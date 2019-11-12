Нобелевская премия по литературе и акциз на мясо
23:13. 12 ноября 2019 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О новой лауреатке Нобелевской премии по литературе.
Генрик Сенкевич «переворачивается в гробу»: в Польше оценили новую нобелевскую лауреатку
Награждение писательницы Ольги Токарчук Нобелевской премией по литературе было неоднозначно воспринято в Польше, так как ее крайне либеральные взгляды вызывают отторжение у значительной части консервативного польского общества. В то время как либеральные медиа и политики начали петь дифирамбы новоиспеченной лауреатке, польские правые и националисты выражают свое недовольство и возмущение. Ольга Токарчук — крайняя левая либералка, феминистка, борец за права животных и охрану окружающей среды. Будучи вегетарианкой, надеется, что придут времена «когда людям будет стыдно, что их предки ели мясо», а само мясо «будет облагаться огромным акцизом и только самые богатые люди смогут себе это позволить».
Писательница скептически относится к популярной в Польше концепции, что литература может и должна формировать национальную польскую идентичность, полагая, что обременение литературы такой миссией «грозит лишением всех ее не до конца осознанных возможностей».
Токарчук жестко критикует правительство за отказ принимать в Польше беженцев. В интервью Deutsche Welle она заявила: «Польша не отважилась принять беженцев, в связи с этим, на улицах бело. Все выглядят одинаково, все говорят на одном языке. Польша в данный момент обрекает себя на то, чтобы быть пассивным свидетелем тех больших цивилизационных процессов, которые настают. Не вливаясь в эту струю, мы становимся еще более глухими, еще более немыми и мало что видим. Это ужасно».
Кроме того, писательница активно поддерживает ЛГБТ-сообщество и регулярно участвует в «маршах равенства».
Однако далеко не все в консервативной Польше разделяют подобные либеральные убеждения. Первый скандал разразился еще в 2015 году, когда Токарчук наградили в Польше литературной премией «Нике» за произведение «Книги Якова». Тогда писательница публично заявила, что история Польши, которая якобы была толерантной к своим национальным меньшинствам, является выдуманной. «Между тем мы делали страшные вещи как колонизаторы, национальное большинство, которое угнетало меньшинство, как рабовладельцы или убийцы евреев», — сказала она.
После этого Токарчук, по ее словам, стала «жертвой массированной ненависти», когда интернет-пользователи стали называть ее в комментариях «еврейской ш****й», «украинской курвой» и обвинять ее в том, что «ее предки создавали банды УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России)» (писательница является этнической украинкой — прим. RuBaltic.Ru).
Недавнее награждение Токарчук Нобелевской премией было с восторгом воспринято польскими либеральными медиа, которые начали писать о «великом успехе писательницы» и «триумфе свободной польской литературы».
К медиа присоединились и либеральные политики. Вот одно из типичных высказываний:
«Это лучшая новость этого года и очень заслуженная награда. <…> Ольга Токарчук для меня является символом того, за что мы боремся, то есть прогрессивной Европы, против ненависти и ксенофобии и такого торжества многообразия», — прокомментировал награждение лидер списка Союза демократических левых сил во Вроцлаве Кшиштоф Смишек, являющийся открытым геем и спутником жизни председателя партии «Весна» Роберта Бедроня.
Также сразу после награждения власти Вроцлава, в котором проживает нобелевская лауреатка, приняли решение о бесплатном проезде в течение 3 дней в общественном транспорте для тех пассажиров, которые просто покажут книгу писательницы.
Однако присуждение Токарчук премии в Стокгольме не вызвало радости в консервативных и националистических кругах страны. Когда польский Сенат принял резолюцию, где поздравил лауреатку с международным успехом, сенатор Вальдемар Бонковский заявил, что не может поддержать такое решение.
«Токарчук была одной из нескольких поляконенавистников. Очень плохо высказывалась о поляках, якобы что поляки были рабовладельцами, что убивали евреев и тому подобные истории, она и многие ей подобные, так же, как профессор Гросс, были поляконенавистниками», — подчеркнул он.
Депутат Сейма от «Конфедерации» и режиссер Гжегож Браун тоже раскритиковали награждение писательницы. По словам депутата, Токарчук призывает «ставить животных выше людей, ставить некатоликов выше католиков и всех неполяков выше поляков». Также политик указал, что в одной из своих самых важных книг она «породила на исторических фактах свою антипольскую, антикатолическую фантасмагорию», и обозвал Токарчук «карманной нобелевской лауреаткой Адама Михника (главный редактор связанной с Джорджем Соросом «Газеты Выборчей» — прим. RuBaltic.Ru)».
Правое интернет-издание Magna Polonia пишет о том, что новая нобелевская лауреатка известна главным образом благодаря «оплевыванию поляков и обвинению их в самых страшных преступлениях». Издание напомнило, что некоторое время назад Токарчук позировала для фото на фоне христианского креста, превращенного в свастику.
Главный редактор издания Najwyższy Czas Томаш Соммер назвал Токарчук «в действительности замечательной писательницей», потому что та «в 90-е годы писала доносы на польских антисемитов по поручению иностранного посольства». Соммер, кроме того, констатировал, что Нобелевская премия уже утратила свой статус и дискредитировала себя.
«Кстати, если кто-то хотел подтверждения, что литературная Нобелевская премия взята под контроль крайними леваками (леваками в Польше называют левых либералов — прим. RuBaltic.Ru), получил их, наверное, в миллионный раз», — заявил он, добавив, что великий польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Генрик Сенкевич после такого награждения «наверняка переворачивается в гробу».
К журналисту присоединился историк Артур Матура. «Давайте будем честными. Литературный Нобель уже много лет не является литературной наградой. Присуждается исключительно за взгляды, литературные достоинства имеют третьестепенное значение. Нобель для Токарчук — это премия леваков, присуждаемая левачке за распространение левацкого видения мира», — написал он на странице в Twitter.
Другой историк Ева Курек, специализирующаяся на польско-еврейских отношениях, комментируя награждение, отметила, что «плохо, когда литераторы пытаются заново писать историю Польши».
«Пани Ольга Токарчук, пожалуйста, пишите прекрасные книги, желаю последующих наград и успехов, но, пожалуйста, не касайтесь темы истории. Пани не имеет понятия об истории. Те, кто будут читать книги пани Ольги, воспринимайте их, как "Звездные войны", потому что это не имеет ничего общего с настоящей историей», — сказала она.
После того как писательница напомнила о своем вегетарианстве и заговорила о возможном введении акциза на мясо в будущем, ряд проправительственных и правых интернет-изданий неожиданно опубликовал фото, на котором молодая Ольга Токарчук жарит колбасу на костре.
«Между тем на снимке мы видим, что вегеактивистка Токарчук охотно держит толстую жирную колбасу над огнем, как нормальные люди. Эта фотография завершит ее внезапную популярность?» — комментирует фото издание Najwyższy Czas.
В статье также приводится комментарий пользователя Twitter: «Мясо? Не для тебя, национально-католический крепостной батрак. Для нас — колбаски, для нас — кожаные ремни от Louis Vuitton. А ты должен жрать щавель!».
В таком же духе высказался в соцсети и депутат от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Павел Лисецкий: «"Я думаю, что мясо будет облагаться огромным акцизом и только самые богатые люди смогут себе это позволить", — подчеркнула Токарчук. <…> И снова элита будет есть мясо, а остальные только обгладывать кости. Такой мир они хотят нам устроить. Вам нравится?».
На тот факт, что награждение писательницы было неоднозначно воспринято в Польше, даже обратило внимание немецкое издание Süddeutsche Zeitung: «Правительство в Варшаве, наверняка, не радо награде для Токарчук, потому что консервативная Польша относится к ней с подозрением. <…> Ольга Токарчук подвергается в своей стране нападкам со стороны националистов».
По сути, реакция на награждение Токарчук наглядно продемонстрировала отношение польского социума к либеральным идеям, с которыми новоиспеченная нобелевская лауреатка ассоциируется у поляков.
Стоит добавить, что в стране на недавних выборах в Сейм уверенную победу одержала национал-консервативная партия «Право и Справедливость». Можно констатировать, что в своем большинстве польское общество по-прежнему остается консервативным и не приемлет попыток навязать ему так называемые «прогрессивные» либеральные ценности, даже если для их продвижения используется система присуждения Нобелевских премий.
Сергей Широколюбов
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/11112019-genrik-senkevich-perevorachivaetsya-v-grobu-v-polshe-otsenili-novuyu-nobelevskuyu-laureatku/ – цинк
В этой истории прекрасны все. И лауреатка, и упоротые польские националисты.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5420055.html