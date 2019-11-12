“Гражданская война, сейчас!”
02:00. 12 ноября 2019 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В столице Боливии проходит марш сторонников свергнутого президента Моралеса под лозунгом "Гражданская война, сейчас!". Кроме того на столицу идут огромные толпы сторонников Моралеса из других городов. В основном это крестьяне и представители коренного населения страны.
Сторонники Моралеса заявляют, что не примут переворот и не подчиняются американской империи, не признавая итоги переворота. Кроме того звучат требованию головы одного из лидеров переворота Комачо. Был поставлен ультиматум – в течение 48 часов остановить переворот.
Начались уличные столкновения между сторонниками и противниками Моралеса с использованием камней, дубинок, дымовых шашек. В столкновениях принимала участие и полиция.
В столице продолжаются погромы и грабежи. Сожжено полицейское управление в Ла-Пасе. Также сожжены часть городских автобусов в автобусном парке.
Моралес получил политическое убежище в Мексике, призывая не допустить кровопролития. За последние сутки в отставку ушло несколько министров, послов, губернаторов, мэров и других чиновников.
Складывается крайне опасная комбинация частичного вакуума власти, нарастающего противостояния масс и хаотизации в столице страны.
Осторожно, видео 18+ https://twitter.com/daniela_panozo/status/1194020915950084099
Правая оппозиция сжигает флаг коренных общин, который являлся вторым в госудерстве, после официального флага Боливии – https://twitter.com/BenjaminNorton/status/1193689050894475264
Заявление Федерации Сельских Ремесленников о том, что они отвергают переворот и не признают новые власти – https://twitter.com/Larissacostas/status/1193983547788451842
"Камачо, каброн, мы хотим твою голову" – https://twitter.com/dikaposi/status/1193806675171520512
Еще видео:
https://twitter.com/EGMorenoR/status/1194017777234972672
https://twitter.com/zombiencubierto/status/1194017370425217025
http://eju.tv/2019/11/turba-incendia-la-felcc-de-el-alto/
https://twitter.com/teleSURtv/status/1193922356646961153
Организаторы переворота:
Глава ОАГ Альмагро (официальный масон, один из кураторов проекта "Гуайдо")
Глава военных заговорщиков генерал Калиман.
Глава полиции Кальдерон
Оппозиционер из провинции Санта-Крус Камачо.
Проигравший выборы оппозиционер Меса.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5417637.html