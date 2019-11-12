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Радио Маяк 08.11.2019

10:06. 12 ноября 2019 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Вип-гость программы “Физики и лирики” на радио “Маяк” – Анатолий Александрович Вассерман.

Так уж мне повезло, – рассказал Анатолий Александрович Вассерман, эрудит, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных игр, – что в моем окружении много людей в чем-либо меня превосходящих, мне всегда есть за кем тянуться, на кого равняться и это очень сильный стимул для собственного развития.

Источник – https://radiomayak.ru/

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-mayak-08-11-2019/

Метки: видео блог

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