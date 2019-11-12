Меня оскорбить сложно! Елена Прудникова отвечает на комментарии

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Линдон Ларуш - американский экономист, политолог, миллионер, профессор, непримиримый борец с господствующей сегодня монетаристской, либеральной иерархией ценностей в политике и экономике трех четвертей планеты и связанной с ней системой "промывания мозгов...