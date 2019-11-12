И. Сталин: «Юбилей прошу не отмечать»

Меня не удивляет позиция некоторых деятелей искусств, которые «внезапно прозрели» после 1957 года. Многие из них всегда подстраиваются под действующую власть, чтобы быть на гребне волны. Удивляет то, что этот бомонд оказывается «ничего не знал» о «репрессиях» и эти слова писал от чистого сердца:

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?

Ты должен слышать нас, мы это знаем:

Не мать, не сына – в этот грозный час

Тебя мы самым первым вспоминаем.

К. Симонов.

Хотя они по идее они должны были первыми знать о «массовых репрессиях» среди «светского общества».

Удивляет и поступок нашего талантливого композитора Прокофьева, которыйзачем-то вернулся из-за границы, где у него была и слава и почет, причем переехал в самый разгар «гонений» в 1936 году. Эта история заслуживает отдельной публикации (достала уже либеральная «элита», стоит употребить слово «статья» и язвительных комментариев не оберешься). Скажу лишь то, что уже в 1939 году он уже написал «Здравицу» в честь Сталина.

Наконец-то подошел к тому, ради чего начинал статью. Уже слышу звук заточки карандашей для комментариев типа: «Сталин сам заставлял писать о себе хвалебные статьи, а тех, кто не сравнил его с Богом вешал на первом же суку». В мемуарах или документах я не нашел подтверждения тому, что вождь вызывал каждого в свой кабинет и давал указание на то, чтобы при каждом удобном случае упоминали его имя. Напротив, нашел стенограмму интервью на эту тему:

А ведь действительно, Сталин для многих — это собирательное понятие, я бы сказал — зеркало. Для одних он отражает эпоху страха и насилия, для других подъема и величия. Кстати, для тех, кто заточил карандаши под комментарий: «Откуда ты вытащил этот фейк». Если разберетесь в каракулях стенографиста, то вот он:

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А это продолжение интервью, для тех, кто ещё не успел догрызть карандаш и собрался выстрелить очередным обвинением: «А что же он тогда не запретил оды в свою честь, самолюбие не позволяло»:

Кстати, документик тоже имеется:

Странный какой-то «культ личности» получается. Кажется Никита Сергеевич кричал, что Сталин сам написал свою биографию. На первую редакцию он даже не взглянул. Так и написал «Некогда просматривать. Вернуть».

Что ж, готовьте новые карандаши. Комментарии типа «Достали уже эти сталинисты» уже не котируются. С 1957 года и по сей день на ведрах с грязью заработало капитал не одно поколение «антисталинистов». Один даже Нобелевскую премию получил. На волне «борьбы со сталинским прошлым» развалили страну и сделали русский народ самым разделенным в мире. Так что извольте, у нас же ПЛЮРАЛИЗМ!

Источник: https://nstarikov.ru/i-stalin-jubilej-proshu-ne-otmechat-110232