Радио Маяк 08.11.2019

Вип-гость программы “Физики и лирики” на радио “Маяк” – Анатолий Александрович Вассерман.

Так уж мне повезло, – рассказал Анатолий Александрович Вассерман, эрудит, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных игр, – что в моем окружении много людей в чем-либо меня превосходящих, мне всегда есть за кем тянуться, на кого равняться и это очень сильный стимул для собственного развития.

Источник – https://radiomayak.ru/

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-mayak-08-11-2019/