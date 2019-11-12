Народ всегда неблагодарен
14:30. 12 ноября 2019 157 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Причина поражения Моралеса – экономический триумф
Эво Моралес лишился власти из-за хозяйственного триумфа: он увеличил масштабы экономики в 10 раз за 14 лет!!
Это классический пример того, как экономический успех в слабой капиталистической стране приводит к катастрофе, так как власть оказывается беспомощной перед внезапно обретшей ресурсы буржуазией, обезумевшей от своих богатств, – и, разумеется, компрадорской, ориентирующейся на Запад как на конечный источник этих богатств и землю обетованную своего будущего бегства.
А ключевую роль сыграли воспитанные и, вероятно, купленные США военные, – когда Боливия стала перспективной с точки зрения нефти.
Прошлые примеры – Югославия, где правительство Анте Марковича в 1990 году стабилизировало инфляцию и обеспечило рост экономики после долгого кризиса, СССР с его не только крахом потребительского рынка, но и расцветом частной инициативы в 1987-1989 годах, и, в сильно меньшей степени, Чехословакия. Завтрашний – Гайана, где, как и в Боливии, нашли нефть и ожидается головокружительный экономический рост.
А вот в Китае государство удержало бизнес в железной узде – потому что партия, несмотря на всю коррупцию, не переродилась, как в СССР, и не покончила жизнь самоубийством.
Кстати, Моралес победил наркомафию, изгнав из страны американцев, якобы боровшихся с нею: после этого нелегальные посевы коки не просто перестали расти, но резко сократились (в полтора раза за 4 года – см. ЗДЕСЬ: https://delyagin.ru/articles/187-pozitsija/38588-posle-prekrashhenija-sotrudnichestva-s-ssha-ploshhadi-vyrashhivanija-koki-v-bolivii-padajut-chetverty-god-podrjad).
При этом военные путчисты уже начали жесткие чистки – вплоть до попыток ворваться в посольства стран, поддерживавших Моралеса: в частности, путчисты штурмовали посольство Венесуэлы (итоги пока не понятны). Из-за террора хунты в пригородах Ла Паса (неофициальной столицы Боливии, где жил Моралес) уже начинается гражданская война, – но военщина, вероятно, быстро раздавит сопротивление при благожелательном молчании или прямой поддержке глобальных либеральных медиа.
Эво Моралес лишился власти из-за хозяйственного триумфа: он увеличил масштабы экономики в 10 раз за 14 лет!!
Это классический пример того, как экономический успех в слабой капиталистической стране приводит к катастрофе, так как власть оказывается беспомощной перед внезапно обретшей ресурсы буржуазией, обезумевшей от своих богатств, – и, разумеется, компрадорской, ориентирующейся на Запад как на конечный источник этих богатств и землю обетованную своего будущего бегства.
А ключевую роль сыграли воспитанные и, вероятно, купленные США военные, – когда Боливия стала перспективной с точки зрения нефти.
Прошлые примеры – Югославия, где правительство Анте Марковича в 1990 году стабилизировало инфляцию и обеспечило рост экономики после долгого кризиса, СССР с его не только крахом потребительского рынка, но и расцветом частной инициативы в 1987-1989 годах, и, в сильно меньшей степени, Чехословакия. Завтрашний – Гайана, где, как и в Боливии, нашли нефть и ожидается головокружительный экономический рост.
А вот в Китае государство удержало бизнес в железной узде – потому что партия, несмотря на всю коррупцию, не переродилась, как в СССР, и не покончила жизнь самоубийством.
Кстати, Моралес победил наркомафию, изгнав из страны американцев, якобы боровшихся с нею: после этого нелегальные посевы коки не просто перестали расти, но резко сократились (в полтора раза за 4 года – см. ЗДЕСЬ: https://delyagin.ru/articles/187-pozitsija/38588-posle-prekrashhenija-sotrudnichestva-s-ssha-ploshhadi-vyrashhivanija-koki-v-bolivii-padajut-chetverty-god-podrjad).
При этом военные путчисты уже начали жесткие чистки – вплоть до попыток ворваться в посольства стран, поддерживавших Моралеса: в частности, путчисты штурмовали посольство Венесуэлы (итоги пока не понятны). Из-за террора хунты в пригородах Ла Паса (неофициальной столицы Боливии, где жил Моралес) уже начинается гражданская война, – но военщина, вероятно, быстро раздавит сопротивление при благожелательном молчании или прямой поддержке глобальных либеральных медиа.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9410128.html
Опять враньё.
Выслать автора в Боливию ))
Жаль так нельзя.