Новости Украины и Новороссии 12 ноября 2019

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что опубликует стенограмму телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сообщил он об этом как всегда в Twitter.

Он отметил, что это его «первый, а значит, и наиболее важный» телефонный разговор с Зеленским. Стенограмма может быть обнародована уже в эту пятницу.

«Чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я когда-нибудь на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного звонка, который я имел с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете это заманчивым», — отметил Трамп.

Как сообщала «Русская Весна», беседа с Зеленским стала формальной причиной, по которой политические противники Трампа смогли инициировать процедуру импичмента.

Напомним, недавно Трамп назвал Зеленского «российским президентом».

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