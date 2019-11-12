Новости Украины и Новороссии 12 ноября 2019
- 10:30 Защита “культуры” на Украине.
- 10:30 В ЛНР презентовали патриотический фотоальбом о героическом народе Луганщины.
- 07:59 Трамп назвал дату публикации стенограммы разговора с Зеленским.
- 07:30 США дали Украине оружие «сражаться с русскими».
- 01:30 Люди министра энергетики США получили месторождения нефти и газа на Украине, — AP.
- 00:30 СРОЧНО: На Украине схвачен Писарук, разграбивший 1 млрд 200 млн Нацбанка.
- 00:19 Вони дуже добре живуть.
- Вчера 21:25 Глава госкомпании попросил у меня добавки.
Защита “культуры” на Украине
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В ЛНР презентовали патриотический фотоальбом о героическом народе Луганщины
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Трамп назвал дату публикации стенограммы разговора с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что опубликует стенограмму телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сообщил он об этом как всегда в Twitter.
Он отметил, что это его «первый, а значит, и наиболее важный» телефонный разговор с Зеленским. Стенограмма может быть обнародована уже в эту пятницу.
«Чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я когда-нибудь на этой неделе опубликую стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного звонка, который я имел с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете это заманчивым», — отметил Трамп.
Как сообщала «Русская Весна», беседа с Зеленским стала формальной причиной, по которой политические противники Трампа смогли инициировать процедуру импичмента.
Напомним, недавно Трамп назвал Зеленского «российским президентом».
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США дали Украине оружие «сражаться с русскими»
фото: Delo.ua
Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSCTV.
Он заметил, что администрация экс-президента США Барака Обамы предпочла не предоставлять Украине оружия, а вместо этого послать им «одеяла».
Отметим, что в начале ноября американское издание The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома заявило, что Трамп с первых дней пребывания на посту президента США испытывал «неукротимую ненависть» к Украине. Утверждалось, что Трамп до последнего сопротивлялся предоставлению Киеву противотанковых комплексов Javelin.
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Люди министра энергетики США получили месторождения нефти и газа на Украине, — AP
Экс-министр энергетики США Рик Перри в свою бытность министром встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего политические соратники Перри получили контракт на разведку залежей нефти и газа на Украине.
Об этом сообщается в статье Associated Press в понедельник, 11 ноября.
По данным журналистов, 50-летний контракт с людьми Перри был заключен чуть позже, чем через месяц после того, как тот побывал на майской инаугурации президента Украины.
Тогда Перри якобы вручил главе государства список людей, которых он рекомендовал в качестве консультантов по вопросам энергетики.
Одним из четырех имен был его давний политический покровитель Майкл Блейзер.
Как утверждает автор статьи, неделю спустя Блейзер и его деловой партнер Алекс Крэнберг подали заявку на разведку нефти и газа на контролируемом Кабмином Украины Варвинском месторождении.
По данным AP, полученным из внутренней документации Кабмина Украины, за права на бурение те предложили Украине на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент. Однако правительственная комиссия выбрала друзей Перри и объяснила свой выбор тем, что у компании Блейзера и Крэнберга лучше технические и финансовые возможности.
Издание сообщает, что во время своих поездок в Киев Перри ясно дал понять, что он близок с Блейзером и Крэнбергом. Первый — украинско-американский инвестор и давний соратник Перри. Крэнберг — крупный донор республиканцев, который предоставлял Перри роскошный корпоративный самолет во время выборов президента в 2012 году.
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СРОЧНО: На Украине схвачен Писарук, разграбивший 1 млрд 200 млн Нацбанка
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего первого заместителя председателя Нацбанка Александра Писарука по делу Олега Бахматюка. Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.
«Писарук проходит по делу о разграблении рефинансирования 1 миллиарда 200 миллионов гривен, которое было выделено на один из банков Бахматюка — VAB Bank.
Именно Писарук вел переговоры с Бахматюком и давал указания сотрудников, но вместо внесения залога на 1 миллиард 200 миллионов Бахматюк внес залога на 200 миллионов гривен.
В настоящее время Писарук работал главой правления одного из крупнейших банков Украины — Райффайзен Банка Аваль. В Нацбанке был бывшим первым заместителем ныне опальной экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая живет в Лондоне.
Сам Бахматюк сбежал из Украины.
Близкий к ситуации источник сообщил НВ, что представители НАБУ находятся в офисе Райффайзен Банка Аваль с целью задержания Писарука», — рассказал Лещенко.
Обновлено
Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник ему будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом.
Писаруку инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Речь идет о подготовке решения правления НБУ о выделении 1,2 миллиарда гривень рефинансирования, которое было выделено на один из банков аграрного олигарха Олега Бахматюка — VAB Bank. В итоге деньги были выведены из банка, а предоставленные залоги оказались фикцией.
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На фото: Александр Писарук
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Вони дуже добре живуть
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Глава госкомпании попросил у меня добавки
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