подростка средством целенаправленного формирования своей личности.





Среди почетных гостей в Слете принимали участие: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Алексей Еремин, заместитель руководителя администрации Губернатора Московской области Татьяна Лабызнова, заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Марина Мокшина, представитель Общероссийского народного фронта Александра Кашурникова.



И главная цель слета – помочь ребятам распознать собственную уникальность и научиться применять свои лучшие качества в любой сфере, в которой они захотят реализовать себя. Чтобы их сердца наполнились новыми планами, проектами, мечтами и устремлениями к светлым свершениям! И это – наше общее дело.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jDvyC9MAkr4