Радио Маяк 08.11.2019
Вип-гость программы “Физики и лирики” на радио “Маяк” – Анатолий Александрович Вассерман.
Так уж мне повезло, – рассказал Анатолий Александрович Вассерман, эрудит, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных игр, – что в моем окружении много людей в чем-либо меня превосходящих, мне всегда есть за кем тянуться, на кого равняться и это очень сильный стимул для собственного развития.
Источник – https://radiomayak.ru/
Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-mayak-08-11-2019/